Le 5 migliori app fitness per il 2024

Con la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera ritorna il momento di mettersi in forma in vista dell’estate. Ricominciare ad allenarsi, tuttavia, non è semplice poiché c’è il rischio di demotivarsi rapidamente. Per tenere il passo e arrivare all’appuntamento annuale in piena forma, è possibile avvalersi delle migliori app fitness per il 2024, perfette per tenere traccia dei progressi e di mantenere alto l’entusiasmo. Online sono disponibili molte app, ma alcune, per varie ragioni, sono meglio delle altre. Ne abbiamo scelte 5 per aiutarvi a rimettervi in forma.

1) Adidas running: sport tracker

Tra le migliori app fitness per il 2024 è impossibile non citare quella di Adidas. L’azienda tedesca, che dello stile di vita sportivo ha fatto il suo marchio di fabbrica, offre un’applicazione gratuita (ma è disponibile anche in versione premium) molto completa per gli amanti della corsa. La fase di onboarding dell’app è molto breve: è sufficiente inserire alcune informazioni (opzionali), come altezza e peso, per iniziare ad allenarsi.

L’app al suo interno è divisa in 5 sezioni: notizie, community, attività, progressi e profilo. Nella prima sezione, Adidas seleziona e inserisce alcune novità su eventi legati al mondo del fitness, come per esempio gare o sfide da completare. Nella sezione “community”, oltre agli eventi e alle sfide, si trovano dei gruppi ai quali è possibile accedere per condividere con gli altri partecipanti la propria passione per lo sport. Nella sezione “attività” si trova il timer da attivare prima di iniziare a svolgere l’attività fisica.

Da questa sezione è possibile osservare le distanze percorse, le calorie bruciate e il ritmo medio con cui si è corso. Utilizzando inoltre l’icona a sinistra del menù è possibile selezionare un lettore musicale e allenarsi ascoltando le proprie canzoni preferite. Nella sezione “progressi”, come si capisce dal nome, è possibile monitorare i propri miglioramenti nel corso degli allenamenti, in modo da poterne tenere traccia. C’è infine la sezione “profilo”, completamente personalizzabile con le proprie foto, il proprio tipo di scarpe da corsa e altri interessanti dettagli.

L’applicazione permette di impostare anche un assistente vocale, il tipo di corsa e di collegare il proprio smartwatch, così da avere i propri parametri a portata di mano. È disponibile sia per Android che per iOS.

2) Nike training club: esercizi

Nike training club è un’app gratuita e disponibile sia per Android che per iOS. Rispetto alla precedente, questa non si focalizza soltanto sulla corsa, ma è anche adatta a coloro che amano allenarsi alzando pesi e facendo esercizi a corpo libero.

Per iniziare a utilizzarla è necessario iscriversi, inserendo alcuni dati anagrafici. L’app invierà poi un codice alla casella email che va inserito al suo interno per effettuare il collegamento. Completati questi primi passaggi, bisogna inserire il proprio sesso e il numero di volte che si intende allenarsi durante la settimana.

A questo punto è possibile accedere al menù, anche in questo caso diviso in sezioni, e iniziare ad allenarsi. Tra le presenti le più importanti sono: il “profilo”, “allenamenti”, “programmi” e “attività”. Rispetto alla precedente, quest’app è leggermente meno intuitiva, per cui potrebbe volerci un po’ di più per imparare a usarla efficacemente.

La prima sezione che si trova in alto è quella dedicata al proprio profilo: questo può essere personalizzato inserendo informazioni personali, le proprie foto e aggiungendo degli amici. Nella sezione “allenamenti”, invece, si trovano tutta una serie di attività sportive suggerite dall’app per tenersi in forma. Si tratta per lo più di esercizi a corpo libero.

Se quelli suggeriti non sono sufficienti, è possibile anche cercare nella sottosezione “esplora”, dove ce ne sono di tutti i tipi. Nella sezione “programmi” non si trovano i singoli esercizi, ma delle serie che formano degli allenamenti completi. La difficoltà, la lunghezza varia a seconda del programma scelto. Nella sezione “attività”, infine, c’è una cronologia degli allenamenti fatti, grazie alla quale è possibile monitorare i propri processi.

3) Pumatrac run, train, fitness

Dopo un’app firmata Adidas e una Nike è il turno di quella Puma. Anche questa è disponibile per iOS e Android. Il processo di registrazione è abbastanza veloce. Qualora lo si preferisca, al posto della tradizionale iscrizione con la email, è possibile utilizzare X (Twitter) oppure Facebook. Una volta completata questa fase (richiede circa 2 minuti e poche informazioni di base) è possibile iniziare a usare l’app.

Rispetto a quelle precedenti, questa app si posizione nel mezzo: mette a disposizione un timer e varie funzioni per la corsa sia all’aria aperta che al chiuso, ma anche una serie di allenamenti tutti consultabili nel menù principale alle voci “short workouts” e “long workouts”. Questi, a loro volta, sono suddivisi in più sottosezioni: ci sono, per esempio, quelli che allenano maggiormente la resistenza, oppure quelli che permettono di fare un allenamento per tutto il corpo. Prima di iniziare ogni sessione è possibile invitare un amico che utilizza l’app per allenarsi insieme e sostenersi nei progressi.

Una caratteristica molto piacevole dell’app Puma sta nella spiegazione degli esercizi: quando si inizia la sessione è possibile guardare un personal trainer registrato che lo svolge prima degli utenti, in modo da far capire quale è la corretta esecuzione. Una volta effettuato un allenamento, questo viene salvato nel calendario, così da permettere all’utente di tenere il passo coi propri miglioramenti. Per coloro che lo desiderano, infine, è possibile personalizzare il proprio profilo (a cui si accede con l’icona sull’estrema sinistra) dove è possibile trovare anche gli allenamenti che si sono svolti, i preferiti e gli obiettivi che si sono raggiunti.

4) Esercizi a casa

Quest’app è gratuita (ma c’è anche una versione premium) ed è disponibile sia su iOS che su Android. La prima cosa da fare per iniziare a usare quest’app è inserire alcuni alcuni dettagli personali: sesso, area di interesse per l’allenamento (tutto il corpo, braccio, torace, addominali, gambe), obiettivi (perdita di peso, sviluppo muscoli, mantenimento della forma), principali motivazioni ad allenarsi e altre informazioni opzionali come peso, altezza, eccetera.

Il punto di forza di Esercizi a casa è senza dubbio l’interfaccia: chiarissima. il menù è diviso in quattro sezioni: “allenamento”, dove si trovano tutti quelli disponibili e i vari esercizi; “scopri”, in cui si trovano altre attività che possono essere svolte; “resoconto”, per tenere sott’occhio tutti i progressi compiuti; e “impostazioni”. Dalla sezione “allenamento” è possibile impostare i propri obiettivi, così da poter migliorare gradualmente. Passando alla versione premium (42,99 euro all’anno) è possibile sbloccare nuovi esercizi, piani di allenamento illimitati e rimuovere la pubblicità.

5) Fitify: allenamento a casa

Infine, per concludere la lista delle migliori app fitness per il 2024, abbiamo scelto Fitfy, disponibile sia su Android che su iOS. È gratuita, ma mette a disposizione anche un servizio in abbonamento per accedere a delle funzioni esclusive. Per iniziare a utilizzarla è necessario iscriversi, inserendo i dettagli personali: sesso, nome, obiettivo, area di interesse per l’allenamento, eccetera.

Grazie all’intelligenza artificiale, l’app è in grado, dopo aver analizzato di fornire un piano di allenamento idoneo alle proprie necessità. Rispetto a quelle precedenti, in questo caso per iniziare ad allenarsi sarà necessario più tempo, in quanto le risposte necessarie per fornire un’analisi accurata sono mote di più del solito.

Il menù si divide in quattro sezioni, una delle quali non è presente in nessuna delle altre applicazioni viste finora. La prima si chiama “il mio piano”: qui sono presenti gli allenamenti da svolgere secondo il piano di allenamento preparato dall’applicazione. Nella seconda sezione - “allenamenti” - si trovano invece delle attività generiche che possono essere fatte in sostituzione o in aggiunta alle altre. La terza sezione si chiama “cibo”, e permette di segnare ciò che si è mangiato durante il giorno, in modo da tenere d’occhio le calorie che si sono assunte, un parametro da monitorare quando ci si vuole rimettere in forma.

Purtroppo, per accedere a questa funzione, è necessario abbonarsi, tuttavia, vista la sua unicità, può essere interessante. L’ultima sezione, infine, è quella del proprio profilo, che può essere personalizzato completamente.