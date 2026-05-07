L’intelligenza artificiale è ormai da tempo uno strumento imprescindibile in moltissimi luoghi di lavoro. Aiuta nel ridurre i tempi operativi, può contribuire a tagliare i costi e a ottimizzare la propria impresa con pochi e semplici prompt.

In questo ecosistema, i grandi modelli di linguaggio e gli strumenti di design permettono anche a una singola attività locale o a una startup di poter competere con realtà più grandi e strutturati.

Sei un giovane imprenditore e non sai quale scegliere? In questa guida, ti parliamo delle 5 migliori AI gratuite oggi disponibili sul mercato, analizzando per ognuna quali sono i suoi vantaggi da provare subito.

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1. ChatGPT

La versione gratuita di ChatGPT, basata sul modello GPT-4o, è di gran lunga lo standard maggiormente utilizzato dal punto di vista della gestione operativa. Parliamo di un assistente sempre pronto all’uso, che è in grado di ascoltare le tue richieste e di analizzare dati in tempo reale. Come se fosse un consulente strategico a tua disposizione quando ne hai più bisogno.

Tra le sue caratteristiche più vantaggiose, segnaliamo l’accesso a funzionalità di ricerca web integrate, così come l’analisi di file su Excel o in formato PDF e la generazione di immagini sfruttando il motore DALL-E3. C’è anche la cronologia, così che nel tempo possa memorizzare le tue preferenze e partire da quelle.

Il suo più grande vantaggio è certamente la versatilità. Te ne puoi avvalere per tradurre materiali ricevuti da un cliente esterno, oppure per fare brainstorming su dei nuovi prodotti. Il tutto tenendo conto del contesto storico della tua impresa.

Molti utenti lo usano per velocizzare la stesura di contratti e per scrivere email commerciali, ma anche per generare piani di business completi o per creare immagini per uso aziendale.

2. Microsoft Copilot

Se utilizzi Microsoft Windows come sistema operativo sul tuo PC aziendale, allora la scelta di AI a cui affidarsi potrebbe ricadere su Copilot. Parliamo di un chatbot ormai integrato in qualsiasi programma e funzione, come se fosse un’estensione gratuita del sistema operativo.

Se hai bisogno di informazioni accurate o di cercare dati da un insieme di documenti, Copilot ti può dare una grossa mano. Parliamo di un chatbot basato sui modelli di OpenAI, ottimizzato con l’indice di ricerca di Bing. Tra le altre cose, da qualche tempo c’è disponibile gratis la modalità Notebook per testi lunghi.

Un grande pro è la sua sicurezza, in quanto ogni informazione rimane salvata in locale. E per l’accuratezza, diversi studi dimostrano come Copilot sia una delle AI meno inclini alle allucinazioni. Il motivo? Ogni risposta arriva da link web reali, con la verifica possibile delle informazioni fornite prima di agire.

È la scelta perfetta anche se hai bisogno di effettuare ricerche di mercato o se vuoi restare aggiornato sulle ultime tendenze di settore. Per un quadro chiaro, puoi chiedergli di generare tabelle o dati pronti per Excel, così da velocizzare i tempi.

3. Canva AI 2.0

Canva AI 2.0 non è un classico chatbot di intelligenza artificiale, ma un vero e proprio software per la creazione di contenuti multimediali ormai in grado di sostituire un grafico in carne e ossa per progetti che non richiedono troppa creatività.

Magari hai bisogno di una serie di post per le tue pagine social, oppure di cambiare logo e sceglierne uno più incline alle tendenze attuali. Con AI 2.0, la nuova suite di Canva, puoi passare dall’idea di design al prodotto finito semplicemente usando una query testuale o vocale.

Tra le altre cose, include Magic Media per generare video da un testo, Magic Edit per modificare elementi di una foto già esistente con un clic e Style Match per adattare dei nuovi design a colori e font del tuo brand.

L’interfaccia è molto intuitiva, in quanto è l’AI che si occupa dei vari livelli di un progetto e del layout definitivo. In questo modo, ogni risultato sarà esteticamente in linea con la tua linea strategica.

Senza spendere un euro, puoi creare in qualche minuto intere campagne pubblicitarie, video per TikTok, volantini, elementi per il tuo sito web e molto altro.

4. Claude

Claude è il chatbot di AI targato Anthropic, altra valida alternativa in ambito imprenditoriale soprattutto per la scrittura e l’analisi dei dati. Con il nuovo motore 3.5 Sonnet, che è disponibile gratis con limiti giornalieri, hai modo di avere al tuo fianco un assistente virtuale per la stesura di testi.

La sua finestra di contesto è inoltre molto ampia e ti dà modo di caricare lunghi report o centinaia di pagine PDF per l’analisi. Molto apprezzata la funzione Artifacs, che genera una finestra separata dove vedere codici, grafici, siti web e ogni altro elemtno che hai richiesto col prompt.

Parliamo di un sistema estremamente naturale, in quanto è stato programmato per essere preciso e per rispondere solo quando ne ha la possibilità. Dimenticati il tono di voce entusiasta (tipico di ChatGPT): Claude va dritto al punto e ti aiuta dove serve.

Puoi dunque usarlo, per esempio, per scrivere newsletter che sembrano arrivare da una penna umana, così come per l’analisi di documenti tecnici o legali. È molto efficiente anche col ragionamento logico e con la sintesi di lunghi file.

5. Perplexity

Chiudiamo questo elenco con Perplexity che, come Canva AI 2.0, non è un chatbot tradizionale ma un potentissimo motore di ricerca di risposta. Cosa vuol dire? Se per esempio devi prendere una decisione basata su fatti reali, le informazioni fornite da Perplexity saranno molto più precise e contestualizzate rispetto a una classica ricerca su Google.

Anche nella versione free, uno dei suoi più grandi vantaggi è la ricerca proattiva con citazioni, tutto raggruppato per fonti. Se vuoi godere di tutti i vantaggi esiste una versione Pro, che ti fornisce Pro Searches più avanzate.

Il suo più grande pro è certamente la velocità con cui prende decisioni. Invece che navigare tra 10 schede diverse, puoi ottenere in qualche istante una risposta strutturata che ti dà modo di agire subito con una conoscenza dettagliata dei dati e della loro provenienza.

Potrai così anche dire addio alla pubblicità in fase di ricerca. Facendo una domanda precisa e dettagliata, Perplexity sarà in grado di analizzare esclusivamente enti governativi, siti ufficiali e fonti certificate per poi darti un riassunto con link diretti in allegato.