Se vogliamo comprendere la storia del Malbec argentino, mettiamoci comodi e dotiamoci di un buon atlante geografico. Soprattutto assaporiamo questa narrazione senza fretta e condiamola con una buona dose di empatia e umanità perché abbiamo veramente tanto da imparare.

Pronti? Bene, distendiamo la nostra cartina geografica e soffermiamoci sulle dolci colline della valle del Lot, nel Sud-Ovest della Francia. Qui è dove dove questo vitigno è nato secoli fa e dove ancora oggi produce i celebri vins noirs di Cahors.

Voliamo adesso dall’altra parte del mondo verso l’imponente profilo della Cordigliera delle Ande, con vigneti che si arrampicano oltre i 1.500 metri di altitudine, illuminati da un sole intenso e accarezzati dall’aria secca che scende dalle montagne.

Fra questi due paesaggi ci sono oltre undicimila chilometri di distanza. Eppure hanno il medesimo protagonista: il Malbec.

È la storia di un vitigno che ha attraversato un oceano per diventare il simbolo di un Paese diverso da quello in cui è nato. Se abbiamo definito il Cabernet Sauvignon un cosmopolita, possiamo affermare senza recare offesa alcuna che il Malbec rappresenta la storia (a lieto fine, per fortuna) di un immigrato.

Una vicenda quella del nostro protagonista che intreccia migrazioni, intuizioni agronomiche, strategie economiche e cambiamenti climatici, fino a trasformare un’uva considerata marginale nella patria d’origine in una delle bandiere del vino mondiale.

Oggi il Malbec rappresenta circa un quarto dell’intera superficie vitata argentina ed è il principale ambasciatore dell’export enologico del Paese.

Quando un consumatore a New York, Londra o Tokyo ordina un calice di Malbec, nella maggior parte dei casi immagina immediatamente Mendoza, non Cahors.

È un’associazione talmente radicata da far dimenticare che le sue radici sono profondamente francesi ed è bellissimo!

Pochi vitigni possono raccontare una storia simile.

Ancora meno riescono a spiegare, con altrettanta efficacia, quanto il destino di una varietà dipenda dall’incontro tra natura e uomo.

Perché il Malbec non è cambiato geneticamente attraversando l’Atlantico. È cambiato il contesto in cui ha imparato a esprimersi.

Ed è proprio questa la chiave per comprendere il suo successo.

Il Malbec nasce in Francia, ma il mondo lo considera argentino

La storia del Malbec comincia molto prima che qualcuno pronunciasse il nome di Mendoza. Le sue origini affondano nella Francia sud-occidentale, dove per secoli ha rappresentato uno dei vitigni più importanti del patrimonio viticolo locale.

A Cahors era conosciuto come Côt, mentre in altre zone comparivano denominazioni come Pressac o Auxerrois, testimonianza di una diffusione antica, precedente alla moderna classificazione ampelografica.

Il nome Malbec, oggi universalmente riconosciuto, comparve solo successivamente e, secondo l’ipotesi più accreditata, deriverebbe dal cognome di un vivaista o agronomo ungherese (Monsieur Malbeck o Malbek) che contribuì alla sua diffusione nel Médoc durante il XVIII secolo.

Sebbene la documentazione storica non consenta di attribuire con assoluta certezza questa etimologia, il termine finì per imporsi fino a diventare la denominazione internazionale del vitigno.

Per lungo tempo le sue origini genetiche sono rimaste avvolte nel mistero. La svolta è arrivata soltanto all’inizio degli anni Duemila, quando gli studi condotti dall’attuale INRAE attraverso l’analisi del DNA hanno dimostrato che il Malbec deriva da un incrocio naturale tra Magdeleine Noire des Charentes (mamma del Merlot) e Prunelard, un antico vitigno del Tarn che rischiava addirittura l’estinzione.

La ricerca genetica non ha soltanto ricostruito il suo albero genealogico: ha restituito al Malbec la piena cittadinanza all’interno del patrimonio viticolo francese a Cahors.

Qui il Malbec è allevato da secoli sui terrazzamenti che accompagnano il corso del fiume Lot.

Già nel Medioevo i suoi vini erano conosciuti per il colore quasi impenetrabile e per la straordinaria concentrazione tannica, tanto da essere soprannominati vins noirs, i “vini neri”.

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Erano rossi potenti, costruiti per affrontare lunghi viaggi commerciali e lunghi invecchiamenti, apprezzati persino nelle corti inglesi quando Bordeaux non aveva ancora conquistato il predominio commerciale che conosciamo oggi.

Per comprendere il valore del Malbec nell’Europa medievale bisogna ricordare che Cahors rappresentava uno dei principali poli commerciali del vino francese.

Le botti scendevano lungo il Lot fino alla Garonna, dirette verso il porto di Bordeaux e da lì ai mercati del Nord Europa.

Proprio questa prosperità alimentò una lunga rivalità con i mercanti bordolesi, che spesso ritardavano l’immissione sul mercato dei vini provenienti dall’entroterra per favorire la vendita delle produzioni locali.

In fondo economia e vino hanno sempre camminato insieme.

Quando Bordeaux lo abbandonò

Prima della crisi fillosserica della seconda metà dell’Ottocento, questa varietà occupava una posizione di rilievo in molte proprietà della Gironda.

Era apprezzata per la capacità di donare colore, struttura e ricchezza fenolica ai vini destinati all’invecchiamento, caratteristiche che ancora oggi rappresentano uno dei suoi principali punti di forza.

La sua progressiva scomparsa non fu il risultato di un improvviso cambiamento qualitativo, bensì la conseguenza di una serie di eventi storici che modificarono profondamente la viticoltura francese.

Il primo fu la fillossera. L’insetto proveniente dal continente americano devastò i vigneti europei, costringendo i produttori a ricostruire quasi completamente il patrimonio viticolo attraverso l’innesto su portainnesti americani.

In quella fase molti viticoltori scelsero di ridurre la presenza del Malbec privilegiando varietà considerate più produttive e regolari, come Merlot e Cabernet Sauvignon.

Il secondo evento fu ancora più decisivo.

Nel febbraio del 1956 una gelata eccezionale colpì gran parte della Francia sud-occidentale.

Le temperature scesero ben al di sotto dello zero per diversi giorni consecutivi, causando la morte di milioni di ceppi.

Il Malbec, particolarmente sensibile alle gelate primaverili e ai ritorni di freddo, risultò tra le varietà più danneggiate.

Quando arrivò il momento di reimpiantare, molti produttori decisero di cambiare strada.

Non perché il Malbec producesse vini peggiori.

Semplicemente perché Merlot e Cabernet Sauvignon offrivano maggiori garanzie produttive in un contesto climatico sempre più incerto.

Fu una scelta economica prima ancora che agronomica.

Senza quella gelata, probabilmente oggi il Malbec continuerebbe a occupare un ruolo molto più importante a Bordeaux.

La storia del vino, però, è fatta anche di eventi imprevedibili, e proprio mentre la Francia riduceva gli impianti, dall’altra parte dell’Atlantico si stavano creando le condizioni per la sua rinascita.

L’uomo che cambiò il destino del Malbec

Ci sono momenti in cui la storia cambia direzione grazie all’intuizione di una sola persona. Nel caso del Malbec, quel momento ha una data precisa: 17 aprile 1853.

L’Argentina è una nazione giovane, indipendente da poco più di quarant’anni. La popolazione cresce rapidamente grazie all’immigrazione europea, l’agricoltura rappresenta uno dei pilastri dello sviluppo economico e il governo guarda con interesse ai modelli produttivi francesi, considerati allora il riferimento assoluto per la viticoltura mondiale.

Tra i principali sostenitori di questo progetto c’è Domingo Faustino Sarmiento, intellettuale, politico e futuro Presidente della Repubblica, convinto che il progresso del Paese dovesse passare anche attraverso l’istruzione e l’innovazione agricola.

Per questo motivo promuove la creazione della Quinta Normal de Agricultura a Mendoza, una scuola sperimentale destinata a introdurre nuove tecniche colturali e varietà europee.

Per guidare questa trasformazione viene chiamato un agronomo francese: Michel Aimé Pouget.

È lui a portare oltre l’Atlantico migliaia di barbatelle provenienti dalla Francia. Tra queste ci sono Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah e molte altre varietà destinate a lasciare un segno nella viticoltura argentina.

Fra tutte, però, ce n’è una destinata a cambiare il destino di un’intera nazione: il Malbec.

Nessuno avrebbe potuto prevedere che proprio quel vitigno, considerato allora una varietà importante ma non certo la più prestigiosa della Francia, sarebbe diventato il volto internazionale del vino argentino.

Oggi il 17 aprile viene celebrato in oltre cento Paesi come Malbec World Day, una ricorrenza promossa da Wines of Argentina che ricorda non tanto la nascita del vitigno, quanto l’inizio della sua seconda vita.

Pochissime varietà possiedono una data ufficiale che celebri il momento in cui hanno trovato una nuova patria.

Mendoza: quando il terroir cambia la storia

Per capire perché il Malbec sia diventato il simbolo dell’Argentina bisogna tornare su una cartina geografica.

