Le 10 migliori marche di scarpe da running del 2022

Quali sono le 10 migliori marche di scarpe da running per correre all’aria aperta? Fare una corsetta è una forma di esercizio eccellente per mantenersi in forma e godersi l’ambiente circostante, ma ci vuole la calzatura adeguata.

Se anche voi avete riscoperto il piacere fare sport outdoor, è importante che indossiate scarpe capaci di dare il turbo alle vostre performance. Le scarpe sono alleate fondamentali degli sportivi, consentono di avere il giusto sostegno e di ammortizzare il peso durante la corsa, senza carichi sulla schiena o sulle articolazioni e di proteggere i piedi dal tallone alla punta.

E poi, diciamocela tutta, in circolazione ci sono modelli che coniugano tecnica e stile, talmente belli da essere perfetti anche sotto un jeans per una passeggiata in centro. Le scarpe da running, sono utilissime anche in vacanza, soprattutto se avete in programma di fare lunghe camminate alla scoperta di città, borghi, sentieri o stradine di campagna. Dalla suola imbottita alla tomaia in rete ecco le 10 migliori maerche di scarpe da running, che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi di fitness.

1) Nike

Nike ha una reputazione comprovata per le sue scarpe da ginnastica. La serie Free Run del marchio offre un’esperienza simile a quella che si vive a piedi nudi, sostenendo pienamente sia l’arco plantare sia le caviglie.

Oltre alle prestazioni tecniche, i modelli del brand offrono anche un design elegante che rende le running Nike perfette per diverse occasioni.Le scarpe Air Zoom, ad esempio, offrono flessibilità e imbottiture che aiutano a dare più rimbalzo a ogni passo e un’ammortizzazione sull’avampiede che si unisce a un tallone ampio e stabile, per assicurarti il massimo comfort e una libertà di movimento ideale.

Questo modello Nike Downshifter 11 si distingue grazie a una leggera tomaia aggiornata concepita per garantire il comfort. Presenta lo stesso design flessibile e l’intersuola ammortizzata che conosci e ami. I nuovi dettagli posizionati su tutta la scarpa la rendono abbastanza versatile per l’allenamento o il gioco.

2) Adidas

Adidas propone calzature all’avanguardia per qualsiasi attività fisica. Consigliamo di provare un paio della linea Ultraboosts, che forniscono una tecnologia motion capture, pensata per raggiungere il pieno potenziale sportivo.

Il modello di ultima generazione Adidas Ultraboost 20, ad esempio, si adatta perfettamente alla corsa sull’asfalto, su superfici stradali o leggermente sterrate, con un supporto neutro per l’arco plantare, una tomaia traspirante, una calzata confortevole e un design moderno.

Questo modello, acquistabile su Amazon, permette di cambiare attività sportiva, mantenendo il comfort ai piedi. La tomaia in mesh traspirante e la gabbia sull’arco plantare rendono queste scarpe da running particolarmente stabili e resistenti. La morbida tecnologia di ammortizzazione accompagna la tua falcata chilometro dopo chilometro.

3) Asics

Il marchio Asics è pensato per gli atleti che sono pronti a fare il salto di qualità sul piano tecnico, sfidando se stessi a dare il massimo. Forse in pochi sanno che il nome del brand è l’acronimo della locuzione latina «anima sana in corpore sano». Una scarpa dal massimo comfort per chi vuole fare sport, ma anche semplicemente per giornate di camminate intense.



Le calzature di questo marchio offrono supporto e agilità, grazie a una tecnologia all’avanguardia e al sistema di suola in schiuma FlyteFoam Propel. Noi abbiamo provato le Asics Gel Nimbus 22, un modello che garantisce ottime prestazioni in termini di ammortizzazione, traspirabilità, reattività e vestibilità. A ogni passo ci siamo sentiti più vicini a raggiungere l’obiettivo successivo.

4) New Balance

New Balance offre calzature eccellenti dal 1906 e si concentra sull’arte della performance. L’arco del piede si sentirà protetto e sostenuto grazie alle specifiche tecniche di queste calzature, studiate nei minimi dettagli.

La collezione Fresh Foam è una delle ultime arrivate ed è caratterizzata da un comfort supremo grazie a un sistema di ammortizzazione di ultima generazione e una morbida imbottitura, che permettono di godere di un ottimo livello di comfort, ma senza rinunciare a un design elegante e all’avanguardia.

5) Puma

Quando si tratta di calzature sportive, Puma è un marchio che non può essere ignorato. Il band tedesco è stato fondato nel 1948 da Rudi Dassler, fratello di Adi, fondatore di Adidas. Questa etichetta crea scarpe che offrono protezione durante la corsa e massimizzano le prestazioni.

