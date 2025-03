Il borgo toscano che assomiglia a Matera perfetto per una gita in primavera

La Toscana è senza dubbio una delle regioni più belle d’Italia. Ci sono città d’arte come Firenze e Pisa. Ci sono le dolci colline perfette per le escursioni e il trekking. Oppure le spiagge bianche che ricordano quelle dei Caraibi. Ma il vero segreto di questo territorio sono gli splendidi borghi. Uno di questi, Sorano, è conosciuto come la “Piccola Matera” ed è uno spettacolo assoluto.

Ma lo scenario da cartolina non è l’unica cosa da vedere in questo piccolo paesino. Ci sono anche il Ghetto Ebraico , ristrutturato negli anni ‘90, il Masso Leopoldino , cittadella fortificata simbolo del borgo e il Museo della Fortezza Orsini.

Sorano, piccolo borgo in provincia di Grosseto vicinissimo al confine col Lazio, condivide con Matera una particolarità: entrambe sono incastonate in pareti di tufo . Pareti che, nel caso di Sorano, creano un contrasto incredibile con gli alberi secolari che lo circondano.

Se arriviamo da nord dovremo prendere l’ Autostrada del Sole in direzione Roma, entrare nella S.S. Cassia e poi uscire a Sorano. Se, invece, arriviamo da sud dovremo uscire a Orte, prendere il raccordo per Viterbo e, dopo essere usciti a Siena, seguire le indicazioni per Pitigliano e Sorano.

Cosa vedere nei dintorni di Sorano

Per chi cerca relax in una vacanza c’è una ottima notizia: a sud di Sorano c’è un bellissimo stabilimento termale con piscine immerse nella natura e acqua a temperatura costante superiore ai 37 gradi. L’ideale per riposarsi tra un’escursione e l’altra.

Ad appena 10 km di distanza da Sorano, invece, troveremo il borgo di Sovana, altra tappa imprescindibile di una vacanza in primavera. Piccolissimo e raccolto, Sovana è una perla architettonica che non per niente è stata inserita nel circuito dei Borghi più Belli d’Italia.

Terzo borgo da vedere è Pitigliano (il più grande dei 3). Anche Pitigliano è costruito a picco su un promontorio di tufo e contiene opere architettoniche e artistiche di tutto rispetto. In tal senso spiccano la Fontana delle Sette Cannelle, realizzata nel ‘500 e simbolo del borgo, la Chiesa di San Rocco e la Cattedrale di San Pietro e Paolo.

Tutti da vedere anche la Sinagoga e ciò che rimane dell’antico ghetto ebraico. Non per niente il paese era noto in passato come la “Piccola Gerusalemme”.