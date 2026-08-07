Nel 1994, in visita in Cile, l’ampelografo francese Jean-Michel Boursiquot notò qualcosa che non tornava: alcune viti classificate come ’Merlot’ maturavano più tardi delle altre e presentavano caratteristiche botaniche leggermente diverse.

Le analisi successive confermarono un colpo di scena degno di un giallo: non si trattava di Merlot, ma di Carmenère, un vitigno bordolese che in Europa si considerava praticamente estinto dalla fine dell’Ottocento.

Per oltre un secolo, un intero Paese aveva allevato, vinificato e bevuto una varietà convinto fosse un’altra.

Il Cile, inconsapevolmente, aveva custodito per oltre cento anni uno dei più antichi vitigni di Bordeaux, trasformandolo oggi nel proprio simbolo enologico.

Dalle rive della Garonna alla leggenda di Bordeaux

Il Carmenère affonda le proprie radici nel Médoc e nel Graves, territori storici della Gironda.

Per secoli rappresentò uno dei sei grandi vitigni tradizionali del Bordolese insieme a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec e Petit Verdot.

Conosciuto anche come «Grande Vidure», deriva da un incrocio naturale tra Gros Cabernet e Cabernet Franc, una parentela confermata dalle moderne analisi del DNA effettuate dall’INRA francese.

Nel XIX secolo la varietà godeva di una discreta diffusione grazie alla capacità di produrre vini profondi, speziati e molto colorati.

Tuttavia mostrava anche difetti importanti: germogliamento precoce, elevata sensibilità alla coulure (la colatura dei fiori in fase di allegagione) durante la fioritura e una maturazione particolarmente tardiva che la rendeva vulnerabile alle piogge autunnali.

Quando la fillossera devastò i vigneti europei nella seconda metà dell’Ottocento, i viticoltori chiamati a ricostruire il patrimonio viticolo preferirono varietà più affidabili e produttive come Merlot e Cabernet Sauvignon.

Il Carmenère, difficile da gestire e poco redditizio, fu progressivamente abbandonato fino quasi a scomparire dalla Francia.

Ancora oggi nel Bordolese sopravvivono soltanto pochi ettari coltivati a questa varietà.

Il viaggio verso il Cile prima della fillossera

Il destino del Carmenère cambiò inconsapevolmente alcuni anni prima della crisi fillosserica.

Intorno al 1850 ricchi proprietari terrieri cileni importarono numerose barbatelle con l’obiettivo di modernizzare la viticoltura nazionale seguendo il modello di Bordeaux. Insieme a Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Malbec arrivò anche il Carmenère.

Il particolare isolamento geografico del Cile, protetto dalle Ande, dal deserto di Atacama, dall’Oceano Pacifico e dai ghiacciai australi, impedì alla fillossera di diffondersi nel Paese e al Cile dobbiamo la sopravvivenza di molti vitigni europei.

Quelle piante continuarono quindi a crescere sulle proprie radici originali, conservando un patrimonio genetico che in Europa sarebbe andato quasi completamente perduto.

L’equivoco che durò oltre un secolo

La somiglianza tra Carmenère e Merlot è notevole soprattutto durante la fase vegetativa.

Per decenni le due varietà furono allevate e vinificate insieme.

Le differenze emersero solo osservando con attenzione la maturazione: il Carmenère raggiunge la piena maturazione circa due o tre settimane dopo il Merlot.

Vendemmiato insieme al Merlot risultava inevitabilmente acerbo, mostrando note vegetali marcate di peperone verde e foglia di pomodoro che venivano attribuite a particolari caratteristiche del Merlot cileno.

Fu Jean-Michel Boursiquot a intuire che qualcosa non quadrava. Dopo le verifiche ampelografiche e genetiche, nel 1998 il Cile riconobbe ufficialmente il Carmenère come varietà autonoma, dando inizio a una nuova pagina della propria storia vitivinicola.

Perché il Cile è diventato la patria del Carmenère

Il successo del Carmenère non è casuale ma dipende da un perfetto equilibrio climatico.

Le principali aree produttive si trovano nella Valle Centrale, in particolare nelle valli di Colchagua, Cachapoal, Maipo e Rapel.

Qui le estati sono lunghe, calde e asciutte, mentre gli autunni rimangono miti e privi delle piogge improvvise che spesso compromettono la maturazione nei vigneti europei.

Queste condizioni consentono al vitigno di completare lentamente il proprio ciclo vegetativo, sviluppando tannini maturi, profumi complessi e limitando la componente erbacea dovuta alle metossipirazine, molecole responsabili delle classiche note di peperone ereditate dal “padre” Cabernet Franc.

