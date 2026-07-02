Se sei alla ricerca delle migliori enoteche online 2026 dove acquistare vino di qualità senza uscire di casa, hai trovato la guida che fa per te. In questa selezione Money.it raccoglie e valuta i portali più completi e affidabili per comprare vino online.

Che tu sia un appassionato di lunga data, un degustatore curioso o semplicemente in cerca di un dono elegante e sempre apprezzato, affidarsi alle migliori enoteche online è il metodo più efficace per acquistare vino di qualità e avere sempre pronte le bottiglie giuste da stappare all’occasione.

Ecco la classifica aggiornata delle migliori enoteche online 2026.

Migliori enoteche online dove comprare vino nel 2026

Fare acquisti di vino non è mai stato così accessibile: oggi le enoteche online consentono di navigare tra cataloghi enormi, con etichette prestigiose provenienti da ogni angolo del mondo, fino a produzioni locali, artigianali e biologiche adatte a ogni budget.

Analizziamo quindi i migliori portali e-commerce di vino del 2026, esaminandone le caratteristiche principali, la ricchezza dell’assortimento e la qualità dei servizi offerti alla clientela.

1) Bernabei

Tra i migliori shop online di vini online, Bernabei è uno dei marchi storici e più stimati d’Italia. Fondata nel 1933 a Roma, l’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento sia attraverso le sue enoteche fisiche sia tramite lo shop digitale, operativo dal 2014.

Il portale propone oltre 7.000 etichette tra vini, liquori e distillati, con una sezione specifica dedicata a bottiglie rare e da collezione. Disponibile anche tramite app, Bernabei coniuga prezzi competitivi a un assortimento ampio, che comprende champagne, vecchie annate e riserve. È presente inoltre con una piattaforma rivolta al settore Ho.Re.Ca.

Affidabilità, esperienza e tradizione fanno di Bernabei una scelta solida per chi ricerca qualità e varietà, con consegne veloci e la possibilità di iscriversi alla newsletter per ricevere promozioni e aggiornamenti.

2) Giordano Vini

Fondata nel 1900, Giordano Vini è tra le realtà più popolari del settore vinicolo italiano. Dal 1950 adotta la vendita diretta al cliente, senza intermediari, un modello che le consente prezzi sempre competitivi mantenendo una qualità costante e certificata.

Il catalogo include etichette DOC, DOCG e IGT, dai grandi rossi come Barolo, Amarone e Primitivo fino a bianchi, rosati e bollicine, oltre blend d’autore a confezioni di vino e specialità alimentari pensate per rifornire la cantina (e la dispensa) domestica. Oltre un milione di clienti sceglie Giordano Vini ogni anno.

3) Vivino

Vivino è la community enologica più grande al mondo, nata in Danimarca e oggi ampiamente diffusa anche nel mercato italiano. Grazie alla sua app intuitiva, è sufficiente inquadrare l’etichetta di una bottiglia per ottenere informazioni dettagliate, opinioni di altri utenti e consigli sugli abbinamenti gastronomici.

La piattaforma non è soltanto una guida digitale ma anche un vero marketplace: mette a disposizione milioni di recensioni certificate, classifiche tematiche e proposte personalizzate in base alle preferenze di ciascun utente. Con oltre 40 milioni di iscritti nel mondo, Vivino offre ai produttori una vetrina internazionale e agli appassionati un riferimento imprescindibile per acquistare vini raccomandati dalla community.

4) Tannico

Tannico è uno dei colossi delle enoteche online e tra i portali più esaurienti d’Italia e d’Europa. Con un catalogo che supera le 14.000 etichette e oltre 2.600 cantine selezionate, soddisfa tanto chi è alla ricerca di piccole produzioni biologiche quanto gli estimatori di bottiglie rare e pregiate.

L’esperienza di acquisto è arricchita da promozioni ricorrenti, kit di degustazione, confezioni regalo curate e gift card. Le spedizioni vengono effettuate entro 48 ore e la piattaforma dispone di filtri avanzati per individuare facilmente la bottiglia cercata.

Oltre allo shop online, Tannico ha aperto wine bar fisici a Milano, dimostrando la volontà di integrare il canale digitale con l’esperienza diretta del vino.

Nato nel 2014 in Toscana, Vino.com si è affermato rapidamente come una delle piattaforme di riferimento per gli amanti del vino. Il portale propone oltre 7.500 etichette provenienti da più di 2.000 produttori, con descrizioni elaborate da sommelier certificati AIS.

Il sito si distingue per un’interfaccia intuitiva e filtri che permettono di orientarsi per vitigno, origine, abbinamenti food o persino ricette di cocktail. Accanto ai vini, è possibile trovare distillati, oli di qualità e birre artigianali.

Grazie all’eccellenza del servizio e alle recensioni positive su Trustpilot, Vino.com ha ricevuto più volte il riconoscimento di Miglior Enoteca Online d’Italia.

6) Call Me Wine

Callmewine è tra le enoteche digitali più apprezzate per la profondità del catalogo e la cura nelle schede prodotto. Lo shop conta circa 9.000 etichette provenienti da oltre 1.500 aziende vinicole, con descrizioni approfondite redatte da sommelier professionisti.

L’interfaccia è moderna e user-friendly, e consente di esplorare vini artigianali, tipologie particolari o bollicine ricercate come gli champagne. Ogni cantina è presentata con una scheda biografica che aiuta a inquadrare le scelte d’acquisto in un contesto più ampio. Un portale che sa unire completezza dell’offerta, attenzione al cliente e rigore editoriale.

7) Xtrawine

Fondata nel 2008 da un gruppo di imprenditori, esperti informatici e sommelier, XtraWine è oggi una realtà consolidata anche sul piano internazionale.

La piattaforma mette a disposizione oltre 10.000 etichette e garantisce spedizioni rapide (mediamente entro 2 giorni lavorativi), gratuite per ordini superiori ai €120. Il motore di ricerca interno consente esplorazioni approfondite, sebbene l’interfaccia risulti talvolta più tecnica rispetto ad altri competitor.

Una scelta ideale per chi privilegia un catalogo ampio e una solida affidabilità su scala internazionale.

8) Enoteca Esselunga

L’enoteca digitale di Esselunga integra la capillare rete dei supermercati con una selezione ragionata di vini a prezzi accessibili. L’offerta si concentra prevalentemente sulla fascia medio-bassa, con numerose etichette tra €10 e €20, senza però trascurare bottiglie di maggior pregio.

Il tutto è supportato dall’efficiente logistica Esselunga, che garantisce consegne puntuali e in totale sicurezza.

9) Svinando

Svinando è una piattaforma che fonde e-commerce e community di appassionati. Ogni giorno propone promozioni su etichette selezionate da sommelier, puntando su vini dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il portale privilegia spesso etichette entry-level, con ampia disponibilità di vini nella fascia fino a €10 al litro, ma non mancano proposte più elaborate e strutturate. Le offerte lampo e la newsletter tematica contribuiscono a rendere lo shop particolarmente vivace e interessante.

10) Enosearcher

Enosearcher è un portale di ricerca e comparazione prezzi che permette di individuare rapidamente le offerte più vantaggiose su migliaia di etichette. Non si tratta di una vera enoteca, bensì di una piattaforma che mette a confronto diversi store online, guidando l’utente verso la soluzione più conveniente.

È uno strumento prezioso per chi desidera risparmiare e tenere sotto controllo l’andamento dei prezzi nel tempo.