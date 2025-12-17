Le 100 migliori università al mondo, la classifica 2026

Anche un’italiana presente nel ranking dei migliori atenei del pianeta per il 2026. Ecco quali sono le università più prestigiose al mondo e dove si trovano.
Stabilire quale sia davvero la migliore università del mondo non è mai semplice. La qualità di un ateneo dipende da molti fattori, dal livello della ricerca alla reputazione accademica, passando per l’occupabilità dei laureati e l’impatto internazionale. Eppure, ogni anno, una delle classifiche più attese e consultate a livello globale prova a dare una risposta il più possibile oggettiva a questa domanda, offrendo una fotografia aggiornata dell’eccellenza accademica mondiale. È il QS World University Rankings 2026, punto di riferimento per studenti, famiglie, docenti e policy maker.
L’edizione 2026 conferma tendenze ormai consolidate, ma porta con sé anche segnali interessanti. Gli Stati Uniti e il Regno Unito continuano a dominare le prime posizioni, forti di sistemi universitari storicamente solidi e di investimenti costanti nella ricerca. Allo stesso tempo, cresce il peso dell’Asia, con università di Singapore, Cina e Corea del Sud sempre più competitive. In questo scenario globale in continua evoluzione, l’Europa continentale prova a ritagliarsi un ruolo di rilievo, mentre l’Italia resta in una posizione complessa: presente, ma con numeri ancora limitati nelle fasce più alte della classifica.
La QS World University Rankings 2026 non è soltanto una graduatoria, ma uno strumento utile per comprendere come si stanno trasformando i sistemi di istruzione superiore nel mondo e quali Paesi stanno investendo davvero nel futuro della conoscenza. Soprattutto in un momento in cui si discute molto, in particolar modo in Occidente, sul ruolo che l’istruzione potrà avere nel prossimo futuro.
Il ranking delle università più prestigiose al mondo: il QS World University Rankings 2026
Il QS World University Rankings 2026, pubblicato dall’organizzazione britannica Quacquarelli Symonds, è una delle classifiche universitarie più autorevoli a livello internazionale. L’edizione di quest’anno è anche la più ampia di sempre: prende in esame oltre 1.500 università distribuite in 105 sistemi di istruzione superiore nel mondo, offrendo una panoramica estremamente dettagliata del panorama accademico globale.
La classifica si basa su una metodologia multilivello che combina indicatori quantitativi e qualitativi. Tra i parametri più rilevanti figurano la reputazione accademica, misurata attraverso uno dei più grandi sondaggi globali tra docenti e ricercatori, la reputazione presso i datori di lavoro, l’impatto della ricerca valutato tramite le citazioni scientifiche, e il rapporto tra docenti e studenti. A questi si aggiungono indicatori sempre più centrali come l’internazionalizzazione, la sostenibilità e l’occupabilità dei laureati.
Uno degli aspetti distintivi del ranking QS è la sua capacità di restituire non solo il prestigio storico degli atenei, ma anche la loro capacità di adattarsi alle trasformazioni del mondo contemporaneo. Università che investono in ricerca interdisciplinare, attrazione di talenti internazionali e collaborazione con il settore produttivo tendono a migliorare le proprie performance. Non a caso, il ranking QS è sempre più utilizzato come bussola per orientare le politiche universitarie e le scelte degli studenti a livello globale. Non è, quindi, una mera classifica ma una vera e propria statistica che fotografa la realtà accademica.
La classifica delle migliori università mondiali per il 2026
La classifica QS delle 100 migliori università al mondo per il 2026 restituisce l’immagine di un’élite accademica fortemente concentrata in pochi Paesi, ma allo stesso tempo sempre più internazionale.
In vetta si confermano istituzioni iconiche come il Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Imperial College London, Stanford, Oxford e Harvard, atenei che da decenni rappresentano il punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione globale.
Accanto ai colossi storici del mondo anglosassone, emergono con forza università asiatiche come la National University of Singapore, la Tsinghua University e la University of Hong Kong, ormai stabilmente presenti nelle prime posizioni. L’Europa continentale trova spazio grazie a eccellenze come l’ETH di Zurigo, l’EPFL di Losanna e alcuni grandi atenei francesi e tedeschi.
