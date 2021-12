La lira turca tocca il fondo: andrà sempre peggio per la Turchia?

La lira turca è crollata del 7% toccando un nuovo record negativo: quasi 15 contro il dollaro, presa dalle preoccupazioni per la nuova politica economica rischiosa del presidente Erdogan e dalle prospettive di un altro taglio dei tassi di interesse giovedì prossimo.

La banca centrale ha annunciato il suo quarto intervento sul mercato in due settimane, vendendo dollari, poiché lo scivolone a 14,99 ha portato la lira a valere solo la metà del rispetto a fine 2020.

Intanto, nella tarda serata di venerdì scorso, l’agenzia di rating S&P ha confermato il rating valutario a lungo termine della Turchia a B+ e ha rivisto l’outlook a negativo su una direzione politica incerta a causa dell’aumento dei rischi esterni.

Perché in Turchia la crisi può peggiorare

La nuova vendita sulla lira è arrivata dopo che l’approccio sempre meno ortodosso del presidente Erdogan nella gestione dell’economia turca da 795 miliardi di dollari ha portato l’agenzia di rating S&P a ridurre le sue prospettive sul Paese. