La classifica dei 10 migliori conti correnti del 2026

Se stai cercando di capire quale sia il conto corrente più adatto alle tue esigenze, guardare al 2026 significa andare oltre il semplice canone e valutare soluzioni capaci di coniugare sicurezza dei risparmi, servizi digitali evoluti e costi sempre più trasparenti. Oggi i conti correnti non sono più solo strumenti di appoggio, ma veri e propri centri di gestione finanziaria, accessibili da app o in filiale, con funzionalità integrate che semplificano la vita quotidiana. In questo contesto, la flessibilità operativa - dalla gestione dei pagamenti alle carte, fino ai servizi accessori - è diventata un requisito fondamentale.

Ma il conto corrente serve davvero solo da “cassaforte”? I numeri più recenti dicono altro: alla fine del 2025, la liquidità parcheggiata su conti correnti e depositi delle famiglie italiane ha raggiunto 1.603,2 mld €, in crescita di 23,5 mld € (+1,5%) rispetto al 2024 (secondo i dati FABI su base Banca d’Italia). A trainare è esclusivamente la componente dei conti correnti (+34,8 mld €), mentre gli altri depositi vincolati arretrano di circa 11,4 mld €. Il tutto in un anno in cui il patrimonio finanziario complessivo delle famiglie ha sfiorato i 6.500 mld € (+7%). È un chiaro segnale: non basta più “accumulare saldo”, oggi i risparmiatori richiedono strumenti che valorizzino le giacenze, offrendo funzionalità extra in ambito di home banking, app intuitive e trasparenza sui costi.

C’è però un rovescio della medaglia da tenere d’occhio nel 2026: i conti correnti stanno diventando sempre più cari. Secondo l’analisi di Altroconsumo per L’Economia del Corriere della Sera (aggiornata al 18 agosto 2026), il costo medio annuo di un conto tradizionale per una famiglia con operatività media ha raggiunto i 153 euro, mentre chi sceglie un conto online se la cava con una media di appena 42,91 euro. In parallelo, mentre i tassi sui prestiti salgono, la remunerazione delle giacenze sui conti resta sostanzialmente ferma a zero nelle banche tradizionali: un motivo in più per confrontare bene le offerte prima di scegliere.

Confrontare le proposte disponibili, tenendo conto delle condizioni attuali e delle prospettive future, resta quindi il passo più importante per fare una scelta consapevole e duratura. Proprio da questa esigenza nasce la classifica aggiornata sui migliori conti correnti del 2026: soluzioni pensate per mixare accessibilità, flessibilità e chiarezza nelle spese.

Come scegliere il conto corrente migliore?

Partiamo dall’aspetto principale. Per individuare il conto corrente più adatto alle proprie esigenze, quali sono gli aspetti da considerare? Potrebbe essere utile valutare questi 7 punti cardine.

Utilizzo previsto : un giovane studente potrebbe necessitare di un conto con costi di gestione ridotti e operatività principalmente online, mentre un professionista potrebbe preferire un conto con una gamma estesa di servizi accessori e una rete di filiali facilmente accessibile.

: un giovane studente potrebbe necessitare di un conto con costi di gestione ridotti e operatività principalmente online, mentre un professionista potrebbe preferire un conto con una gamma estesa di servizi accessori e una rete di filiali facilmente accessibile. Costi e commissioni : valuta attentamente le spese associate al conto, come i canoni mensili, le commissioni per prelievi da sportelli automatici di altre banche e le spese per bonifici.

: valuta attentamente le spese associate al conto, come i canoni mensili, le commissioni per prelievi da sportelli automatici di altre banche e le spese per bonifici. Piattaforma digitale : con l’avanzare della digitalizzazione, disporre di un’applicazione bancaria intuitiva e funzionale può fare una grande differenza nella gestione quotidiana delle finanze.

: con l’avanzare della digitalizzazione, disporre di un’applicazione bancaria intuitiva e funzionale può fare una grande differenza nella gestione quotidiana delle finanze. Servizi accessori : la disponibilità di carte di credito, prestiti personali e mutui può influenzare la scelta del conto. Alcune banche offrono pacchetti che includono questi servizi a condizioni agevolate per i propri clienti.

: la disponibilità di carte di credito, prestiti personali e mutui può influenzare la scelta del conto. Alcune banche offrono pacchetti che includono questi servizi a condizioni agevolate per i propri clienti. Operatività internazionale : per chi viaggia frequentemente o effettua transazioni internazionali, è importante considerare le condizioni applicate ai prelievi e ai pagamenti all’estero. Alcuni conti correnti offrono vantaggi significativi in questo ambito, come l’assenza di commissioni sui prelievi fuori confine o tassi di cambio favorevoli.

: per chi viaggia frequentemente o effettua transazioni internazionali, è importante considerare le condizioni applicate ai prelievi e ai pagamenti all’estero. Alcuni conti correnti offrono vantaggi significativi in questo ambito, come l’assenza di commissioni sui prelievi fuori confine o tassi di cambio favorevoli. Sicurezza : assicurati che la banca utilizzi sistemi di sicurezza avanzati per proteggere le transazioni online e i dati personali. Molte banche offrono autenticazione a due fattori e altre misure di sicurezza per garantire che le operazioni siano sempre protette.

: assicurati che la banca utilizzi sistemi di sicurezza avanzati per proteggere le transazioni online e i dati personali. Molte banche offrono autenticazione a due fattori e altre misure di sicurezza per garantire che le operazioni siano sempre protette. Reputazione e servizio clienti: una banca con una buona reputazione e un servizio clienti efficiente può fare la differenza in situazioni di necessità o emergenza. Leggere recensioni e confrontare le esperienze di altri clienti può fornire indicazioni utili sulla qualità del servizio offerto.

Inoltre, è importante considerare il fenomeno della «desertificazione bancaria». Secondo un’analisi di SOStariffe.it, le filiali bancarie in Italia sono scese sotto quota 20.000, con oltre 3.300 comuni privi di uno sportello bancario. Questo trend rende i conti online una scelta sempre più conveniente e pratica, soprattutto per chi risiede in aree meno servite. Per chi necessita della comodità dell’assistenza in filiale, invece, potrebbe essere utile scoprire quali sono le banche più presenti nella propria zona prima di aprire un conto corrente.

leggi anche Migliori banche online in Italia nel 2026. La classifica

La classifica dei 10 migliori conti correnti del 2026

Cerchiamo, allora, di mettere ordine e individuare qual è il miglior conto corrente, quindi “non solo il più conveniente” in termini di costi ma che, al contempo, si adatti meglio alle proprie esigenze. Flessibilità e facilità sono le due caratteristiche fondamentali per chi cerca il migliore, senza dimenticare il prezzo. Alcune banche, infatti, offrono l’opzione di conto corrente zero spese, soprattutto nel caso dei conti online.

Per costruire questa classifica abbiamo incrociato le proposte più competitive del mercato con i risultati dell’ultima indagine di Altroconsumo per L’Economia del Corriere della Sera, che ha confrontato i costi complessivi (ICC) dei conti dei principali istituti italiani per tre profili di utenza - famiglie, giovani e pensionati - sia nella versione allo sportello sia in quella online. Abbiamo selezionato solo conti a diffusione nazionale, attivabili in tutta Italia, escludendo le proposte legate a specifici territori.

1) ING - Conto Corrente Arancio (Light e Più)

Apriamo con il grande protagonista dei conti online. Nell’indagine del Corriere, il Conto Corrente Arancio di ING risulta il più conveniente in assoluto tra i conti solo online, con un costo annuo pari a zero euro per famiglie, giovani e pensionati.

Il conto è proposto nelle versioni Arancio Light e Arancio Più. La versione Light è un conto digitale a canone zero senza condizioni, che include bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, carta di debito Mastercard senza costi, prelievi gratuiti in Italia e in Europa e pagamenti di F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA azzerati. Arancio Più aggiunge la carta di credito Mastercard Gold a canone zero, con canone di 5 €/mese azzerabile con accredito di stipendio o pensione, entrate mensili di almeno 1.000 € o per gli under 30.

