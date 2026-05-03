Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Medico di famiglia per non residenti: come richiederlo passo dopo passo (documenti 2025)

Redazione Lavoro

3 Maggio 2026 - 12:40

Studenti e lavoratori fuori sede possono avere un medico di base provvisorio in un Comune diverso dalla propria residenza. Ecco chi può farlo, cosa serve e come presentare la domanda alla ASL

Medico di famiglia per non residenti: come richiederlo passo dopo passo (documenti 2025)

Hai bisogno del medico di famiglia ma non sei residente nel Comune in cui vivi per studio o lavoro? Il Servizio Sanitario Nazionale lo prevede: è possibile richiedere un medico di base provvisorio in una città diversa da quella di residenza, a condizione di soddisfare alcuni requisiti.

Di seguito la guida aggiornata al 2025 con la procedura completa, i documenti da presentare e le risposte alle domande più frequenti.

Chi può richiedere il medico di famiglia fuori dal Comune di residenza?

Non tutti i cittadini fuori sede hanno diritto al medico provvisorio. La legge riconosce questa possibilità soltanto a:

  • lavoratori fuori sede, compresi eventuali partner e figli conviventi
  • studenti e stagisti iscritti a università, scuole o corsi di formazione in un altro Comune, con le loro famiglie se si sono trasferite con loro
  • chi si trasferisce per motivi di salute, ad esempio per sottoporsi a cure specialistiche non disponibili nel luogo di residenza

Esiste anche un requisito temporale: il soggiorno nel nuovo Comune deve essere compreso tra 3 mesi e 1 anno. Chi si trova fuori sede per meno di tre mesi non può richiedere il medico provvisorio, ma può comunque rivolgersi agli ospedali pubblici, alla Guardia Medica o a un medico privato con rimborso spese dalla ASL di residenza.

Come richiedere il medico di famiglia provvisorio: la procedura in 3 passi

Passo 1 — Cancellazione temporanea dal medico di base attuale
Recati presso la ASL del tuo Comune di residenza e chiedi la cancellazione temporanea dal medico di famiglia. La ASL ti rilascerà un documento che attesta la cancellazione: conservalo, perché ti servirà nel passo successivo.

Passo 2 — Iscrizione alla ASL del nuovo Comune
Recati presso una delle ASL del Comune in cui ti sei trasferito e presenta domanda di assegnazione di un medico di famiglia provvisorio. Porta con te la documentazione indicata di seguito.

Passo 3 — Scelta del medico
Una volta iscritto, potrai scegliere liberamente il tuo medico di base tra quelli disponibili negli elenchi forniti dalla ASL locale. La scelta non è definitiva e può essere modificata in qualsiasi momento.

Documenti da presentare alla ASL

I documenti richiesti in ogni caso sono:

  • documento di identità in corso di validità
  • tessera sanitaria (in caso di smarrimento puoi richiederne il duplicato all’Agenzia delle Entrate)
  • documento di cancellazione dal medico di base rilasciato dalla ASL del Comune di residenza

A questi si aggiunge la documentazione specifica in base al motivo del trasferimento:

Motivo Documenti aggiuntivi
Lavoro / tirocinio Copia del contratto di lavoro, tirocinio o apprendistato
Studio Certificato di iscrizione a università, scuola o corso di formazione
Motivi di salute Certificazione medica che attesti le cure e la durata prevista del trasferimento

Durata e rinnovo

L’iscrizione provvisoria ha validità annuale. Allo scadere dell’anno, se si ha ancora necessità del medico di base nel nuovo Comune, è necessario presentare una nuova domanda con tutta la documentazione aggiornata.

Al termine del periodo fuori sede — o se si decide di tornare nel Comune di residenza prima — è sufficiente comunicarlo alla ASL locale per essere ricancellati e tornare automaticamente sotto la competenza del medico di base originario. Se invece si è cambiata la residenza in modo definitivo, le regole sono diverse: in quel caso vale la guida al cambio del medico di base.

È possibile fare richiesta online?

Alcune Regioni e ASL hanno digitalizzato la procedura, consentendo l’iscrizione provvisoria tramite il portale della propria ASL o attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. La disponibilità varia però da Regione a Regione: prima di recarti allo sportello, verifica sul sito della ASL di destinazione se è attivo un canale digitale.

Chi non ha diritto al medico provvisorio: cosa fare

Chi si trova fuori sede per meno di tre mesi può comunque accedere alle cure attraverso:

  • ospedali e pronto soccorso pubblici
  • servizio di Guardia Medica (attivo nelle ore notturne e festive)
  • medico o pediatra di libera scelta, pagando la visita e richiedendo poi il rimborso alla ASL di residenza tramite ricevuta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Sanità
# Medico di famiglia
# Famiglia

Seguici su

FT logo

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 05/05/2026 È giusto aver graziato Nicole Minetti?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Numero verde Amazon: come contattare l'assistenza clienti

Guide Pratiche

Numero verde Amazon: come contattare l’assistenza clienti
Numero verde UniSalute: orari, prenotare le visite e chiedere informazioni

Guide Pratiche

Numero verde UniSalute: orari, prenotare le visite e chiedere informazioni

Correlato

Cosa fare se il medico di base va in pensione?

Sanità

Cosa fare se il medico di base va in pensione?