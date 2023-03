Chi è e quanto guadagna Mario Sechi, nuovo capo ufficio stampa di Meloni

Quanto guadagna Mario Sechi? Una domanda che in molti si staranno facendo ora che è stata ufficializzata la nomina di questo giornalista - uno dei più noti nel Belpaese - a capo dell’ufficio stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Una nomina questa di Mario Sechi - fino a pochi giorni fa a capo dell’agenzia Agi - che ha suscitato qualche malumore tra i colleghi, vedi l’editoriale al vetriolo che a lui ha dedicato il suo ex direttore ai tempi dell’Indipendente Vittorio Feltri.

Dopo tante indiscrezioni, nelle scorse ore è arrivata una nota ufficiale da parte della Presidenza del Consiglio dove viene data notizia del suo incarico, a partire dal 6 marzo, di “ capo ufficio stampa e relazioni con i media ”. Un ruolo questo di grande importanza, che durante i governi Conte è stato ricoperto da Rocco Casalino.

Di certo si tratta di un gran riconoscimento per Sechi, che ha iniziato la sua carriera da giornalista nell’Indipendente per passare poi al Giornale; in questi anni oltre che di Agi è stato direttore anche dell’Unione Sarda, del Tempo e del settimanale Panorama.

Ma chi è Mario Sechi? Vediamo allora nel dettaglio la biografia e lo stipendio di questo giornalista che andrà a rafforzare e guidare l’ufficio stampa di Giorgia Meloni.

Mario Sechi: biografia e stipendio

Nome: Mario Sechi

Data di nascita: 29 gennaio 1968

Luogo: Cabras (Oristano)

Famiglia: sposato con due figli

Lavoro: giornalista

Ruolo: capo ufficio stampa Presidenza del Consiglio

Politica: nel 2013 alle elezioni politiche è stato candidato con Scelta Civica senza venire eletto

Per quanto riguarda lo stipendio che Mario Sechi andrà a percepire in qualità di capo ufficio stampa a Palazzo Chigi, al momento non ci sono cifre ufficiali ma, per farci un’idea, possiamo fare riferimento ai 169.556,86 euro l’anno che venivano elargiti a Rocco Casalino per ricoprire un ruolo simile durante i due governi guidati da Giuseppe Conte.