L’apertura è completamente online tramite SPID o firma digitale. Punto di forza è la possibilità di collegare il Conto Arancio (deposito): la promozione in corso nel 2026 ha offerto ai nuovi clienti un 4% lordo annuo per 12 mesi, con accredito dello stipendio come condizione. È inoltre attiva l’iniziativa “Invita i tuoi amici”, con cashback fino a 500 €. Una soluzione ideale per tutte le tipologie di consumatori.

2) Conto Corrente BBVA

Il Conto Corrente BBVA è tra le proposte più riconoscibili tra i conti online grazie a una struttura di costo semplicissima: zero canone per sempre, senza condizioni legate all’accredito dello stipendio o a soglie minime. Si posiziona subito dopo ING tra i più economici della categoria, con appena 18 euro annui per le famiglie.

Il conto include una carta di debito gratuita, bonifici SEPA ordinari e istantanei senza commissioni e prelievi gratuiti in area euro per importi pari o superiori a 100 €. L’aspetto più apprezzato è la remunerazione diretta del saldo, senza conto deposito separato: la promozione 2026 riconosce ai nuovi clienti un 3% lordo annuo per i primi 6 mesi, con liquidazione mensile degli interessi. Al termine della promo è prevista una remunerazione garantita: secondo le condizioni ufficiali, dal 1° luglio al 30 settembre 2026 i clienti oltre i primi sei mesi ottengono fino al 2,10% annuo lordo (tasso a revisione trimestrale).

A questo si aggiunge un cashback del 3% sugli acquisti con carta di debito nei primi 6 mesi. L’apertura è interamente digitale con IBAN italiano immediato. BBVA è la scelta giusta per chi vuole azzerare i costi fissi con vantaggi economici immediati.

3) Fineco - Conto Fineco One

Terzo gradino del podio tra i conti solo online, con un costo medio annuo di 29,90 euro, il Conto Fineco One è la proposta d’ingresso di FinecoBank, ideale per chi cerca un prodotto snello e interamente gestibile da app.

Il canone mensile è gratuito per sempre, senza vincoli di patrimonio. Il conto include la carta di debito Visa virtuale gratuita (la fisica costa 9,95 €/anno, azzerata per gli under 30), bonifici SEPA e pagamenti CBILL a costo zero. I prelievi sono gratuiti in qualsiasi ATM, in Italia e all’estero, per importi pari o superiori a 100 € (1 € per cifre inferiori).

Da febbraio 2026 Fineco ha articolato l’offerta su tre profili - One, Classic e Max - per premiare chi investe: Classic ha un canone di 3,95 €/mese azzerabile con 50.000 € di asset, Max costa 29,95 €/mese azzerabile con 500.000 € di patrimonio e comprende carte di credito Classic e Gold World. Per i già clienti restano valide le condizioni del vecchio contratto. Il valore aggiunto di Fineco resta l’integrazione tra conto, carte e una delle piattaforme di trading e investimento più complete del mercato, in un unico ecosistema digitale.

4) Banca Sistema - SI! Conto Corrente

Tra i conti online a diffusione nazionale, il SI! Conto Corrente di Banca Sistema è una delle proposte più economiche in assoluto secondo Altroconsumo, con un costo complessivo annuo di appena 24,36 euro. Un conto “vecchio stile” nell’anima, perché remunera le giacenze, ma smart nella gestione, interamente a distanza.

Il canone è gratuito per sempre, senza vincoli di età o accredito dello stipendio, e comprende operazioni illimitate. Sono inclusi senza costi la carta di debito internazionale, i bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti (in entrata e in uscita) e i prelievi gratuiti presso tutti gli ATM sul territorio nazionale e nell’area SEE. L’Internet Banking è gratuito, con accesso via web, app e token.

L’elemento distintivo è la remunerazione del saldo: le somme in giacenza sono remunerate a un tasso lordo annuo (pari allo 0,75% secondo le condizioni in vigore dal 4 agosto 2025, fino a diversa comunicazione), con liquidazione annuale degli interessi, senza dover aprire un conto deposito separato e mantenendo la piena disponibilità del denaro. Il conto è disponibile anche nella versione Junior per i più giovani. Una soluzione pensata per chi vuole azzerare i costi e, allo stesso tempo, non lasciare la liquidità completamente improduttiva.

5) Banca Sella - Conto Sella Start

Restando tra i conti attivabili in tutta Italia, il Conto Sella Start è una soluzione multicanale: si opera dai canali digitali oppure con il supporto delle succursali del Gruppo Sella, istituto biellese a controllo familiare con oltre 130 anni di storia.

Il conto ha un canone gratuito per i primi 3 mesi, poi pari a circa 1,50 €/mese (18 € l’anno), ma è gratuito per gli under 30 fino al compimento del trentesimo anno di età: una condizione strutturale del prodotto, non una promo a scadenza. Include una carta di debito Mastercard gratuita se richiesta all’apertura, bonifici online illimitati e gratuiti, prelievi senza limiti dagli ATM del gruppo e 4 prelievi gratuiti al mese da ATM di altre banche.

L’app di Banca Sella è tra le più complete del panorama italiano, con salvadanaio digitale e obiettivi di risparmio automatici. Il conto può essere cointestato fino a tre persone e affianca ai servizi bancari strumenti di risparmio e investimento. La proposta ideale per chi vuole il digitale senza rinunciare del tutto allo sportello.

6) UniCredit - Conto Genius

Tra le banche tradizionali, l’indagine di Altroconsumo per L’Economia del Corriere della Sera individua nel Conto Genius di UniCredit il più conveniente in assoluto per tutti e tre i profili analizzati: famiglie (90,60 €), giovani (28,20 €) e pensionati (80 €). Un primato legato anche alle modalità di calcolo dell’indicatore, ma che conferma la competitività dell’offerta.

Il canone mensile è di 1,90 €, azzerabile con l’accredito dello stipendio o della pensione di almeno 750 € oppure con una giacenza media di 5.000 €. Il conto include bonifici SEPA online gratuiti (con il pacchetto dedicato), la carta di debito internazionale MyOne e prelievi gratuiti presso tutti gli ATM UniCredit, mentre quelli su ATM di altre banche costano 2 €. Sono supportati Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Accanto al Genius “tradizionale”, UniCredit propone la versione 100% digitale Genius buddy, a canone zero, con carta MyOne e assistenza 24/7 via chat: per i nuovi clienti nel 2026 è stata attiva una remunerazione promozionale del 4% lordo annuo e bonus fino a 50 € per l’invito di nuovi amici. Il conto è cointestabile fino a 4 persone. Una gamma che copre sia chi vuole la filiale sia chi opera solo da smartphone.

7) Poste Italiane - Conto BancoPosta

Sempre tra i tradizionali, Poste Italiane si conferma la scelta più conveniente senza anomalie di calcolo: 98,15 euro l’anno per le famiglie, 29,25 euro per i giovani e 89,15 euro per i pensionati. Un punto di riferimento capillare, forte di una rete di uffici postali diffusa in tutta Italia.

Il Conto BancoPosta è proposto in più versioni per adattarsi a ogni esigenza. La versione base prevede un canone di 2 €/mese, ma la vera leva di risparmio è il piano cashback: aprendo il conto online, il canone è azzerabile fino a 24 mesi in presenza di condizioni premianti come l’accredito di stipendio/pensione o una giacenza minima. Esistono poi le varianti Start Giovani (under 30), Medium e Plus, con canoni e servizi crescenti.

Il conto include una carta Postepay nel canone, con possibilità di aggiungere una carta di credito (in partnership con Deutsche Bank). I prelievi agli ATM Postamat sono gratuiti, 7 giorni su 7 e anche senza carta fisica tramite app. Internet e Mobile Banking sono inclusi. Il conto si apre online con SPID o in ufficio postale, unendo la solidità dell’operatore alla comodità dei canali digitali.

8) Crédit Agricole - Conto Online

Chiude il terzetto dei migliori conti tradizionali il Crédit Agricole, particolarmente competitivo sul profilo giovani (59,40 euro l’anno). Il gruppo unisce l’operatività digitale a una rete di oltre 1.000 filiali sul territorio con consulente dedicato, anche a distanza.

