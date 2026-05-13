Meta perde la battaglia legale contro gli editori italiani. Ora dovrà risarcirli

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto il ricorso di Meta contro il provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che impone alle piattaforme online di riconoscere un compenso agli editori per l’utilizzo di estratti dei loro articoli. La sentenza, depositata martedì a Lussemburgo, rappresenta un precedente significativo nel braccio di ferro fra l’industria dell’informazione e i colossi tecnologici sull’uso dei contenuti giornalistici, in una contesa che si è estesa anche all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e che ha visto coinvolte società come OpenAI e Anthropic in procedimenti simili per violazione del diritto d’autore.

I giudici di Lussemburgo hanno chiarito che “un diritto a un equo compenso a favore degli editori è compatibile con il diritto dell’Unione, purché tale remunerazione costituisca il corrispettivo dell’autorizzazione all’uso online delle loro pubblicazioni”. Viene così riconosciuto all’Italia il potere di disciplinare la materia in coerenza con la direttiva europea sul copyright nel mercato unico digitale.

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Perché Meta dovrà risarcire gli editori italiani

Il contenzioso era nato dall’impugnazione, presentata da Meta davanti al TAR, della delibera con cui l’AGCOM aveva fissato i criteri per determinare l’equa remunerazione spettante agli editori e il meccanismo per garantirla. Secondo la società guidata da Mark Zuckerberg, sia il provvedimento dell’Autorità che la legge italiana risultavano incompatibili con la direttiva comunitaria sul diritto d’autore e con la libertà d’impresa tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Il giudice amministrativo italiano ha quindi rinviato la questione alla Corte di giustizia per una pronuncia pregiudiziale. L’Autorità, però, ha avallato l’impianto italiano: il diritto al compenso resta legittimo a condizione che gli editori conservino la facoltà di autorizzare gratuitamente l’uso dei propri contenuti oppure di negarlo del tutto. Sono stati ritenuti giustificati anche gli obblighi imposti alle piattaforme di avviare negoziati in buona fede e di mettere a disposizione i dati utili al calcolo del compenso.

La Federazione degli Editori Italiani (FIEG) parla di “grande soddisfazione” per il riconoscimento da parte della Corte della compatibilità della normativa italiana con l’ordinamento europeo, e auspica che “i principi affermati dalla Corte trovino ora piena e concreta applicazione”. L’European Publishers Council (EPC), attraverso la direttrice esecutiva Angela Mills Wade, ha definito il la sentenza un passaggio decisivo per ottenere “trattative più eque con i gatekeeper che hanno abusato della loro posizione dominante rifiutandosi di negoziare in buona fede,” ricordando come il giornalismo di qualità dipenda dalla capacità degli editori di recuperare gli investimenti necessari a produrre informazione affidabile.

Anche Laura Aria e Antonello Giacomelli, commissari AGCOM, hanno espresso “viva soddisfazione” per una sentenza che, osservano, riconosce le prerogative dell’Autorità. Ancora più netto il giudizio del commissario Massimiliano Capitanio: “La sentenza è epocale, viene ribadito che il lavoro giornalistico va pagato lasciando intatta la libertà delle parti di negoziare sul prezzo”.

Meta, pur prendendo atto della decisione, ha invece sottolineato i limiti del perimetro tracciato dalla Corte attraverso le parole di un portavoce:

“Accogliamo con favore la conferma da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che l’Articolo 15 costituisce un diritto esclusivo e che non prevede alcun pagamento da parte dei provider quando questi non utilizzano pubblicazioni giornalistiche. Esamineremo integralmente la decisione e collaboreremo in modo costruttivo quando la questione tornerà dinanzi ai tribunali italiani”.

Il fronte aperto sull’intelligenza artificiale

La pronuncia arriva mentre l’AGCOM ha già spostato l’attenzione su un nuovo terreno di confronto con le Big Tech. L’Autorità ha infatti inviato alla Commissione europea una richiesta di valutazione sui servizi AI Overviews e AI Mode di Google, sospettati di possibile violazione del Digital Services Act. L’iniziativa è scaturita da una segnalazione della FIEG, secondo cui le funzioni di ricerca basate sull’intelligenza artificiale hanno provocato una sensibile riduzione della visibilità e della reperibilità online dei contenuti editoriali.

Il nodo di fondo, su scala più ampia, è lo stesso affrontato dalla sentenza odierna: chi produce informazione di qualità deve poter monetizzare il proprio lavoro anche quando questo viene ripreso dalle piattaforme tecnologiche in forma rielaborata.