Maxi concorso infermieri, questa regione ne assume 439: requisiti e come candidarsi

Una nuova opportunità di lavoro si presenta per chi è laureato in Infermieristica.

Ogni mese sono numerosi i bandi di concorso che vengono pubblicati per ricercare diverse figure professionali. In particolare il 18 aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un concorso per infermieri presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli-Venezia Giulia.

L’azienda sanitaria del Friuli è alla ricerca di ben 439 infermieri da assumere a tempo pieno e indeterminato, posizione per la quale si può fare domanda di partecipazione solamente tramite procedura telematica. Per presentare la domanda per il concorso il tempo non manca, infatti, è possibile farlo fino al 18 maggio 2023, data entro la quale è possibile inviare la domanda solo se in possesso di tutti requisiti.

Per non lasciarsi sfuggire questa opportunità di lavoro è bene conoscere anzitempo, quali sono i requisiti, le prove da affrontare e come candidarsi: di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Maxi concorso infermieri: il Friuli offre 439 posti

Il bando di concorso pubblico prevede la copertura di 439 posti d’infermiere a tempo pieno e indeterminato, da assegnare alle Aziende del servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia, regione che è alla ricerca di:

professionisti della salute e dei funzionari

profili professionale del ruolo sanitario

Professioni sanitaria infermieristica

Infermieri

Il concorso è svolto dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (Arcs). che dovrà stilare ben 4 graduatorie per poter assegnare gli infermieri a diverse aziende sanitarie del Friuli. I posti saranno così ripartiti:

per Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) “Centro di riferimento oncologico”: 94 posti ;

; Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e Irccs “Burlo Garofolo”: 141 posti ;

; Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale: 194 posti

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute: 10 posti.

Friuli, maxi concorso infermieri: requisiti

Prima di inviare la propria candidatura al concorso per infermieri in Friuli è bene prima accertarsi di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Imprescindibili sono i requisiti necessari per ogni bando pubblico come:

l’essere in possesso della cittadinanza italiana , o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o di equiparazioni di altri Paesi;

, o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o di equiparazioni di altri Paesi; non avere un’età inferiore ai 18 anni;

anni; godere dei propri diritti politici ;

; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

A questi si aggiungono i requisiti specifici richiesti per questa professione, e quindi avere il diploma di laurea in “Infermieristica” (classe L/SNT1) ed essere correttamente iscritti albo degli infermieri.

Friuli, maxi concorso infermieri: le prove

Per poter ottenere uno di quei 439 posti presso le aziende sanitarie del Friuli, i candidati che avranno passato una possibile prova di preselezione, dovranno affrontare ben 3 prove.

La prova scritta prevede lo svolgimento di un tema o soluzioni di quesiti (a risposta multipla o “aperta”), in relazione alle discipline fondamentali perla formazione completa di un infermiere . A questi quesiti si affiancheranno anche nozioni in area organizzativa gestionale; responsabilità etiche e deontologica e responsabilità del dipendente pubblico.

prevede lo svolgimento di un o soluzioni di (a risposta multipla o “aperta”), in relazione alle discipline fondamentali perla . A questi quesiti si affiancheranno anche nozioni in area organizzativa gestionale; responsabilità etiche e e responsabilità del dipendente pubblico. La prova pratica consisterà nella verifica delle conoscenze, delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche assistenziali, simulazione di interventi, di percorsi diagnostico terapeutici e di processi clinico assistenziali.

consisterà nella verifica delle conoscenze, delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche assistenziali, simulazione di interventi, di percorsi diagnostico terapeutici e di processi clinico assistenziali. La prova orale vedrà invece un colloquio attinente le discipline proposte per le prove scritta e pratica con i relativi approfondimenti.

Friuli, maxi concorso infermieri: come candidarsi

Per presentare la domanda di partecipazioni c’è tempo fino al 18 maggio 2023 e dovrà essere presentata solo tramite procedura telematica presente sul sito Arcs.

Tutte le informazioni, come requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative dovranno essere indicate in modo “preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso”. Come si può leggere dal bando dovranno essere allegati:

eventuali provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio” presso ASL/PA come dipendente”).

eventuali pubblicazioni edite a stampa.

Dopo aver inviato la domanda non resterà quindi che aspettare una mail da parte dell’Arcs con le informazioni necessarie per svolgere le prove e affrontare la selezione.