Ecco la classifica completa (con i relativi punteggi).
|Posizione
|Università
|Stato
|Punteggio totale (su 100)
|1
|Massachusetts Institute of Technology (MIT)
|Stati Uniti
|100
|2
|Imperial College London
|Regno Unito
|99,4
|3
|Stanford University
|Stati Uniti
|98,9
|4
|University of Oxford
|Regno Unito
|97,9
|5
|Harvard University
|Stati Uniti
|97,7
|6
|University of Cambridge
|Regno Unito
|97,2
|7
|ETH Zurich
|Svizzera
|96,7
|8
|National University of Singapore (NUS)
|Singapore
|95,9
|9
|UCL – University College London
|Regno Unito
|95,8
|10
|California Institute of Technology (Caltech)
|Stati Uniti
|94,3
|11
|The University of Hong Kong
|Hong Kong SAR
|94,2
|12
|Nanyang Technological University (NTU Singapore)
|Singapore
|93,7
|13
|University of Chicago
|Stati Uniti
|93
|14
|Peking University
|Cina
|92,6
|15
|University of Pennsylvania
|Stati Uniti
|92,5
|16
|Cornell University
|Stati Uniti
|91,6
|=17
|Tsinghua University
|Cina
|91,2
|=17
|University of California, Berkeley (UCB)
|Stati Uniti
|91,2
|19
|The University of Melbourne
|Australia
|90,8
|20
|The University of New South Wales (UNSW Sydney)
|Australia
|90,7
|21
|Yale University
|Stati Uniti
|90,4
|=22
|EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne
|Svizzera
|90,2
|=22
|Technical University of Munich
|Germania
|90,2
|24
|Johns Hopkins University
|Stati Uniti
|89,7
|=25
|Princeton University
|Stati Uniti
|89,4
|=25
|The University of Sydney
|Australia
|89,4
|27
|McGill University
|Canada
|88,9
|28
|Université PSL
|Francia
|88,6
|29
|University of Toronto
|Canada
|88,5
|30
|Fudan University
|Cina
|88,4
|31
|King’s College London
|Regno Unito
|88,3
|=32
|Australian National University (ANU)
|Australia
|87,4
|=32
|The Chinese University of Hong Kong (CUHK)
|Hong Kong SAR
|87,4
|34
|The University of Edinburgh
|Regno Unito
|87,2
|35
|The University of Manchester
|Regno Unito
|86,4
|=36
|Monash University
|Australia
|85,8
|=36
|The University of Tokyo
|Giappone
|85,8
|=38
|Columbia University
|Stati Uniti
|85,6
|=38
|Seoul National University
|Corea del Sud
|85,6
|40
|University of British Columbia
|Canada
|85,5
|41
|Institut Polytechnique de Paris
|Francia
|85,4
|=42
|Northwestern University
|Stati Uniti
|85,1
|=42
|The University of Queensland
|Australia
|85,1
|44
|The Hong Kong University of Science and Technology
|Hong Kong SAR
|84,8
|45
|University of Michigan-Ann Arbor
|Stati Uniti
|84,7
|46
|University of California, Los Angeles (UCLA)
|Stati Uniti
|84,4
|=47
|Delft University of Technology
|Paesi Bassi
|84,3
|=47
|Shanghai Jiao Tong University
|Cina
|84,3
|49
|Zhejiang University
|Cina
|84
|50
|Yonsei University
|Corea del Sud
|82,9
|51
|University of Bristol
|Regno Unito
|82,5
|52
|Carnegie Mellon University
|Stati Uniti
|82,3
|53
|University of Amsterdam
|Paesi Bassi
|81,5
|54
|The Hong Kong Polytechnic University
|Hong Kong SAR
|81,2
|55
|New York University (NYU)
|Stati Uniti
|81,1
|56
|The London School of Economics and Political Science (LSE)
|Regno Unito
|80,5
|57
|Kyoto University
|Giappone
|80,2
|=58
|Ludwig-Maximilians-Universität München
|Germania
|80,1
|=58
|Universiti Malaya (UM)
|Malesia
|80,1
|60
|KU Leuven
|Belgio
|79,7
|61
|Korea University
|Corea del Sud
|79,6
|62
|Duke University
|Stati Uniti
|79
|=63
|City University of Hong Kong (CityUHK)
|Hong Kong SAR
|78,9
|=63
|National Taiwan University (NTU)
|Taiwan
|78,9
|65
|The University of Auckland
|Nuova Zelanda
|77,5
|66
|University of California, San Diego (UCSD)
|Stati Uniti
|76,9
|67
|King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM)
|Arabia Saudita
|76,5
|68
|University of Texas at Austin
|Stati Uniti
|76,4
|69
|Brown University
|Stati Uniti
|76,2
|=70
|University of Illinois Urbana-Champaign
|Stati Uniti
|75,9
|=70
|Université Paris-Saclay
|Francia
|75,9
|=72
|Lund University
|Svezia
|75,7
|=72
|Sorbonne University
|Francia
|75,7
|74
|The University of Warwick
|Regno Unito
|75,2
|75
|Trinity College Dublin
|Irlanda
|73,9
|76
|University of Birmingham
|Regno Unito
|73,8
|77
|The University of Western Australia
|Australia
|73,7
|78
|KTH Royal Institute of Technology
|Svezia
|73,6
|79
|University of Glasgow
|Regno Unito
|73,4
|80
|Universität Heidelberg
|Germania
|73
|81
|University of Washington
|Stati Uniti
|72,7
|=82
|University of Adelaide
|Australia
|72,6
|=82
|Pennsylvania State University
