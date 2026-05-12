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La classifica del miglior tonno in scatola da comprare al supermercato (e quanto costa)

Pasquale Conte

12 Maggio 2026 - 12:56

Gambero Rosso ha stilato la classifica dei 25 migliori tonni in scatola da comprare al supermercato. Ecco i marchi con i relativi prezzi medi in Italia.

La classifica del miglior tonno in scatola da comprare al supermercato (e quanto costa)
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Il tonno in scatola è uno degli alimenti più amati dagli italiani e, non a caso, è uno di quelli più presenti sugli scaffali dei nostri supermercati. La proposta è molto ampia e spazia dai brand di grande distribuzione fino a quelli locali, per passare ai marchi proprietari dei supermercati stessi.

Ma come fare per scegliere il migliore? Soprattutto ora che si avvicina l’estate, con il caldo che convincerà milioni di persone a mettere un buon piatto a base di tonno a tavola.

In aiuto arriva la redazione di Gambero Rosso, che ha stilato la top 25 dei tonni in scatola aggiornata al 2026. Vediamo insieme quali sono i migliori.

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Come scegliere il miglior tonno in scatola

La redazione di Gambero Rosso ha stilato una classifica per il 2026 riguardante i migliori tonni in scatola che si possono acquistare oggi al supermercato.

Per arrivare alla risposta finale, il test ha preso in esame una lunga lista di varietà di tonno. A partire dal tonno pinne gialle fino al tonnetto striato, ma anche quello in olio extra vergine d’oliva, olio d’oliva e olio di semi di girasole.

In totale, sono stati 25 i marchi presi a campione. C’è stato un vero e proprio blind test, ossia un assaggio a occhi chiusi per non sapere il marchio del tonno e non farsi influenzare.

Tra gli altri, a partecipare sono stati anche l’assaggiatrice esperta di olio d’oliva Gabriella Ciofetta, il junior sous chef del ristorante Ineo dell’Anantare Palazzo Naiadi Rome Hotel Letizia Tognelli e i redattori di Gambero Rosso Indra Galbo, Eugenio Marini e Mara Nocilla.

La classifica del miglior tonno in scatola

A questo punto, vediamo insieme qual è la classifica finale di Gambero Rosso sul miglior tonno in scatola da comprare al supermercato nel 2026:

  1. Tonno ASdoMAR in vendita a 6,16 euro per 200 grammi;
  2. Tonno all’olio d’oliva Rio Mare in vendita a 7,34 euro per 160 grammi;
  3. Trancio di tonno Angelo Parodi a 5,50 euro per 180 grammi;
  4. Tonno in olio d’oliva Consorcio a 6,80 euro per 165 grammi;
  5. Tonno pinne gialle all’olio d’oliva Carrefour Italia a 4,19 euro per 160 grammi;
  6. Tonno pescato a canna Rio Mare a 5,99 euro per 160 grammi;
  7. Tonno pinne gialle all’olio d’oliva di Consilia a 2,99 euro per 220 grammi;
  8. Tonno pescato a canna all’olio d’oliva di Carrefour Italia a 4,49 euro per 290 grammi;
  9. Tonno all’olio d’oliva di Esselunga a 5,29 euro per 160 grammi;
  10. Tonno all’olio d’oliva di Pam & Panorama a 4,50 euro per 160 gtammi;
  11. Tonno con olio extra vergine d’oliva di Esselunga a 5,29 euro per 160 grammi;
  12. Tonno a pinne gialle pescato a canna all’olio d’oliva di Coop Italia a 4,29 euro per 140 grammi

Non sono stati menzionati gli altri tonni presi in esame per arrivare al totale di 25.

Come scegliere il tonno in scatola

Al di là della classifica di Gambero Rosso, a cosa bisogna fare attenzione al supermercato durante l’acquisto del tonno in scatola?

Ci sono diversi aspetti da tenere a mente, per essere certi di mangiare un tonno curato nei dettagli e con il giusto mix di sapori e nutrienti.

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Specie di tonno

Ovviamente non tutti i tonni sono uguali. A partire dal 2014, tutti i marchi sono obbligati a indicare la specie nella confezione. In questo modo, sai esattamente ciò che andrai a mangiare.

Quali sono le tipologie di tonno in scatola oggi in vendita? Ecco le più diffuse:

  • Tonno a pinne gialle: è il più pregiato, caratterizzato da carni compatte, tenere e di colore rosa chiaro;
  • Tonnetto striato: è il più economico e diffuso. Ha un sapore più deciso ma, essendo un pesce più piccolo, accumula meno mercurio rispetto alle altre specie;
  • Tonno bianco: è il più pregiato ed è ricco di Omega-3, ma i potenziali livelli di mercurio sono superiori.

Zona di pesca

Un’altra informazione che dovrebbe guidarci nella scelta è la zona di pesca, indicata come “Zona FAO”.

Quale scegliere? Le zone preferibili sono la FAO 27 che appartiene all’Atlantico nord-orientale e la FAO 37 che riguarda il Mediterraneo. Sono spesso considerate le meno inquinate e più controllate. Stesso discorso per le zone FAO 61,71 e 81 del Pacifico, indicate come fonti comuni e preferibili per alcune certificazioni.

Da monitorare sono invece le zone FAO 51 e 57 dell’Oceano Indiano e le FAO 61, 67, 71 e 77 del Pacifico, segnalate anche in alcune guide come le più a rischio di inquinamento da metalli pesanti e meno sostenibili.

L’etichetta

È sempre consigliabile leggere meticolosamente l’etichetta, facendo attenzione anche la tabella nutrizionale, soprattutto in caso di diete particolari.

Per gli oli, prediligi sempre l’extravergine d’oliva rispetto agli oli d’oliva generici e agli oli vegetali di bassa qualità.

Per ciò che riguarda il sale, invece, un tonno di qualità dovrebbe avere almeno 1 g di sale per 100 grammi.

Infine, per chi vuole meno grassi, è preferibile scegliere il tonno al naturale. Controlla comunque che non contenga eccessivo sale o additivi come l’estratto di lievito per esaltare il sapore.

Il contenitore

In pochi ci fanno caso, ma il contenitore gioca spesso un ruolo decisivo.

Il vetro permette di vedere l’integrità del prodotto, di solito con i filetti interi. Ma anche il colore del tonno, non a caso si tratta di una soluzione spesso associata a prodotti di fascia più alta.

La lattina invece è più pratica e sicura, sebbene non permetta di valutare visivamente dall’interno il contenuto prima dell’acquisto. L’unico aspetto a cui fare attenzione è che non sia gonfia o ammaccata.

Il metodo di pesca

Un ultimo aspetto da guardare per scegliere il giusto tonno in scatola riguarda la sostenibilità e i metodi di pesca.

Cerca nella confezione i loghi di certificazione come MSC o Friend of the sea. Questi garantiscono metodi di pesca più rispettosi dell’ambiente e meno dannosi per altre specie marine. La pesca a canna è di gran lungo il metodo più selettivo e sostenibile.

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