Nel 2005 uscì sul grande schermo italiano, un film che sbloccò ancora di più la mia passione per il mondo enologico, un vero e proprio carburante per il serbatoio della mia bulimica curiosità.

Sideways - In viaggio con Jack di Alexandre Payne e interpretato da un superlativo Paul Giamatti, è stato a lungo il punto di riferimento per una sognatrice come me, all’epoca giovane e più inesperta che mai e non scorderò mai le traversate in lungo e in largo per le enoteche di Roma alla ricerca del pinot nero vinificato in bianco tanto decantato nella pellicola.

Oltre a occupare un posto speciale nella mia memoria (che mi rendo conto, interesserà a pochissimi se non a nessuno), questo film, vincitore del premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale e un’altra serie di riconoscimenti in altre manifestazioni, è riuscito a influenzare il destino commerciale di uno dei vitigni più importanti della storia del vino con la seguente battuta del protagonista:

If anyone orders Merlot, I’m leaving. I am NOT drinking any fucking Merlot!

Da quel momento il Merlot, fino ad allora protagonista indiscusso del boom dei vini rossi internazionali negli Stati Uniti, diventa quasi il simbolo del vino «facile», poco interessante, persino banale.

Quella scena diede origine a quello che economisti e studiosi del vino definirono successivamente il «Sideways Effect».

Diversi studi dell’American Association of Wine Economists dimostrarono come, dopo l’uscita del film, le vendite di Merlot negli Stati Uniti registrarono una lieve ma significativa flessione, mentre il Pinot Noir (vitigno preferito del protagonista del film) conobbe un incremento senza precedenti, tanto nei consumi quanto nelle nuove superfici vitate. Nel mio piccolo come anticipato poco fa, ne sono stata testimone e fautrice.

Un caso rarissimo in cui il cinema riuscì realmente a modificare il comportamento del mercato.

La realtà odierna racconta un’evoluzione diversa, per fortuna.

Il Merlot continua a essere una delle varietà più allevate del pianeta, rappresenta la colonna portante di alcuni tra i vini più prestigiosi mai prodotti e, quando incontra i terroir più vocati, raggiunge quotazioni che superano quelle di molti Cabernet Sauvignon.

Basta pronunciare un nome: Château Pétrus.

Sembra un paradosso, vero? Il vitigno che molti consumatori considerano semplice è in realtà uno dei più complessi da interpretare e, probabilmente, uno dei più versatili mai selezionati dall’uomo.

Dalle rive della Gironda al mondo: le origini del Merlot

Come il Cabernet Sauvignon, anche il Merlot affonda le proprie radici nella Bordeaux del XVIII secolo.

Le prime testimonianze scritte risalgono alla fine del Settecento, quando alcuni funzionari dell’epoca lo descrivono come una varietà già diffusa nella regione della Gironda.

La prima citazione documentata compare nel 1784, quando un funzionario di Bordeaux definisce il Merlot uno dei migliori vitigni allevati nell’area di Libourne.

La sua storia genetica è stata chiarita soltanto in tempi relativamente recenti grazie agli studi di analisi del DNA condotti presso l’Università della California a Davis.

Il Merlot è figlio del Cabernet Franc e della rarissima varietà Magdeleine Noire des Charentes, un’antica uva quasi scomparsa, riscoperta soltanto nei primi anni Duemila, ma a differenza del Cabernet Sauvignon dai propri genitori non ha preso né nome né cognome.

La stessa Magdeleine Noire è anche uno dei genitori del Carmenère, circostanza che rende Merlot e Carmenère una sorta di «fratellastri», oltre a spiegare le numerose somiglianze agronomiche tra i due vitigni.

Una parentela importante, perché conferma come molte delle grandi varietà bordolesi derivino da un patrimonio genetico comune sviluppatosi nel sud-ovest della Francia tra Medioevo ed età moderna.

Perché si chiama Merlot?

L’origine del nome è tra gli aspetti più affascinanti della sua storia.

L’ipotesi ritenuta più attendibile dagli studiosi riconduce il termine al francese merle, cioè «merlo».

Il collegamento potrebbe derivare da due caratteristiche differenti, entrambe plausibili.

La prima riguarda il colore degli acini, particolarmente scuro, quasi nero, che ricorda il piumaggio del merlo maschio.

La seconda, probabilmente ancora più convincente, fa riferimento alla particolare predilezione di questi uccelli per i grappoli di Merlot.

L’uva matura infatti prima rispetto ad altre varietà bordolesi e presenta una concentrazione zuccherina elevata già nelle fasi iniziali della raccolta, diventando particolarmente appetibile per gli uccelli.

Non esistono documenti storici che permettano di stabilire con assoluta certezza quale delle due interpretazioni sia quella corretta.

