Maturità 2022, le tracce in diretta: aggiornamenti sulla prima prova d’italiano

Si alza il sipario sull’esame di Maturità 2022 e quest’anno, dopo due anni di assenza, ritornano le prove scritte.

Oggi, mercoledì 22 giugno, gli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore ammessi all’esame di Maturità conosceranno le sette tracce della prima prova, comune in tutta Italia. Per la seconda prova, invece, le tracce saranno decise dai singoli istituti sulla base del programma effettivamente svolto dagli studenti.

Tra poco scopriremo dunque le tracce della Maturità 2022: dopo giorni in cui è impazzato il tototema, ecco che gli studenti sapranno se i loro presentimenti si sono rivelati azzeccati.

A tal proposito, in questo spazio vi terremo aggiornati in diretta su questo primo giorno di esami della Maturità 2022, pubblicando le tracce della prima prova d’italiano scelte dal ministero dell’Istruzione non appena disponibili.

06:30 Quanto vale la prima prova della Maturità? Ricordiamo che la valutazione finale resta in centesimi e che un 50% del voto viene attribuito grazie ai crediti scolastici, fino a un massimo di 50 punti. Per la prima prova d’italiano di oggi sono previsti 15 punti; seguono i 10 punti della seconda prova e i 25 del colloquio. leggi anche Calcolo voto Maturità 2022: tutti i punteggi tra prove e crediti

06:20 Il messaggio del ministro Bianchi Sulle tracce di Maturità si è esposto anche il ministro Bianchi, dichiarando che “inducono al ragionamento” e per questo ha invitato “i ragazzi a pensare”. Rivolgendosi direttamente agli studenti, Bianchi ha ricordato che l’esame di Stato è un “importante momento di passaggio” e come tale “va vissuto con entusiasmo”.

06:00 Le tracce della Maturità 2022 Come anticipato, la prima prova scritta d’italiano è predisposta su base nazionale. Agli studenti e alle studentesse saranno proposte sette diverse tracce, di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario;

analisi e produzione di un testo argomentativo;

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Per lo svolgimento della prima traccia gli studenti hanno a disposizione 6 ore di tempo, con il solo vocabolario a disposizione.

05:30 Esame di Maturità 2022: un po’ di dati Sono oltre 500 mila gli studenti e le studentesse che oggi affronteranno l’esame di Maturità 2022. Secondo i primi dati elaborati dal ministero dell’Istruzione, infatti, il 96,2% del totale dei candidati e delle candidate ha ottenuto l’ammissione all’esame. A brillare è il Veneto, dove appena il 2,8% della popolazione studentesca non è stato ammesso all’esame. Bene anche la Basilicata con il 2,9%, così come il Molise. In fondo alla classifica invece, troviamo la Sardegna, con una percentuale di bocciati persino dell’8,3%. Non bene neppure la Liguria con il 5,5%, come Puglia e Sicilia con il 4,5%. In totale le commissioni d’esame saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte.