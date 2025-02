Le migliori app fitness gratis per allenarsi a casa nel 2025

Negli ultimi anni, il settore del fitness digitale ha vissuto una crescita esponenziale: d’altronde, chi non si ricorda le sessioni di allenamento online - ma a casa - durante il Covid? E il 2025 non fa eccezione, soprattutto per chi vuole sempre avere a portata di cellulare il proprio personal trainer digitale.

Difatti, sempre più persone si affidano alle app per l’allenamento, trasformando smartphone e smartwatch in veri e propri aiuti per le performance. Si stima che il mercato globale delle app fitness abbia superato i 20 miliardi di dollari nel 2024. Tale espansione è guidata da diversi fattori, tra cui l’integrazione sempre più avanzata con l’intelligenza artificiale, il monitoraggio dei dati biometrici e la crescente popolarità degli allenamenti a casa.

Un dato interessante riguarda l’adozione delle app di fitness tra le diverse fasce d’età: mentre i giovani tra i 18 e i 35 anni rimangono il pubblico principale, non è da sottovalutare l’uso tra gli over 50, grazie a programmi personalizzati per il miglioramento della mobilità e della salute generale. Inoltre, la crescente consapevolezza sull’importanza del benessere mentale ha portato molte app a integrare funzionalità di mindfulness e meditazione, rendendo l’esperienza di allenamento sempre più completa e olistica.

Ma quali sono le migliori app fitness in circolazione, da poter usare gratuitamente sui propri device? Ecco cosa devi sapere.

App fitness: le novità del 2025

Le nuove tendenze vedono una forte interconnessione tra fitness e social network. Piattaforme come Strava e Apple Fitness+ hanno stretto collaborazioni per incentivare l’attività fisica attraverso sfide e condivisione dei progressi con amici e comunità online. Questa partnership, inizialmente disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito, si è estesa a paesi come Canada, Australia, Francia, Brasile, Spagna e Italia. Tra i vantaggi di questa integrazione vi è la possibilità di condividere gli allenamenti di Apple Fitness+ su Strava con dettagli aggiuntivi, tre mesi di accesso gratuito a Apple Fitness+ per gli abbonati di Strava e la partecipazione di atleti di Strava come ospiti in sessioni di Apple Fitness+.

Parallelamente, l’uso della realtà aumentata e virtuale sta rivoluzionando il modo in cui le persone si allenano, con app che offrono esperienze immersive per rendere l’allenamento più coinvolgente e interattivo. Ma anche il «contatto umano» continua ad avere una parte preminente. Come nel caso dell’app Caliber, che offre programmi di coaching personalizzati che combinano allenamento di forza, cardio e nutrizione, monitorati da un coach umano che fornisce supporto costante. Gli stessi esperti dell’applicazione sostengono che gli utenti ottengono progressi il 50% più velocemente rispetto all’allenamento da soli e risultati migliori rispetto all’allenamento tradizionale in presenza.

Un’altra app degna di nota è Kic, creata da Laura Henshaw e Steph Claire Smith, che offre oltre 1.000 allenamenti on-demand e altre risorse per il benessere. Ovviamente in lingua inglese. Ma questo è solo uno dei tanti esempi del fatto che le app fitness «escono dai confini», nel senso che si tratta di un settore talmente ampio, competitivo e in continua evoluzione che ogni giorno possono essere rilasciate novità importanti per gli utenti.