Mendoza si estende ai piedi della Cordigliera delle Ande, in una delle aree viticole più estreme del pianeta.

Le precipitazioni annue sono inferiori ai 250 millimetri, un valore che renderebbe impossibile la coltivazione della vite senza il sofisticato sistema di irrigazione alimentato dalle acque di disgelo provenienti dalle montagne.

Quello che potrebbe sembrare un limite rappresenta, in realtà, uno dei grandi punti di forza della viticoltura argentina.

Il clima secco riduce drasticamente la pressione delle malattie fungine, consentendo una gestione del vigneto più sostenibile e una raccolta di grappoli estremamente sani.

Le forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, spesso superiori ai venti gradi, rallentano la respirazione degli acini e permettono di preservare acidità e aromi anche durante le estati più calde.

L’altitudine completa il quadro.

Molti dei vigneti più prestigiosi sorgono tra i 900 e i 1.500 metri sul livello del mare, mentre alcune parcelle della Valle de Uco raggiungono quote ancora maggiori.

A queste altitudini la luce è più intensa e la radiazione ultravioletta stimola naturalmente l’ispessimento delle bucce, aumentando la concentrazione di antociani e polifenoli.

Per un vitigno come il Malbec significa ottenere ciò che in Francia risultava molto più difficile: una maturazione fenolica completa senza perdere freschezza.

In altre parole, la pianta trova il suo equilibrio ideale.

Non è un caso che molti enologi parlino del Malbec argentino come di un vino «scolpito dalla luce». Il sole intenso delle Ande regala concentrazione e colore, mentre le notti fredde conservano eleganza e precisione aromatica.

L’altitudine come rivoluzione qualitativa

Per molti anni la viticoltura argentina ha privilegiato la quantità.

I vigneti si concentravano nelle aree pianeggianti e fertili, facilmente irrigabili, con l’obiettivo di soddisfare un mercato interno caratterizzato da consumi elevati.

La svolta arriva alla fine degli anni Ottanta grazie a un produttore destinato a cambiare la storia del vino argentino: Nicolás Catena Zapata.

Contro il parere di molti tecnici dell’epoca, Catena decide di piantare vigneti sempre più in alto, convinto che le quote elevate possano offrire vini più raffinati e longevi.

È un’intuizione destinata a rivoluzionare l’intero settore.

Le sperimentazioni condotte nei vigneti di Adrianna Vineyard, nella Valle de Uco, dimostrano che l’altitudine non è soltanto un fattore climatico, ma uno strumento capace di modificare profondamente lo stile del vino.

Aumenta la complessità aromatica, affina la trama tannica e restituisce al Malbec una tensione gustativa fino ad allora poco conosciuta.

Da quel momento l’Argentina smette di inseguire i modelli europei e inizia a costruire una propria identità.

Non cerca più di produrre ’un Bordeaux del Nuovo Mondo’, ma il miglior Malbec possibile.

È un cambio di paradigma che segna la nascita della viticoltura argentina contemporanea.

Non esiste un solo Malbec argentino

Uno degli errori più frequenti è parlare del Malbec argentino come se fosse un vino uniforme.

In realtà anche il Malbec cambia profondamente da una zona all’altra.

A Luján de Cuyo, considerata la culla del Malbec moderno, prevalgono vini ricchi, avvolgenti e dalla tessitura vellutata. I terreni alluvionali e il clima relativamente mite favoriscono maturazioni complete, regalando profumi di prugna, mora, violetta e cacao.

La Valle de Uco, invece, rappresenta la nuova frontiera qualitativa. Qui i suoli ricchi di calcare e le altitudini elevate danno origine a vini più tesi, minerali e profondi, nei quali il frutto lascia progressivamente spazio alla complessità del terroir.

Località come Gualtallary, Paraje Altamira e San Pablo sono ormai considerate tra le aree più vocate dell’intero continente americano.

Più a nord, nella provincia di Salta, il Malbec raggiunge alcune delle quote vitate più elevate del mondo. Nei vigneti di Cafayate, oltre i 2.000 metri di altitudine, nascono vini dal profilo aromatico sorprendente, caratterizzati da una straordinaria intensità floreale, tannini fini e una freschezza che sfida le temperature del deserto d’altura.

Questa straordinaria varietà di espressioni dimostra che il vero patrimonio dell’Argentina non è soltanto il Malbec, ma la capacità di interpretarlo attraverso territori profondamente diversi. Ed è proprio la diversità il grande valore di questa storia e della nazione.

