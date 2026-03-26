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Meglio il tasso fisso e variabile oggi su un mutuo di 140.000 euro?

Stefano Vozza

26 Marzo 2026 - 13:05

Rate mensili invariate o in salita sulle principali durate dei piani d’ammortamento in Italia? Mettiamo rate e banche a confronto

Meglio il tasso fisso e variabile oggi su un mutuo di 140.000 euro?

Marzo si sta rivelando un mese di rialzi dei rendimenti sul reddito fisso da un lato, e di possibili minacce al rialzo sul costo del denaro dall’altro. Insomma, un punto di rottura del trend discendente che durava da mesi, e che contrappone una notizia bella a un’altra meno “simpatica”. Per chi è procinto di accendere un mutuo, o ne ha già uno attivo a tassi variabili, le tensioni sul costo del denaro non sono mai indolori. Esse si traducono in maggiori esborsi sulla rata mensile, facendo salire il costo complessivo del prestito. Vediamo allora quanto costa oggi con la guerra un mutuo casa da 140.000 € a tasso fisso e variabile.

Rata a tasso fisso o variabile?

Iniziamo con il definire un ipotetico profilo richiedente. Immaginiamo un over 36 residente in una città capoluogo del Sud Italia alle prese con l’acquisto della prima casa. L’abitazione è individuata, ha un valore di mercato di 200mila € mentre l’importo che chiesto in banca è di 140mila €. Qui considereremo sia le proposte a tasso fisso che variabile su immobili energeticamente efficienti e non, spaziando dai 20 ai 30 anni della durata piano di ammortamento.
Quanto al richiedente, è un dipendente a tempo indeterminato con reddito netto mensile sui 2.800 €. Fatte le premesse, vediamo quali sarebbero le principali offerte oggi presenti su uno dei vari comparatori online di settore come MutuiOnline.it.

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140mila euro a tasso variabile a 25 anni

Partiamo dal tasso variabile a 25 anni di durata del piano d’ammortamento. Per un immobile energeticamente non efficiente, ossia di classe diversa dalla A e dalla B, le prime 7 soluzioni presenti sul portale consultato sono (in ordine di TAEG):

  • Monte dei Paschi di Siena: 616,98 € rata/mese, 2,57% il TAEG;
  • Banca Sella: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 621,04 € e 2,58%;
  • Credem: 628,42 € l’importo della rata mensile, TAEG a 2,81%;
  • Banca Pop. di Puglia e Basilicata: TAEG a 2,90% e rata a 638,05 €;
  • CheBanca!: rata mensile a 636,56 €, TAEG al 2,90%;
  • ING: TAEG a 3,10% e rata a 642,81 €;
  • BPER Banca: rata e TAEG rispettivamente pari a 663,90 € e 3,22%.

Sulla durata a 20 anni le prime 7 soluzioni (tasso variabile su 140mila € di mutuo) sono racchiuse nel range tra i 731,14 e i 776,44 €, e TAEG tra il 2,59% e il 3,25%. Sul 30 anni, invece, i rispettivi range di cui sopra passano a 541,74 – 594,03 € per la rata, e a 2,56% – 3,26% per il TAEG.

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Un immobile energeticamente efficiente

Rivediamo i calcoli precedenti cambiando solo un parametro, la classe energetica dell’abitazione, stavolta pari alla A o B. Sulla durata a 20 anni le prime 7 soluzioni in ordine di TAEG sul portale citato sarebbero:

  • Monte dei Paschi di Siena: 704,40 € rata/mese, al 2,12% il TAEG;
  • Banca Sella: rata e TAEG pari, rispettivamente, a 724,93 € e al 2,38%;
  • Banca Pop. di Puglia e Basilicata: TAEG a 2,62% e rata a 731,07 €;
  • CheBanca!: rata mensile a 729,65 € e TAEG pari al 2,62%;
  • Credem: 738,12 € l’importo della rata mensile, e al 2,67% il TAEG;
  • Unicredit: TAEG a 2,72% e rata a 739,48 €;
  • ING: TAEG a 2,89% e rata a 740,74 €.

Allungando a 25 e a 30 la durata dell’ammortamento scendono gli importi mensili. Nel primo caso le prime 7 proposte sarebbero racchiuse tra i 589,45 e i 634,50 €, e tra i 513,42 € e i 554,49 € nel secondo. Quanto ai TAEG, tra il 2,11% e il 2,87% sul 25 anni e tra il 2,11% e il 2,86% sul 30.

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Gli importi dei mutui casa a tassi fissi a fine marzo

Ora passiamo sul versante dei tassi fissi, ripercorrendo le stesse tappe delle ricerche precedenti. Partendo dal caso dell’abitazione di classe diversa dalla A e B, le prime 7 offerte per un mutuo di 140mila € e 20 anni di piano rimborso sarebbero:

  • Banca Sella: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 786,99 € e al 3,37%;
  • Intesa SanPaolo: 786,99 € al mese di rata, e 3,42% di TAEG;
  • Monte dei Paschi di Siena: rata/mese a 792,65 €, 3,45% il TAEG;
  • Credem: 782,76 € di rata mensile e 3,45% di TAEG;
  • Banca Pop. di Puglia e Basilicata: 797,63 € al mese di rata, TAEG a 3,61%;
  • BPER Banca: rata e TAEG rispettivamente pari a 804,77 € e 3,67%.
  • CheBanca!: rata mensile a 810,51 € e TAEG a 3,82%.

Diamo un rapido sguardo ai primi 7 importi a 25 anni di durata del mutuo, sempre a tasso fisso e parità di condizioni. Le rate mensili sarebbero racchiuse nel range tra i 678,55 e i 700,12 €, e TAEG tra il 3,41% e il 3,80%. Sul 30 anni, invece, questi range si modificherebbero a 607,75 – 636,50 € per la rata, e a 3,43% – 3,82% per il TAEG.

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Quanto costa oggi con la guerra un mutuo casa da 140.000 € a tasso fisso e variabile?

Chiudiamo con le tre durate a 20, 25 e 30 anni a tasso fisso ma per un immobile energeticamente efficiente. Sulla durata del mutuo a 20 anni i primi 7 importi sarebbero racchiusi nel range 758,34 – 789,11 €, e tra 2,97% – 3,51% i TAEG. Sul 25 anni, invece, queste forchette diventano, rispettivamente, 647,9 – 677,81 €, e tra 3,00% – 3,49% i TAEG. Arriviamo ai mutui a 30, dove le prime 7 soluzioni sarebbero le seguenti:
Credem: 573,76 € di rata, e 2,99% di TAEG;

  • BPER Banca: rata e TAEG rispettivamente pari a 578,98 € e 3,03%;
  • Banca Sella: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 582,72 € e al 3,03%;
  • Monte dei Paschi di Siena: rata/mese a 592,51 € e un TAEG pari a 3,23%;
  • Intesa SanPaolo: 591,76 € l’importo della rata, 3,24% il TAEG;
  • Unicredit: TAEG a 3,38% e rata a 601,63 €;
  • CheBanca!: rata mensile a 606,99 € e TAEG a 3,50%.

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