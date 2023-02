Market mover della settimana: verbali Fed e molti dati in arrivo

Market mover della settimana dal 20 al 24 febbraio: giornate ricche di dati, con i verbali della riunione Fed in primo piano e molti aggiornamenti cruciali in arrivo da Stati Uniti ed Eurozona.

Nello specifico, gli investitori attendono i PMI dell’area euro, del Regno Unito, della Germania e i dati di inflazione, indice Ifo e rilevazione Zew sulla situazione economica tedesca.

Anche per l’Italia sarà svelato l’aggiornamento dell’indice dei prezzi al consumo, così come in Eurozona.

Nel dettaglio di seguito, tutti i market mover della settimana dal 20 al 24 febbraio.

Market mover lunedì 20 febbraio

02:15, CNY: Tasso privilegiato d’interesse della PBoC Cina

08:00, EUR: Indice tedesco dei prezzi di produzione Germania

Market mover martedì 21 febbraio

09:30, EUR: PMI manifatturiero, composito, servizi Germania

10:00, EUR: Indice PMI manifatturiero, composito, servizi Eurozona

10:30, GBP: Indice PMI composito, manifatturiero, servizi preliminare Regno Unito

11:00, EUR: Rilevazione Zew del sentimento sull’economia Germania

11:00, EUR: Sentimento di fiducia dello ZEW Eurozona

15:45, USD: Indice S&P Global PMI Composito Usa

Market mover mercoledì 22 febbraio

08:00, EUR: IPC in Germania

10:00, EUR: IPC Italia

10:00, EUR: Indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania

20:00, USD: Verbali di riunione del FOMC Usa

Market mover giovedì 23 febbraio

11:00, EUR: IPC Eurozona

14:30, USD: PIL Usa

14:30, USD: Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Usa

17:00, USD: Scorte di petrolio greggio Usa

Market mover venerdì 24 febbraio