Come l’Argentina ha trasformato il Malbec in un marchio globale

Se il terroir ha creato il grande Malbec argentino, è stata la visione strategica del Paese a trasformarlo in un fenomeno mondiale.

L’Argentina ci è riuscita attraverso una delle operazioni di branding territoriale più efficaci della storia del vino contemporaneo.

Negli anni Ottanta il settore vitivinicolo argentino attraversava una fase complessa.

Dopo decenni in cui la produzione era destinata prevalentemente al consumo interno, la crisi economica e il calo dei consumi obbligarono le aziende a guardare oltre i confini nazionali.

La concorrenza internazionale era però agguerrita: la Francia dominava il segmento dei grandi vini, l’Italia poteva contare sulla forza delle proprie denominazioni storiche, mentre Australia, Cile e California stavano conquistando nuovi mercati con un’offerta moderna e facilmente comprensibile.

L’Argentina comprese che non avrebbe potuto vincere quella sfida proponendo semplicemente Cabernet Sauvignon o Merlot. Sarebbe entrata in competizione diretta con Paesi che avevano costruito la propria reputazione in oltre due secoli di storia.

Serviva un’identità e il Malbec rappresentava l’occasione perfetta.

Era un vitigno di origine europea, quindi già dotato di credibilità internazionale, ma al tempo stesso non apparteneva più all’immaginario del consumatore francese.

In Argentina, invece, aveva trovato condizioni irripetibili e una personalità completamente nuova.

Fu una scelta tanto semplice quanto geniale.

Invece di raccontare decine di vitigni e centinaia di territori, il Paese decise di raccontare una sola grande storia, quella del Malbec.

Il ruolo di Wines of Argentina

A rendere possibile questa trasformazione è stato anche il lavoro di Wines of Argentina, l’organizzazione incaricata della promozione internazionale del vino argentino.

La strategia non si è limitata alla partecipazione alle principali fiere di settore o all’organizzazione di degustazioni nei mercati esteri. L’obiettivo era molto più ambizioso: costruire un immaginario.

Così il Malbec ha iniziato a essere raccontato non soltanto come un vino, ma come l’espressione stessa del paesaggio argentino.

Le campagne promozionali hanno messo al centro le montagne delle Ande, la luce intensa di Mendoza, i vigneti d’altitudine e il lavoro dei viticoltori, trasformando il terroir in un elemento narrativo prima ancora che agronomico.

L’istituzione del Malbec World Day, celebrato ogni anno il 17 aprile, rappresenta probabilmente il simbolo più evidente di questa strategia.

Nessun’altra varietà internazionale è riuscita a costruire una ricorrenza così riconoscibile, capace di coinvolgere importatori, ristoratori, sommelier e consumatori in oltre cento Paesi.

È un esempio di come il marketing, quando poggia su basi autentiche, possa amplificare il valore di un prodotto senza snaturarlo.

I produttori che hanno riscritto la reputazione del Malbec

Dietro ogni grande rivoluzione del vino ci sono persone capaci di immaginare ciò che ancora non esiste.

Nel caso del Malbec argentino, uno dei nomi imprescindibili è quello di Nicolás Catena Zapata, come abbiamo già detto.

Alla fine degli anni Ottanta, quando gran parte della produzione nazionale puntava ancora su quantità e vini di pronta beva, Catena intuì che il futuro passava attraverso la ricerca della qualità.

Le sue sperimentazioni nei vigneti d’alta quota dimostrarono che l’altitudine non rappresentava un ostacolo, ma una straordinaria opportunità per ottenere vini più eleganti, complessi e longevi.

Se Catena ha rivoluzionato il rapporto tra vitigno e altitudine, Sebastián Zuccardi ha spostato l’attenzione sul concetto di terroir.

Attraverso uno studio approfondito dei suoli della Valle de Uco, ha dimostrato che il futuro del Malbec non risiede soltanto nella varietà, ma nella capacità di raccontare le differenze tra i vari distretti in cui è allevato.

È lo stesso percorso che, in Europa, ha portato i grandi territori del vino a valorizzare i cru e le singole parcelle.

Anche aziende come Achával Ferrer, El Enemigo, Mendel, PerSe, Cheval des Andes e Noemía hanno contribuito ad affermare una nuova idea di Malbec: meno concentrato sulla potenza e sempre più orientato all’eleganza, alla precisione aromatica e all’identità del luogo di origine.

Nel giro di trent’anni il Malbec è passato dall’essere percepito come un vino piacevole e conveniente a essere considerato una delle grandi varietà del panorama internazionale.

Mercato, export e prospettive economiche

Il successo del Malbec non si misura soltanto nei riconoscimenti della critica o nelle carte dei vini dei migliori ristoranti.