L’etimologia rimane quindi una ricostruzione linguistica condivisa dalla maggior parte degli ampelografi, ma non dimostrabile in maniera definitiva.

Il vitigno che ha costruito la fortuna della Rive Droite

Per comprendere davvero il Merlot bisogna dimenticare l’immagine del vino morbido e immediato che ne accompagna la fama contemporanea e tornare sulle rive della Dordogna.

A differenza del Cabernet Sauvignon, nato per dare struttura e longevità ai grandi vini del Médoc, il Merlot ha trovato la propria patria ideale nei terreni argillosi della Rive Droite, la riva destra dell’estuario della Gironda.

Qui, nelle denominazioni di Pomerol e Saint-Émilion, il clima leggermente più fresco e soprattutto la presenza di profonde argille consentono alle radici di mantenere un costante approvvigionamento idrico anche durante le estati più calde.

Il Merlot, che tende a soffrire maggiormente lo stress idrico rispetto al Cabernet Sauvignon, beneficia enormemente di queste condizioni.

Il risultato è un vino completamente diverso da quello prodotto nei territori più caldi.

La tessitura tannica diventa vellutata, il frutto assume sfumature di prugna, mora e ciliegia nera, mentre con l’invecchiamento emergono aromi di tartufo, cacao, grafite, tabacco dolce e sottobosco.

È proprio su questi suoli che il Merlot dimostra come la sua proverbiale morbidezza non sia sinonimo di semplicità, bensì di equilibrio.

Pétrus: il vino che ha cambiato la reputazione del Merlot

Se esiste un’etichetta capace di ribaltare qualsiasi pregiudizio sul Merlot, quella è senza dubbio Château Pétrus.

Situato nel cuore di Pomerol, Pétrus possiede poco più di undici ettari di vigneto, quasi interamente allevati a Merlot.

Ciò che rende unico questo cru non è soltanto la varietà utilizzata, ma soprattutto il terroir: un raro banco di argille blu ricche di smectite, capace di trattenere l’acqua durante l’estate e di restituirla lentamente alle viti.

Queste condizioni permettono al Merlot di raggiungere una maturazione straordinariamente equilibrata, producendo vini di enorme concentrazione ma privi di eccessi.

La ricchezza estrattiva si accompagna a una tessitura tannica setosa e a una capacità di evoluzione che può superare tranquillamente i cinquant’anni.

È anche grazie a Pétrus che il Merlot ha conquistato un posto nell’élite mondiale del vino da collezione.

Le migliori annate vengono oggi scambiate sul mercato internazionale a decine di migliaia di euro per bottiglia, diventando uno degli asset più ricercati del mercato del fine wine.

Dal Nuovo Mondo all’Italia: come il Merlot ha conquistato i vigneti di cinque continenti

Pochi vitigni hanno dimostrato la capacità di adattamento del Merlot. Se il Cabernet Sauvignon è spesso considerato il «re» dei grandi vini da invecchiamento, il Merlot è probabilmente il vitigno che meglio ha saputo interpretare territori, climi e stili produttivi profondamente diversi tra loro.

Secondo i più recenti censimenti internazionali dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), il Merlot occupa circa 266.000 ettari nel mondo, risultando la seconda varietà internazionale a bacca rossa più coltivata dopo il Cabernet Sauvignon.

È presente in oltre cinquanta Paesi e rappresenta una delle colonne portanti della viticoltura moderna, grazie a una combinazione rara di qualità enologiche, adattabilità agronomica e affidabilità produttiva.

A differenza di altri vitigni più sensibili, il Merlot riesce infatti a esprimere risultati convincenti sia nei climi continentali sia in quelli mediterranei, sia su suoli argillosi sia su terreni ricchi di ghiaia o calcare.

La straordinaria plasticità e adattabilità hanno favorito la diffusione in ogni continente vitivinicolo.

California: dall’entusiasmo degli anni Novanta alla rinascita qualitativa

Negli Stati Uniti il Merlot è stato il protagonista assoluto degli anni Novanta.

In quel periodo il mercato americano stava vivendo una crescita senza precedenti del consumo di vino rosso, alimentata anche dal cosiddetto «paradosso bordolese», l’ipotesi secondo cui un consumo moderato di vino rosso potesse contribuire alla salute cardiovascolare.

Il Merlot divenne rapidamente il vino preferito di milioni di consumatori perché offriva ciò che il Cabernet Sauvignon spesso non riusciva a garantire nelle fasce di prezzo medio-basse: morbidezza, frutto immediato e tannini poco aggressivi.

L’enorme successo commerciale, tuttavia, produsse anche effetti collaterali.

