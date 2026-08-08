Luce e gas, rischio stangata in autunno. Quando conviene scegliere il prezzo fisso

Nei prossimi mesi i portafogli degli italiani potrebbero ricevere un nuovo scossone a causa dell’aumento delle bollette di luce e gas. Le quotazioni dell’energia all’ingrosso indicano infatti prezzi più elevati per l’autunno rispetto ad alcune delle offerte a prezzo fisso attualmente disponibili sul mercato.

La buona notizia è che, agendo con un certo anticipo, è possibile evitare i possibili rincari. Questo è il momento migliore per valutare un contratto a tariffa bloccata potrebbe essere una scelta da prendere in considerazione. Stando alle stime sulle quotazioni future, il costo dell’energia previsto per il quarto trimestre del 2026 risulta infatti superiore rispetto alle migliori offerte fisse rilevate a fine luglio.

Quanto aumentano i prezzi dell’energia in autunno?

Le quotazioni futures dell’European Energy Exchange prevedono un possibile aumento del costo della materia energia nei prossimi mesi. Per il quarto trimestre del 2026, il prezzo medio all’ingrosso dell’energia elettrica si attesta a circa 0,118 euro per kWh. La migliore offerta a prezzo fisso rilevata alla fine di luglio presenta invece un costo di circa 0,094 euro per kWh, registrando una differenza di circa il 26%.

È bene sottolineare che questi dati riguardano esclusivamente il costo della componente energia, ovvero il prezzo legato ai consumi effettivi. Nella bolletta finale incidono anche altre voci, come il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, le imposte e l’IVA.

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Come funziona e cosa viene davvero bloccato con le bollette a prezzo fisso?

Un’offerta a prezzo fisso per luce e gas consente di mantenere invariato il costo della materia energia per un periodo stabilito nel contratto, che generalmente è di 12 o 24 mesi. Il vantaggio principale è la maggiore certezza sulla spesa; se durante il periodo contrattuale il prezzo dell’energia aumenta sui mercati all’ingrosso, il consumatore continua a pagare la tariffa concordata al momento della sottoscrizione.

Il blocco, tuttavia, non riguarda tutte le voci presenti in bolletta. Alcuni costi possono variare anche dopo la scelta di un’offerta fissa. Per questo motivo, quando si confrontano le tariffe, non bisogna guardare soltanto al prezzo indicato per kWh o Smc, ma anche alle altre condizioni economiche previste dal contratto.

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Conviene bloccare ora il prezzo della luce e del gas per l’autunno?

Chi preferisce una maggiore stabilità nelle spese domestiche può valutare un contratto a prezzo bloccato, soprattutto in una fase in cui le previsioni annunciano possibili aumenti per l’autunno. Bloccare la tariffa consente infatti di ridurre l’incertezza legata alle oscillazioni del mercato energetico.

Al contrario, chi sceglie una tariffa indicizzata accetta che il prezzo possa cambiare nel tempo seguendo l’andamento del mercato. Questa soluzione può risultare vantaggiosa in caso di ribasso delle quotazioni, ma espone anche al rischio di nuovi rincari.

Inoltre, anche la durata del contratto è un aspetto importante. Un’offerta fissa a 12 mesi garantisce maggiore flessibilità, mentre un blocco più lungo, pur garantendo una prolungata protezione dei prezzi, rischia di rendere più complesso cambiare condizioni in futuro.

Come scegliere un’offerta luce e gas a prezzo fisso senza errori

Prima di sottoscrivere un nuovo contratto è opportuno confrontare le diverse offerte sul mercato, verificando con attenzione tutte le condizioni economiche. In particolare, gli elementi da controllare sono:

Il prezzo della materia energia, espresso in euro per kWh per la luce e in euro per Smc per il gas;

La durata del periodo a prezzo bloccato;

La quota fissa mensile prevista dal contratto;

Gli eventuali servizi aggiuntivi inclusi nell’offerta;

Le condizioni applicate alla scadenza del periodo promozionale.

In alternativa, è possibile utilizzare uno dei comparatori online più noti, come Facile.it, Segugio.it oppure Switcho.it. Questi siti raccolgono e ordinano le varie tariffe di luce e gas in base al prezzo oppure seguendo i dati inseriti dagli utenti.