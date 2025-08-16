Chi è l’avvocato Nicolò De Tomassi, e quanto guadagna il nuovo fidanzato di Belen

Pare che sia l’avvocato Nicolò de Tomassi il nuovo fidanzato di Belen. La fiamma estiva tra i due è protagonista della cronaca rosa di questi giorni, portando un’attenzione nuova per Nicolò. Quest’ultimo è infatti estraneo al mondo dello spettacolo e ha persino un profilo privato sui social network, riservatezza che non gli impedisce di avere una carriera particolarmente profittevole e di frequentare gli ambienti più esclusivi della Capitale. Ben inserito nella “Roma bene” e amico di tanti volti noti, compreso Stefano de Martino, la sua attuale compagna Caroline Tronelli e il fratello di lei Francesco.

L’incontro con la showgirl argentina sarebbe però nato senza lo zampino delle conoscenze in comune, ma grazie a un autentico colpo di fulmine durante una vacanza in Sardegna. I due avrebbero poi preso parte a una cena con De Martino e la compagna in un famoso ristorante di Porto Cervo. Secondo qualcuno, però, si sarebbe trattato di un incontro del tutto casuale tra le due coppie, trovatesi per casualità nello stesso locale. Insomma, anche se si sa molto poco sul conto di de Tomassi e ancor meno sul flirt con la conduttrice, una cosa è certa: il tenore di vita dell’avvocato è piuttosto elevato, motivo di grandi curiosità. Ecco cosa sappiamo.

Chi è Nicolò de Tomassi Come anticipato, su Nicolò de Tomassi si sa davvero poco, una riservatezza cercata e custodita con cura. Le amicizie stesse del professionista indicano che stare lontano dai riflettori è stata una scelta, visto quanto sarebbe stato facile fare il contrario. Molto ben inserito negli ambienti d’élite, vicino alla maggior parte degli amici romani di Belen e de Martino (per lo più volti di spettacolo) e sportivi illustri (tra cui il tennista Matteo Berrettini), Nicolò de Tomassi è riuscito finora a tutelare la propria privacy. La frequentazione con la conduttrice sembra però destinata a cambiare tutto, almeno per un primo momento di curiosità. Bisogna peraltro considerare che de Tomassi è sconosciuto al pubblico dei media ma molto noto nella borghesia capitolina. Sul suo conto, sappiamo che è un avvocato penalista nato a Roma il 16 novembre 1988, iscritto all’albo dal 2018 dopo la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi Roma Tre. La carriera legale non sembra però bastargli, visto che è anche un imprenditore. Sul punto precisiamo che alcune indiscrezioni lo vedono come architetto laureato alla Sapienza, un’ipotesi che però non trova riscontro al momento. La professione legale sembra invece concordare con i dati del Consiglio nazionale forense. In ogni caso, è sicuro che ha fondato insieme all’imprenditore Giovanni Formilli Fendi e un altro socio di cui si conosce soltanto il nome di battesimo - Francesco - il Padel Park Roma. Quest’ultimo è un club destinato a professionisti, sportivi e imprenditori, arrivato fino in serie B. Un’opportunità per far fruttare la passione per il padel, ma anche un’importante fonte di guadagno per l’imprenditore romano.