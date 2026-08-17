Lo competenze che le aziende cercano davvero nel 2026 (e come inserirle nel CV)

L’arrivo dell’intelligenza artificiale ha trasformato moltissimi ambiti della nostra e vita e ha rivoluzionato fin dalle fondamenta il mondo del lavoro. Sia dal lato di chi lo offre, sia da quello di chi lo cerca.

Secondo una recente indagine della piattaforma professionale Linkedln dal titolo “Skills on the rise”, le competenze oggi più richieste nel nostro Paese (e non solo) sono proprio quelle legate all’AI.

Per fortuna non sono le uniche e anche chi non se la cava con modelli e programmazione ha ancora la possibilità di trovare un buon lavoro. A patto di puntare sulle skills più ricercate e di imparare a inserirle in maniera intelligente all’interno del CV.

Le competenze più richieste nel mondo del lavoro nel 2026

In cima alla “classifica” delle competenze più ricercate dalle aziende nel 2026 troviamo quelle digitali e la capacità di utilizzare i vari modelli di intelligenza artificiale. Sapere qual è il software migliore da usare in ogni situazione, capire quali domande fare all’AI, come farla rendere al massimo delle sue possibilità e saperla utilizzare senza violare la privacy sono skills sempre più ambite e ricercate.

Idem la capacità di sapere raccogliere, analizzare e “leggere” i dati. I dati assumono ogni giorno maggior valore economico e strategico e chi è in grado di interpretarli, inserirli in fogli di calcolo leggibili e organizzarli secondo gli indicatori aziendali è indubbiamente più avvantaggiato nella ricerca del lavoro.

Passando al campo delle soft skills stanno assumendo sempre maggiore importanza la capacità di adattarsi e quella di sapere individuare e risolvere velocemente i problemi. Le procedure aziendali cambiano a velocità inimmaginabile in questi anni e avere nel team qualcuno in grado di capire se c’è qualcosa che non funziona e di trovare le soluzioni in poco tempo è una risorsa imprescindibile. Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Altra capacità ritenuta ormai fondamentale nel mondo professionale è quella relazionale. Sapere come muoversi all’interno di un gruppo, capire come comunicare con i colleghi in maniera efficace e avere buone doti di leadership aiuta tantissimo in organizzazioni che sono allo stesso tempo sempre più ramificate e sempre più composte da piccoli gruppi di lavoro indipendenti.

Come scrivere un buon CV nel 2026 e come inserire le competenze

Insieme al mondo del lavoro, in questi ultimi anni è cambiato profondamente anche il modo di cercare lavoro. Oggi inviare decine e decine di candidature non aumenta la possibilità di superare la prima selezione e arrivare al colloquio.

Ogni giorno i recruiter ricevono decine e decine di CV simili tra loro e tendono a selezionare quelli che si distinguono dagli altri. Anche se le competenze e l’esperienza del candidato sono leggermente inferiori. Per questo motivo “vince” chi riesce a comunicare in modo rapido ed efficace il proprio valore e la propria unicità. Ma soprattutto chi è in grado di far capire in modo chiaro quanto potrebbe essere prezioso per l’azienda.

Nel 2026, quindi, un curriculum vitae efficace non è incentrato sulle capacità astratte. Ogni esperienza deve essere raccontata tramite un lavoro specifico, contestualizzabile e con risultati misurabili. Contano i numeri e la capacità di sapere usare gli strumenti di lavoro nella “vita reale”.

Il tutto va raccontato e descritto attraverso l’utilizzo di parole chiave mirate. Quasi tutte le aziende oggi utilizzano gli ATS (Applicant Tracking System), dei sistemi basati sull’AI che “processano” i CV prima dei colloqui.

Il modo migliore per superare questo filtro informatico è quello di utilizzare le parole chiave del ruolo all’interno del curriculum. I software cercano termini specifici, molti dei quali legati alla definizione della professione, alle competenze specifiche e alle metodologie di lavoro. Chi riesce a inserirli in tutte le sezioni del proprio CV ha più possibilità di superare la selezione a arrivare alla fase successiva.

I dettagli che fanno davvero la differenza

Quando si scrive un curriculum, la prima cosa da conoscere è la differenza tra competenze strettamente tecniche e competenze trasversali. Entrambe le categorie hanno caratteristiche diverse e devono essere elencate in maniera puntuale.

Le prime sono capacità e abilità che possono essere “misurate”. Ovvero tutto ciò che acquisiamo con il percorso di studi, i corsi di formazione e le esperienze nel mondo del lavoro. Sono le prime a cui guardano i lavoratori ed elencarle con le giuste parole chiave, e più concretamente possibile, aiuta a superare lo scoglio ATS e arrivare più velocemente sul tavolo del recruiter.

La concretezza fa la differenza: meglio evitare diciture generiche come “competenze informatiche” e parlare direttamente dei software conosciuti, del livello di capacità di utilizzo e aggiungere eventuali qualifiche o certificati ottenuti.

Le competenze trasversali, invece, sono le capacità relazionali e le abilità che descrivono come ce la caviamo nei rapporti con gli altri colleghi, come gestiamo quotidianamente i compiti e come affrontiamo i cambiamenti nelle mansioni e nell’ambiente di lavoro.

Come è facile intuire, per queste non esistono metri di valutazione simili a quelli delle competenze tecniche, ma agli occhi del datore di lavoro sono altrettanto importanti. Soprattutto se la posizione per cui ci candidiamo richiede di lavorare in squadra o presuppone qualche ruolo di responsabilità.

Le più importanti di questa categoria sono l’abilità nella comunicazione, sia orale che scritta, le doti di leadership e capacità di gestire una squadra di lavoro, l’abilità nel gestire il tempo in maniera funzionale e quella nell’adattarsi in modo flessibile alle varie situazioni che si presentano nell’ambiente lavorativo.

A queste vanno aggiunte il problem solving, l’abilità a gestire eventuali conflitti quando si presentano e la capacità di sviluppare il pensiero critico.

Come bilanciare le due competenze nel CV

Nella scrittura di un buon curriculum va dato il necessario spazio a entrambe le tipologia di competenza. Nello scegliere quale inserire e quali no, una buona strada è quella di dare priorità alla rilevanza nel ruolo per cui si fa domanda. Se la mansione è prettamente tecnica, è meglio dare più risalto alla prima tipologia. Se, invece, il lavoro prevede il contatto con i clienti, oppure la gestione di una squadra, è preferibile dare maggiore spazio alle seconde.

Nei lavori definiti “ibridi” (sempre più numerosi in questo momento storico), è importante riuscire a

integrare competenze tecniche e trasversali in un discorso organico che faccia emergere il tipo di valore aggiunto che la nostra figura potrebbe dare all’azienda.