|Stati Uniti
|72,6
|84
|Universidad de Buenos Aires (UBA)
|Argentina
|72,3
|85
|Tokyo Institute of Technology
|Giappone
|72,1
|86
|University of Leeds
|Regno Unito
|72
|87
|University of Southampton
|Regno Unito
|71,2
|=88
|Boston University
|Stati Uniti
|71,1
|=88
|Freie Universität Berlin
|Germania
|71,1
|=88
|Purdue University
|Stati Uniti
|71,1
|91
|Osaka University
|Giappone
|71
|92
|The University of Sheffield
|Regno Unito
|70,9
|93
|Uppsala University
|Svezia
|70,3
|=94
|Durham University
|Regno Unito
|70,1
|=94
|University of Alberta
|Canada
|70,1
|96
|University of Technology Sydney
|Australia
|69,9
|97
|University of Nottingham
|Regno Unito
|69,4
|=98
|KIT – Karlsruhe Institute of Technology
|Germania
|69,1
|=98
|Politecnico di Milano
|Italia
|69,1
|100
|University of Zurich
|Svizzera
|68,5
Prima volta per un’italiana nelle Top 100 e dominio USA e Regno Unito
Come si evince, il ranking 2026 racconta un sistema universitario sempre più competitivo, dove il prestigio non è più appannaggio esclusivo dell’Occidente (se lo è mai stato), ma il risultato di strategie di lungo periodo, investimenti mirati e apertura internazionale. Una classifica che, pur con tutti i limiti di ogni ranking, offre una fotografia utile e concreta.
Uno degli elementi più significativi del QS World University Rankings 2026 è senza dubbio il persistente dominio di Stati Uniti e Regno Unito. Complessivamente, questi due Paesi occupano oltre la metà delle posizioni nella Top 100, confermando una leadership costruita su decenni di investimenti in ricerca, infrastrutture e attrazione dei migliori talenti internazionali. Gli Stati Uniti, in particolare, continuano a essere il sistema universitario più rappresentato, con atenei presenti in tutte le fasce della classifica.
Il Regno Unito segue a ruota, dimostrando come il suo modello universitario resti altamente competitivo nonostante le incertezze geopolitiche degli ultimi anni. Allo stesso tempo, fiori all’occhiello della scuola orientale, tra Singapore, Cina e Corea del Sud, si prendono con merito tante posizioni di vertice.
E l’Italia?In questo contesto, il nostro Paese, nonostante le tante difficoltà legate a fondi e investimenti, conquista un risultato storico ma isolato.
Per la prima volta, un’università italiana entra nella Top 100 mondiale, grazie al Politecnico di Milano, che si posiziona al 98° posto.
Un traguardo importante, che certifica l’eccellenza dell’ateneo lombardo in ambiti come ingegneria, architettura e design, ma che evidenzia anche un problema strutturale: la presenza italiana nelle fasce più alte del ranking resta estremamente limitata rispetto ad altri grandi Paesi europei come Germania, Francia e Paesi Bassi.
Le altre università italiane in classifica
Se la Top 100 rappresenta ancora un obiettivo difficile da raggiungere per il sistema universitario italiano, lo sguardo si amplia osservando la presenza complessiva degli atenei nazionali nel ranking QS 2026. In totale, sono 43 le università italiane incluse tra le prime 1.501 al mondo, un dato che testimonia una diffusione capillare della qualità accademica, pur con forti differenze di posizionamento.
Dopo il Politecnico di Milano (98°), troviamo Sapienza Università di Roma al 128° posto, seguita dall’Università di Bologna al 138°. Più distanziate, ma comunque all’interno delle prime 250, si collocano l’Università di Padova e il Politecnico di Torino, rispettivamente al 233° e 242° posto. Seguono atenei storici e di grande prestigio come l’Università degli Studi di Milano, Pisa, Roma Tor Vergata, Napoli Federico II e Firenze, che contribuiscono a mantenere l’Italia stabilmente rappresentata nella fascia medio-alta della classifica globale.
Il sistema universitario italiano continua a distinguersi per alcune eccellenze disciplinari e per la solidità della formazione di base, ma paga una minore capacità di attrazione internazionale e investimenti in ricerca inferiori rispetto ai principali competitor europei.
Il dato delle 15 università italiane tra le prime 500 del mondo racconta comunque un sistema vivo e articolato, che tuttavia necessita di politiche più incisive per colmare il divario con le grandi potenze globali.
Sul sito ufficiale del QS World Rankings sono consultabili criteri e classifiche a seconda dei parametri aggiornati.
