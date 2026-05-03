Medico di famiglia per non residenti: come richiederlo passo dopo passo (documenti 2025)

Hai bisogno del medico di famiglia ma non sei residente nel Comune in cui vivi per studio o lavoro? Il Servizio Sanitario Nazionale lo prevede: è possibile richiedere un medico di base provvisorio in una città diversa da quella di residenza, a condizione di soddisfare alcuni requisiti.

Di seguito la guida aggiornata al 2025 con la procedura completa, i documenti da presentare e le risposte alle domande più frequenti.

Chi può richiedere il medico di famiglia fuori dal Comune di residenza?

Non tutti i cittadini fuori sede hanno diritto al medico provvisorio. La legge riconosce questa possibilità soltanto a:

lavoratori fuori sede , compresi eventuali partner e figli conviventi

, compresi eventuali partner e figli conviventi studenti e stagisti iscritti a università, scuole o corsi di formazione in un altro Comune, con le loro famiglie se si sono trasferite con loro

iscritti a università, scuole o corsi di formazione in un altro Comune, con le loro famiglie se si sono trasferite con loro chi si trasferisce per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi a cure specialistiche non disponibili nel luogo di residenza

Esiste anche un requisito temporale: il soggiorno nel nuovo Comune deve essere compreso tra 3 mesi e 1 anno. Chi si trova fuori sede per meno di tre mesi non può richiedere il medico provvisorio, ma può comunque rivolgersi agli ospedali pubblici, alla Guardia Medica o a un medico privato con rimborso spese dalla ASL di residenza.

Come richiedere il medico di famiglia provvisorio: la procedura in 3 passi

Passo 1 — Cancellazione temporanea dal medico di base attuale

Recati presso la ASL del tuo Comune di residenza e chiedi la cancellazione temporanea dal medico di famiglia. La ASL ti rilascerà un documento che attesta la cancellazione: conservalo, perché ti servirà nel passo successivo.

Passo 2 — Iscrizione alla ASL del nuovo Comune

Recati presso una delle ASL del Comune in cui ti sei trasferito e presenta domanda di assegnazione di un medico di famiglia provvisorio. Porta con te la documentazione indicata di seguito.

Passo 3 — Scelta del medico

Una volta iscritto, potrai scegliere liberamente il tuo medico di base tra quelli disponibili negli elenchi forniti dalla ASL locale. La scelta non è definitiva e può essere modificata in qualsiasi momento.

Documenti da presentare alla ASL

I documenti richiesti in ogni caso sono:

documento di identità in corso di validità

tessera sanitaria (in caso di smarrimento puoi richiederne il duplicato all’Agenzia delle Entrate)

documento di cancellazione dal medico di base rilasciato dalla ASL del Comune di residenza

A questi si aggiunge la documentazione specifica in base al motivo del trasferimento:

Motivo Documenti aggiuntivi Lavoro / tirocinio Copia del contratto di lavoro, tirocinio o apprendistato Studio Certificato di iscrizione a università, scuola o corso di formazione Motivi di salute Certificazione medica che attesti le cure e la durata prevista del trasferimento

Durata e rinnovo

L’iscrizione provvisoria ha validità annuale. Allo scadere dell’anno, se si ha ancora necessità del medico di base nel nuovo Comune, è necessario presentare una nuova domanda con tutta la documentazione aggiornata.

Al termine del periodo fuori sede — o se si decide di tornare nel Comune di residenza prima — è sufficiente comunicarlo alla ASL locale per essere ricancellati e tornare automaticamente sotto la competenza del medico di base originario. Se invece si è cambiata la residenza in modo definitivo, le regole sono diverse: in quel caso vale la guida al cambio del medico di base.

È possibile fare richiesta online?

Alcune Regioni e ASL hanno digitalizzato la procedura, consentendo l’iscrizione provvisoria tramite il portale della propria ASL o attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. La disponibilità varia però da Regione a Regione: prima di recarti allo sportello, verifica sul sito della ASL di destinazione se è attivo un canale digitale.

Chi non ha diritto al medico provvisorio: cosa fare

Chi si trova fuori sede per meno di tre mesi può comunque accedere alle cure attraverso: