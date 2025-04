Ma davvero il crollo del mercato è finito? Attenzione a questo fattore

Il ritorno di Donald Trump al centro del dibattito economico ha scatenato nuove riflessioni tra analisti, investitori e osservatori dei mercati finanziari. Dopo aver posticipato di 90 giorni l’introduzione dei nuovi dazi (esclusa la Cina), l’ex presidente ha esordito con una dichiarazione tanto provocatoria quanto strategica: «Era solo questione di tempo, i dazi non hanno causato il crollo dei mercati».

Un’affermazione forte, nello stile a cui ci ha abituati, ma che merita di essere analizzata a fondo.

Dietro queste parole, infatti, si cela una questione fondamentale.

Quello che abbiamo visto finora è solo speculazione o esiste una falla economica profonda che potrebbe far ripiombare i mercati nel rosso?

Poi, all’improvviso, il cambio di rotta: Trump annuncia una posticipazione dei dazi (tranne che per la Cina), e l’indice recupera quasi tutto, segnando un +10% in una sola sessione. Questo movimento a V dimostra che le mosse di Trump influenzano i mercati . Negarlo significa ignorare l’impatto politico sui flussi finanziari.

A gennaio, durante l’ Inauguration Day , l’S&P 500 ha provato a rompere i massimi, in quella che oggi possiamo considerare una “bull trap” , un classico segnale di inversione. Da lì, l’inizio della trade war a febbraio ha dato il via a una discesa costante, culminata con il Liberation Day , quando l’S&P è crollato di oltre il 10% in due giorni.

Insomma, se è vero che i mercati sembrano seguire le dichiarazioni di Trump, è altrettanto vero che l’ economia USA , da un punto di vista prospettico, non appare così robusta come i bilanci aziendali e le proiezioni sugli utili lascerebbero intendere.

In quest’ottica, l’intervento di Trump ha agito come un catalizzatore : una correzione tecnica , forse davvero necessaria, che ha riportato i multipli su livelli più sani.

Ma davvero il crollo dei mercati non è stato causato dai dazi , ma solo anticipato da essi, come sostenuto da Trump? Il mercato, quindi, era già «malato» ?

Un dato chiave riguarda l’ indice di incertezza politica globale , che ha superato perfino i livelli toccati durante il Covid . Nel 2020 il mondo era in pieno blocco , ma oggi la percezione del rischio è ancora più alta. Questo ci dice che non stiamo vivendo una semplice correzione, ma una fase di instabilità strutturale .

4. La fine dei dazi è una garanzia?

No, assolutamente no.

Il rinvio dei dazi non equivale alla loro cancellazione. La Cina resta esclusa dal rinvio, e questo lascia il quadro incerto.

Allo stesso modo, il fatto che le oscillazioni di mercato siano scandite e dettate da una singola figura politica non sono un segnale positivo. I grandi fondi hanno bisogno di stabilità. Un mercato che passa dal panico all’euforia in pochi giorni è più simile a un mercato emergente che a quello di una superpotenza.

Queste fluttuazioni creano insicurezza, carenza di domanda strutturale, e rischi di stagnazione. La fiducia viene minata, e i flussi si spostano verso asset più difensivi. Ed è questo il vero rischio dell’attività che sta portando avanti Trump con i mercati, perché quando manca la fiducia, non bastano EPS in crescita e GDP a CAGR positivi, il mercato resta laterale. Caratteristica tipica dei cosidetti «decenni persi», decenni in cui il tasso di crescita del PIL aveva CAGR addirittura superiori a quelli attuali, ma comunque i mercati non crescevano, a causa di incertezza e carenza di fiducia.