Molti produttori iniziarono ad allevare Merlot in zone poco vocate, privilegiando quantità e facilità di vendita rispetto alla qualità.

Nacquero così migliaia di etichette corrette ma prive di identità, che finirono per appiattire l’immagine del vitigno.

Quando nel 2004 arrivò Sideways, il Merlot pagò anche gli errori commessi dall’industria.

Il calo dei consumi fu relativamente contenuto, ma sufficiente a modificare le strategie produttive di numerose aziende.

Negli ultimi venti anni la situazione è profondamente cambiata.

Le migliori aziende californiane hanno ricominciato a valorizzare il Merlot allevandolo nelle aree più fresche della Napa Valley, come Coombsville, Oak Knoll District e Carneros, dove le escursioni termiche permettono di preservare freschezza aromatica ed eleganza.

Oggi il Merlot californiano sta vivendo una seconda giovinezza, lontano dagli eccessi di maturazione che avevano caratterizzato il decennio precedente.

Il Cile e il curioso caso del Carmenère

In Sud America il Merlot ha trovato una seconda patria.

Il Cile ha investito molto su questa varietà sin dagli anni Ottanta, ma la sua storia è resa particolarmente affascinante da uno dei più celebri equivoci della moderna ampelografia.

Per decenni numerosi vigneti cileni classificati come Merlot erano in realtà allevati a Carmenère, antico vitigno bordolese quasi scomparso in Europa dopo la fillossera.

Le due varietà presentano infatti una notevole somiglianza morfologica e, fino all’avvento delle analisi genetiche, venivano frequentemente confuse.

Fu soltanto nel 1994 che l’ampelografo francese Jean-Michel Boursiquot identificò ufficialmente il Carmenère nei vigneti cileni, riscrivendo la storia della viticoltura del Paese.

Ciò non significa che il Merlot fosse assente. Al contrario, continua ancora oggi a rappresentare una delle principali varietà rosse del Cile, soprattutto nelle valli di Colchagua, Maipo e Cachapoal, dove produce vini morbidi, fruttati e particolarmente competitivi sui mercati internazionali.

Australia, Nuova Zelanda e Svizzera: tre interpretazioni differenti

In Australia il Merlot è spesso utilizzato nei classici assemblaggi bordolesi insieme a Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, specialmente nelle regioni di Margaret River e Coonawarra.

In Nuova Zelanda, invece, il clima più fresco permette di ottenere vini di maggiore tensione acida, con note di piccoli frutti rossi, erbe aromatiche e una sorprendente eleganza.

Più particolare è il caso della Svizzera italiana.

Nel Canton Ticino il Merlot rappresenta addirittura il vitigno simbolo della regione.

Introdotto agli inizi del Novecento per sostituire le varietà locali distrutte dalla fillossera, ha trovato condizioni ideali nei terreni morenici e nel clima mitigato dai laghi prealpini, dando origine a una produzione che oggi costituisce uno dei riferimenti qualitativi europei per questa varietà.

Perché il Merlot è diventato uno dei vitigni più allevati del mondo?

La risposta va ricercata nell’equilibrio quasi perfetto tra esigenze agronomiche e qualità del vino.

Il Merlot germoglia leggermente prima del Cabernet Sauvignon e raggiunge la maturazione con una o due settimane di anticipo.

Questa caratteristica riduce il rischio di raccolte tardive nei territori più freschi e rende possibile la coltivazione anche in aree dove il Cabernet faticherebbe a completare la maturazione fenolica.

Dal punto di vista enologico offre inoltre una notevole regolarità.

Produce vini ricchi di colore, con tannini generalmente più soffici, buona gradazione alcolica e una naturale predisposizione all’assemblaggio.

Per questo motivo è diventato un partner ideale del Cabernet Sauvignon praticamente in ogni continente.

Nei grandi tagli bordolesi il Merlot svolge ancora oggi una funzione fondamentale: arrotonda la trama tannica, conferisce volume al centro bocca, anticipa la piacevolezza del vino nei primi anni di evoluzione senza comprometterne la longevità.

Il Merlot in Italia: da vitigno forestiero a protagonista di molti territori

Se esiste un Paese che ha saputo reinterpretare il Merlot senza limitarne l’identità francese, quello è l’Italia.

Pur non essendo un vitigno autoctono, è ormai parte integrante del patrimonio viticolo nazionale e contribuisce al successo internazionale di numerose denominazioni.

La sua introduzione risale alla seconda metà dell’Ottocento, quando numerosi tecnici agronomi iniziarono a sperimentare varietà bordolesi nelle regioni del Nord-Est.

Le caratteristiche del Merlot apparvero immediatamente interessanti: produttività costante, buona adattabilità e maturazione relativamente precoce.