Si può fare una corsetta o una maratona tranquilli di trovarsi in buone mani. Puma ha unito le forze con l’organizzazione ambientale First Mile per il lancio di una nuova linea realizzata in plastica riciclata, con redesign di modelli come le LQDCELL Hydra e le Hybrid NX, belle e sostenibili.

Tutto o niente, con le Twitch Runner ad alte prestazioni e acquistabili su Amazon. Ispirata alle celebri Velocity Nitro di Puma, la Twitch Runner vanta linee pulite e un design elegante. Un’audace linea verniciata mette in risalto la struttura ammortizzata, mentre il materiale in maglia monostrato della tomaia è traspirante e confortevole sia durante le corse di velocità che di resistenza.

La suola in gomma a zone garantisce resistenza e trazione quando ne hai bisogno, mentre il mesopiede è bloccato dal supporto strutturale interno che, combinato con il morbido softfoam+, offre un’esperienza d’uso estremamente confortevole.

6) Reebok

Reebok è specializzata nel design di scarpe che offrono ottime performance di sostegno per tutte le necessità sportive. La serie Nano del marchio, rilanciata da poco, è stata perfezionata negli ultimi dieci anni, e in occasione del suo anniversario ha lanciato un modello da non perdere.

L’ultima della linea, la Reebok Nano X, è una delle più interessanti sul mercato. Adatta per la corsa, il salto, il sollevamento, l’arrampicata su corda, con una tomaia superiore in tessuto intrecciato e un’ammortizzazione leggera dal tallone alla punta, vi farà battere il vostro record personale.

7) Diadora

Scarpa dal look giovanile che, grazie al mesh traspirante della tomaia, ben si adatta ad un utilizzo in palestra ma anche a chi ama camminare



Per chi non conoscesse la marca: Diadora nasce come un laboratorio artigianale dove si realizzano scarponi da montagna. In breve tempo, si affermano come i migliori scarponi da montagna e da lavoro presenti sul mercato. Negli anni ’60 avviene la conversione della produzione verso il mondo dello sport. Diadora si distingue per l’ alta qualità e l’ avanguardia delle sue soluzioni ed è la prima azienda italiana a sviluppare una nuova concezione di marketing sportivo, che si traduce nella scelta di ingaggiare campioni sportivi come testimonials.

8) Mizuno

Mizuno è un marchio di calzature che utilizza la tecnologia SmoothRide Support Wave per creare la scarpa da corsa perfetta. Le suole rinforzate hanno un cuscino bilanciato che è allo stesso tempo leggero ed elegante.



La sua tomaia Waveknit è ben ventilata e traspirante, e la costruzione flessibile funziona con il movimento del piede. Interessanti i modelli della linea SS20 “Shape of time”, una capsule composta da due modelli running ispirati a uno stile un po’ vintage e con un fresco look estivo. Vi sentirete leggeri come l’aria a ogni passo.

Scarpe da training da uomo e da donna TC-11 Mizuno. Per gli atleti di alto livello e per tutti coloro che amano allenarsi regolarmente, la TC-11 è stata progettata per ottimare le prestazioni atletiche. Dotata della tecnologia Mizuno COB, ottima l’equilibrio e la stabilità del movimento, per un allenamento confortevole e molto efficiente. Ora con una costruzione superiore aggiornata, per una vestibilità ancora ottima.

9) Sollomensi

Sollomensi è un’impresa di esportazione di scarpe, specializzata in tutti i tipi di sviluppo e produzione di scarpe. Tutti i nostri prodotti sono conformi agli standard di qualità internazionali e sono molto apprezzati in una varietà di mercati diversi in tutto il mondo. Miriamo a offrire prodotti di alta qualità e un buon servizio.

10) Saucony

Saucony è uno dei brand più affermati nel settore calzaturiero è l’ultimo dei 10 migliori marchi di scarpe da running che vi proponiamo, ma non per importanza. È stato fondato nel 1898 e aiuta chi lo indossa a raggiungere il suo pieno potenziale. Offre un mix di design elegante e materiali tecnologicamente avanzati per incontrare tutti i gusti e le esigenze.



Il nuovo modello, che è anche il più veloce della sua gamma è la Endorphin Pro. Il Formfit avvolge il piede in un comfort 3D, per una calzata personalizzata, mentre la piastra in carbonio curvata a S assicura una propulsione potente e la massima spinta, ma con garanzia di leggerezza, poiché pesa solo 213 grammi.