Il risultato è uno stile riconoscibile: vini dal colore intenso, ricchi di mora, ribes nero, prugna, pepe nero, cacao, liquirizia e spezie dolci, sostenuti da una piacevole freschezza che li rende longevi.

Il Carmenère in Italia: dove si alleva e perché

Anche l’Italia possiede una piccola ma interessante presenza di Carmenère, sebbene per molti anni sia stato confuso con il Cabernet Franc.

Le moderne analisi genetiche hanno infatti dimostrato che numerosi vigneti del Veneto, storicamente identificati come Cabernet Franc, erano in realtà Carmenère.

La zona simbolo è rappresentata dai Colli Berici, nel Vicentino, dove oggi il vitigno trova una delle sue migliori espressioni europee.

Qui i terreni di origine calcarea e vulcanica, ricchi di scheletro e ben drenati, uniti a un clima relativamente caldo e ventilato, consentono una maturazione completa delle uve. Le estati lunghe e gli autunni generalmente asciutti riducono il rischio di vendemmie anticipate, permettendo di ottenere vini equilibrati e complessi.

Non è un caso che proprio nei Colli Berici il Carmenère abbia ottenuto un riconoscimento specifico all’interno della denominazione DOC, diventando uno dei pochi territori europei dove questa varietà viene valorizzata come protagonista e non soltanto come componente di taglio.

Piccole superfici sono presenti anche in Friuli-Venezia Giulia e in Toscana, soprattutto all’interno di blend bordolesi, ma è il Veneto a rappresentare oggi il principale riferimento italiano.

Come riconoscere un grande Carmenère

Quando raggiunge la piena maturazione il Carmenère offre un profilo aromatico estremamente originale.

Accanto ai classici sentori di frutta nera matura emergono pepe nero, paprika dolce, cacao, tabacco, cioccolato fondente e liquirizia.

La tipica nota vegetale di peperone verde, spesso considerata un difetto nei vini immaturi, nelle migliori interpretazioni diventa invece un elemento identitario capace di conferire eleganza e riconoscibilità.

In bocca il vino mostra tannini morbidi, buona struttura, acidità equilibrata e una notevole capacità di evoluzione in bottiglia.

Mercato, export e quotazioni: il valore economico del Carmenère

Dal punto di vista economico il Carmenère rappresenta un caso particolarmente interessante.

Pur essendo il vitigno simbolo del Cile, occupa circa il 9% della superficie vitata nazionale, molto meno del Cabernet Sauvignon, che supera un terzo degli impianti, e del Merlot.

Si tratta quindi di una produzione relativamente limitata, ma caratterizzata da un forte valore identitario.

Negli ultimi anni il comparto vitivinicolo cileno ha attraversato una fase complessa. Dopo il recupero registrato nel 2024, nel 2025 le esportazioni di vino sono tornate a diminuire sia in volume sia in valore, riflettendo il rallentamento della domanda internazionale e la contrazione degli acquisti nei principali mercati, come Stati Uniti, Regno Unito e Cina.

Allo stesso tempo è aumentato il peso delle etichette premium, con una crescita del prezzo medio per cassa esportata: un segnale che il mercato continua a premiare i vini di maggiore qualità, categoria nella quale il Carmenère occupa una posizione privilegiata.

Sul fronte competitivo il Cile beneficia inoltre degli accordi commerciali stipulati con numerosi Paesi importatori, elemento che contribuisce a mantenere competitivi i propri vini sui mercati internazionali.

Le quotazioni delle migliori bottiglie di Carmenère riflettono questa evoluzione: accanto a etichette accessibili nella fascia tra i 10 e i 20 euro, esistono oggi vini iconici provenienti soprattutto dalla Valle di Colchagua che superano facilmente gli 80-100 euro, dimostrando come il vitigno abbia ormai conquistato un posizionamento di prestigio anche nel segmento premium.

Un vitigno che ha cambiato la propria storia

Pochi vitigni possono raccontare una vicenda tanto sorprendente quanto quella del Carmenère.

La sua rinascita dimostra come la storia della viticoltura sia fatta di errori, intuizioni scientifiche e straordinari coincidenze.

Oggi il Carmenère non è più il «vitigno fantasma» che si credeva perduto, ma una delle varietà più identitarie del panorama enologico mondiale, capace di coniugare valore storico, riconoscibilità commerciale e crescente interesse nei mercati internazionali.

La sua storia dimostra ancora una volta che stare nel posto sbagliato, per quanto si dia il massimo, non sarà mai abbastanza.

Nel posto giusto, invece, il solo fatto di esserci sarà sufficiente, e la presenza sarà apprezzata e valorizzata.