Fu soprattutto il Friuli-Venezia Giulia ad adottarlo con convinzione.

Nei Colli Orientali, nel Collio e nell’area dell’Isonzo il Merlot trovò terreni di marne e arenarie capaci di restituire vini eleganti, dal frutto croccante e dalla spiccata freschezza.

Ancora oggi molte delle migliori interpretazioni italiane provengono da queste denominazioni, dove viene vinificato sia in purezza sia in assemblaggio con Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.

Anche il Veneto accolse rapidamente il vitigno, in particolare nelle province di Verona, Vicenza e Treviso.

Qui il Merlot divenne uno dei rossi quotidiani più apprezzati, ma nel tempo ha saputo esprimere anche versioni di notevole complessità nelle denominazioni più vocate.

La vera consacrazione, tuttavia, arrivò in Toscana.

Negli anni Settanta e Ottanta il Merlot entrò a far parte della rivoluzione dei Supertuscan, dimostrando che i vitigni bordolesi potevano raggiungere livelli qualitativi straordinari anche fuori dalla Francia.

Ancora oggi rappresenta una componente essenziale di alcuni dei più celebri vini di Bolgheri e della costa toscana.

Il Merlot tra mercato, investimenti ed export: perché continua a essere uno dei pilastri del vino mondiale

Se la reputazione del Merlot presso una parte del pubblico è stata offuscata da mode passeggere e da un eccesso di produzioni industriali negli anni Novanta, il mercato racconta una storia diversa.

Ancora oggi il Merlot rappresenta una delle varietà economicamente più importanti della viticoltura mondiale.

Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV), è la seconda uva rossa più allevata al mondo dopo il Cabernet Sauvignon, con circa 266.000 ettari distribuiti in oltre cinquanta Paesi.

La sua presenza interessa tutte le principali aree vitivinicole internazionali, dall’Europa al Nord e Sud America, fino all’Oceania e ad alcune regioni dell’Asia.

Una diffusione così ampia non dipende soltanto dalla facilità di coltivazione, ma anche dalla sua straordinaria flessibilità commerciale.

Il Merlot è infatti uno dei pochi vitigni in grado di soddisfare contemporaneamente segmenti di mercato molto diversi: dai vini di largo consumo ai grandi cru destinati al collezionismo internazionale.

Il valore del Merlot nel mercato del fine wine

L’esempio più evidente è rappresentato da Pétrus, il vino simbolo di Pomerol.

Prodotto quasi esclusivamente da Merlot, Pétrus è oggi una delle etichette più costose e ricercate al mondo.

Alcune annate storiche si aggirano sui 10.000 euro a bottiglia sul mercato secondario, mentre le vendite all’asta possono raggiungere cifre ancora superiori in funzione della provenienza e dello stato di conservazione.

Non si tratta di un caso isolato.

Anche altri château della Rive Droite, come Le Pin, Château Lafleur, Vieux Château Certan, Château Trotanoy e numerosi Premier Grand Cru Classé di Saint-Émilion, hanno costruito la propria reputazione internazionale proprio attorno al Merlot.

Gli indici elaborati da Liv-ex, la principale piattaforma mondiale dedicata allo scambio di vini da investimento, mostrano come i grandi vini della Rive Droite continuino a rappresentare una componente stabile del mercato del fine wine.

Pur risentendo delle normali oscillazioni del comparto dei beni di lusso, questi vini mantengono un forte interesse da parte di collezionisti e investitori internazionali grazie alla limitata disponibilità e alla riconoscibilità del marchio.

Il Merlot, dunque, vive una doppia identità: da una parte è uno dei vini più accessibili sugli scaffali della grande distribuzione; dall’altra è protagonista di alcune delle etichette più esclusive e costose mai prodotte.

Export e scenario internazionale

Come sappiamo, il contesto economico del vino sta attraversando una fase di profonda trasformazione.

L’ultimo rapporto dell’OIV evidenzia una progressiva contrazione della superficie vitata mondiale, dovuta alla diminuzione dei consumi in alcuni mercati maturi, agli effetti del cambiamento climatico e alla crescente instabilità geopolitica.

A ciò si aggiungono le tensioni commerciali che negli ultimi anni hanno interessato il commercio internazionale del vino, in particolare nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, uno dei principali mercati di destinazione per i vini premium europei.

La sua notorietà internazionale facilita infatti l’ingresso nei mercati esteri, soprattutto per quei produttori che operano in paesi emergenti o in denominazioni ancora poco conosciute dal grande pubblico.

Per molti consumatori, infatti, il nome del vitigno costituisce ancora un importante criterio di acquisto sia che si tratti di grandi investitori che per chi desidera una buona bottiglia a una fascia di prezzo più abbordabile.