Il Conto Online Crédit Agricole è una soluzione 100% digitale a canone zero per un periodo promozionale (9 mesi), poi azzerabile. L’apertura è interamente remota tramite videoselfie e firma digitale. Include una carta di debito Crédit Agricole Visa gratuita per i primi 24 mesi (poi 2 €/mese), pagamenti con wallet digitali, prelievi gratuiti sugli ATM del gruppo e bonifici a costo zero.

Per i più giovani c’è l’offerta Next Under 35, con conto e carta a canone gratuito, mentre il Conto Crédit Agricole+ (canone 6,95 €/mese) è gratuito per tutti gli under 35. Nel 2026 sono attive diverse operazioni a premi: con codice promozionale e carta Visa si ottengono 50 € di benvenuto e fino a 150 € in Buoni Regalo Amazon.it (50 € per l’accredito dello stipendio, fino a 100 € per i pagamenti), oltre all’iniziativa “Invita un amico”. Una proposta che parla la lingua dei giovani senza rinunciare al radicamento territoriale.

9) Banca Widiba - Conto Widiba Classic

Il Conto Widiba Classic figura tra i conti operativi allo sportello e online più convenienti, con 47 euro annui. È il conto digitale di Banca Widiba, gruppo Monte dei Paschi di Siena, e rappresenta una delle soluzioni online più complete sul mercato italiano.

Il conto prevede canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi 4,50 €/mese ma azzerabile: ad esempio con uno sconto del 50% accreditando stipendio o pensione, oppure grazie a investimenti, patrimonio o piattaforma di trading. Include una carta di debito internazionale, bonifici SEPA ordinari e istantanei illimitati e gratuiti e prelievi gratuiti oltre 100 € da tutti gli ATM in Italia e nell’area UEM.

Widiba offre servizi evoluti come il deposito titoli gratuito già incluso, linee di risparmio e consulenza a distanza, oltre alla funzionalità Open Banking per collegare gli altri conti. Per chi apre entro le scadenze promozionali del 2026 è previsto un tasso annuo lordo del 2% sulle Linee Vincolate a 6 mesi (vincolando almeno 5.000 €). Con un indice di solidità (CET1) tra i più alti del mercato, Widiba è il conto digitale premium per chi opera online senza rinunciare a servizi bancari di livello superiore.

10) Banca Mediolanum - SelfyConto

Completa la classifica il SelfyConto di Banca Mediolanum, soluzione digitale pensata per chi desidera semplicità, costi ridotti e piena operatività online.

Il conto prevede canone zero fino ai 30 anni e gratuità per tutti nel primo anno; successivamente il costo standard è di 3,75 €/mese, azzerabile fino al 31 dicembre 2027 con accredito dello stipendio o con una spesa mensile di almeno 500 €. SelfyConto include bonifici SEPA ordinari e istantanei gratuiti, prelievi gratuiti in area euro, carta di debito digitale senza canone e possibilità di inviare e ricevere denaro tramite PayPal, Bancomat Pay e Plick.

L’apertura è rapida e completamente online tramite SPID, con gestione via app e home banking. Il conto supporta tutte le principali operazioni quotidiane, incluse domiciliazioni, SDD per utenze e pagamenti digitali. Nel periodo promozionale, Mediolanum prevede anche incentivi sotto forma di Buoni Regalo Amazon.it fino a 60 €, legati all’attivazione della carta e a una soglia minima di spesa. Il SelfyConto è pensato per un pubblico giovane e digitale, ma è interessante anche per over 30 che cercano un conto moderno, flessibile e facilmente azzerabile nei costi, con l’accesso all’ecosistema di servizi finanziari Mediolanum.

leggi anche I 10 migliori conti correnti zero spese del 2026

Conti più cari e conti più convenienti: cosa dice l’indagine 2026

Vale la pena soffermarsi sui numeri emersi dall’analisi di Altroconsumo per L’Economia del Corriere della Sera. Il divario tra conti online e tradizionali è netto: per una famiglia con operatività media, un conto allo sportello costa in media 153 euro l’anno, contro i 42,91 euro di un conto online. Tra i tradizionali, i più cari risultano BPER Banca (229,78 € per le famiglie) e Monte dei Paschi di Siena, mentre le Poste si confermano tra i più convenienti.