Si riflette soprattutto nei numeri, che raccontano il ruolo centrale di questa varietà nell’economia vitivinicola argentina.

Secondo l’Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), il Malbec occupa circa 47.000 ettari, pari a quasi un quarto dell’intera superficie vitata del Paese, e rappresenta oltre il 40% delle varietà rosse coltivate.

Negli ultimi quindici anni la superficie dedicata a questo vitigno è cresciuta di quasi il 200%, un’espansione che non trova paragoni tra le principali varietà internazionali.

Anche l’export conferma questa leadership. Il Malbec costituisce il cuore dell’offerta argentina sui mercati esteri e genera la quota più significativa delle esportazioni di vini varietali.

Stati Uniti, Regno Unito, Brasile e Canada restano i principali sbocchi commerciali, mentre cresce l’interesse di mercati asiatici come Cina, Corea del Sud e Giappone.

Il quadro macroeconomico, tuttavia, è meno lineare di quanto possa sembrare.

Negli ultimi anni il settore ha dovuto confrontarsi con l’aumento dei costi logistici, la volatilità del peso argentino, l’inflazione interna e un rallentamento dei consumi di vino in molti Paesi occidentali.

A ciò si aggiunge una competizione sempre più intensa con altri grandi esportatori dell’emisfero australe, come Cile, Australia e Sudafrica.

Nonostante queste difficoltà, il Malbec continua a rappresentare uno dei principali asset competitivi dell’Argentina.

La forza del marchio costruito negli ultimi decenni consente infatti ai produttori di presidiare fasce di mercato molto diverse, dalle etichette destinate alla grande distribuzione fino ai vini provenienti da singoli vigneti che raggiungono quotazioni di assoluto prestigio.

Il Malbec insegna che l’integrazione non significa perdere la propria identità

C’è un motivo per cui la storia del Malbec continua ad affascinarmi e a farmi sognare sempre più la Cordigliera delle Ande

Non racconta soltanto l’evoluzione di un vitigno. Racconta il viaggio di un’identità che cambia senza smarrire sé stessa.

Quando Michel Aimé Pouget portò il Malbec in Argentina, nessuno immaginava che quella varietà avrebbe trovato, ai piedi delle Ande, un ambiente capace di valorizzarne qualità rimaste in parte inespresse nella terra d’origine.

Eppure ciò che accadde non fu una trasformazione genetica. Il Malbec rimase lo stesso. Cambiarono il clima, i suoli, la luce, l’altitudine e, soprattutto, lo sguardo di chi imparò ad allevarlo.

È una lezione che Madre Natura ci ripete continuamente e a cui spesso ho fatto cenno, specie in tempi sociali e politici così sventurati.

In un ecosistema sano, la ricchezza nasce dalla diversità.

Ogni specie conserva la propria identità, ma trova il modo di dialogare con l’ambiente che la ospita. Non esiste uniformità, bensì equilibrio.

La biodiversità non elimina le differenze: le rende una risorsa.

Anche il Malbec racconta questa storia.

In Francia continua a essere il vitigno austero dei vins noirs di Cahors, capace di esprimere eleganza, tensione e longevità.

In Argentina, senza rinnegare le proprie origini, è diventato il simbolo di un paesaggio fatto di montagne, vigneti d’altitudine e luce intensa-

Il Malbec argentino non esisterebbe senza le Ande.

Ma nemmeno senza le conoscenze francesi che lo hanno accompagnato nel suo viaggio.

Non esisterebbe senza gli immigrati europei che portarono nuove competenze in Sud America.

E non esisterebbe senza i viticoltori argentini che, generazione dopo generazione, hanno imparato a interpretarlo in modo originale.

Il vino, in fondo, è sempre il risultato di un incontro.

Tra natura e cultura.

Tra passato e futuro.

Tra ciò che ereditiamo e ciò che siamo capaci di costruire e riconoscere.

E’ la capacità di vedere l’altro senza pregiudizi e di rispettarlo.

Il Malbec avrebbe potuto seguire la stessa sorte di tanti vitigni dopo la fillossera e le devastanti gelate che colpirono la Francia nel Novecento.

Invece è sopravvissuto perché qualcuno ha avuto il coraggio di credere nelle sue potenzialità, anche quando sembravano meno evidenti ed è stato in grado di accoglierlo e trattarlo con dignità.

È una lezione che vale ben oltre il vino.

Ci ricorda che il valore di una risorsa non dipende soltanto dalle sue caratteristiche intrinseche, ma anche dalla capacità di saperle guardare e metterle nelle condizioni di esprimersi.

Suona familiare come concetto?