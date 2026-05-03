Medico di famiglia per non residenti: come richiederlo passo dopo passo (documenti 2025)

Studenti e lavoratori fuori sede possono avere un medico di base provvisorio in un Comune diverso dalla propria residenza. Ecco chi può farlo, cosa serve e come presentare la domanda alla ASL
Hai bisogno del medico di famiglia ma non sei residente nel Comune in cui vivi per studio o lavoro? Il Servizio Sanitario Nazionale lo prevede: è possibile richiedere un medico di base provvisorio in una città diversa da quella di residenza, a condizione di soddisfare alcuni requisiti.
Di seguito la guida aggiornata al 2025 con la procedura completa, i documenti da presentare e le risposte alle domande più frequenti.
Chi può richiedere il medico di famiglia fuori dal Comune di residenza?
Non tutti i cittadini fuori sede hanno diritto al medico provvisorio. La legge riconosce questa possibilità soltanto a:
- lavoratori fuori sede, compresi eventuali partner e figli conviventi
- studenti e stagisti iscritti a università, scuole o corsi di formazione in un altro Comune, con le loro famiglie se si sono trasferite con loro
- chi si trasferisce per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi a cure specialistiche non disponibili nel luogo di residenza
Esiste anche un requisito temporale: il soggiorno nel nuovo Comune deve essere compreso tra 3 mesi e 1 anno. Chi si trova fuori sede per meno di tre mesi non può richiedere il medico provvisorio, ma può comunque rivolgersi agli ospedali pubblici, alla Guardia Medica o a un medico privato con rimborso spese dalla ASL di residenza.
Come richiedere il medico di famiglia provvisorio: la procedura in 3 passi
Passo 1 — Cancellazione temporanea dal medico di base attuale
Recati presso la ASL del tuo Comune di residenza e chiedi la cancellazione temporanea dal medico di famiglia. La ASL ti rilascerà un documento che attesta la cancellazione: conservalo, perché ti servirà nel passo successivo.
Passo 2 — Iscrizione alla ASL del nuovo Comune
Recati presso una delle ASL del Comune in cui ti sei trasferito e presenta domanda di assegnazione di un medico di famiglia provvisorio. Porta con te la documentazione indicata di seguito.
Passo 3 — Scelta del medico
Una volta iscritto, potrai scegliere liberamente il tuo medico di base tra quelli disponibili negli elenchi forniti dalla ASL locale. La scelta non è definitiva e può essere modificata in qualsiasi momento.
Documenti da presentare alla ASL
I documenti richiesti in ogni caso sono:
- documento di identità in corso di validità
- tessera sanitaria (in caso di smarrimento puoi richiederne il duplicato all’Agenzia delle Entrate)
- documento di cancellazione dal medico di base rilasciato dalla ASL del Comune di residenza
A questi si aggiunge la documentazione specifica in base al motivo del trasferimento:
|Motivo
|Documenti aggiuntivi
|Lavoro / tirocinio
|Copia del contratto di lavoro, tirocinio o apprendistato
|Studio
|Certificato di iscrizione a università, scuola o corso di formazione
|Motivi di salute
|Certificazione medica che attesti le cure e la durata prevista del trasferimento
Durata e rinnovo
L’iscrizione provvisoria ha validità annuale. Allo scadere dell’anno, se si ha ancora necessità del medico di base nel nuovo Comune, è necessario presentare una nuova domanda con tutta la documentazione aggiornata.
Al termine del periodo fuori sede — o se si decide di tornare nel Comune di residenza prima — è sufficiente comunicarlo alla ASL locale per essere ricancellati e tornare automaticamente sotto la competenza del medico di base originario. Se invece si è cambiata la residenza in modo definitivo, le regole sono diverse: in quel caso vale la guida al cambio del medico di base.
È possibile fare richiesta online?
Alcune Regioni e ASL hanno digitalizzato la procedura, consentendo l’iscrizione provvisoria tramite il portale della propria ASL o attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. La disponibilità varia però da Regione a Regione: prima di recarti allo sportello, verifica sul sito della ASL di destinazione se è attivo un canale digitale.
Chi non ha diritto al medico provvisorio: cosa fare
Chi si trova fuori sede per meno di tre mesi può comunque accedere alle cure attraverso:
- ospedali e pronto soccorso pubblici
- servizio di Guardia Medica (attivo nelle ore notturne e festive)
- medico o pediatra di libera scelta, pagando la visita e richiedendo poi il rimborso alla ASL di residenza tramite ricevuta
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