Un capitolo a parte meritano i costi per chi va in rosso: il tasso passivo massimo sugli scoperti senza fido sfiora ormai il 18% (17,97%) nella media delle grandi banche, in crescita rispetto a inizio anno. Sul fronte opposto, la remunerazione delle giacenze resta a zero nei conti tradizionali, a fronte di un rialzo dei tassi che ha riguardato prestiti e scoperti. Un dato che conferma quanto sia importante scegliere il conto giusto e, dove possibile, valorizzare la liquidità con i conti che remunerano il saldo o con un conto deposito collegato.

Cosa fare prima di aprire un conto corrente?

Come ripetuto più volte, scegliere il miglior conto corrente online richiede un’attenta valutazione delle proprie esigenze e il confronto delle diverse opzioni disponibili.

1) Analizza le tue esigenze personali

Famiglia : se hai una famiglia, potresti aver bisogno di conti multipli o di funzionalità specifiche per la gestione delle finanze familiari.

: se hai una famiglia, potresti aver bisogno di conti multipli o di funzionalità specifiche per la gestione delle finanze familiari. Studenti : gli studenti possono beneficiare di conti correnti con condizioni agevolate o servizi dedicati.

: gli studenti possono beneficiare di conti correnti con condizioni agevolate o servizi dedicati. Risparmi : pensa a come vuoi valorizzare i tuoi risparmi, ad esempio con conti che offrono interessi.

: pensa a come vuoi valorizzare i tuoi risparmi, ad esempio con conti che offrono interessi. Carta di Credito: verifica la necessità e la disponibilità di una carta di credito collegata al conto.

2) Confronta le caratteristiche dei conti correnti online

Operazioni bancarie : assicurati che il conto offra le operazioni di cui hai bisogno, come bonifici o pagamenti automatici.

: assicurati che il conto offra le operazioni di cui hai bisogno, come bonifici o pagamenti automatici. Valorizzazione dei risparmi : cerca conti che offrono tassi di interesse vantaggiosi per incrementare i tuoi risparmi.

: cerca conti che offrono tassi di interesse vantaggiosi per incrementare i tuoi risparmi. Conti separati: alcuni conti permettono di aprire sottoconti per gestire meglio le finanze.

3) Scopri i vantaggi dell’home banking

Risparmio di tempo : gestisci le tue finanze comodamente da casa senza dover recarti in filiale.

: gestisci le tue finanze comodamente da casa senza dover recarti in filiale. Costi ridotti : molti conti online hanno costi di gestione bassi o nulli, grazie alla loro natura digitale.

: molti conti online hanno costi di gestione bassi o nulli, grazie alla loro natura digitale. Operazioni: esegui tutte le operazioni bancarie classiche tramite la piattaforma di home banking.

4) Valuta i servizi e i costi associati

Servizi offerti : controlla i servizi inclusi, come prelievi, assistenza clienti e qualità dell’app.

: controlla i servizi inclusi, come prelievi, assistenza clienti e qualità dell’app. Costi : considera il canone annuale, i costi di apertura e gestione della carta, e eventuali promozioni.

: considera il canone annuale, i costi di apertura e gestione della carta, e eventuali promozioni. Promozioni e vantaggi: tieni d’occhio le promozioni attive che possono offrire vantaggi aggiuntivi.

5) Procedi con l’apertura del conto

Visita il sito web o l’app della banca, scegli il conto desiderato e compila il modulo di registrazione.

Fornisci una copia di un documento d’identità valido e, se richiesto, effettua un deposito iniziale.

Ricorda, la scelta del miglior conto corrente dipende dalle tue esigenze personali e finanziarie. Prendersi il tempo per confrontare le diverse opzioni può portarti a scegliere il miglior conto online per te.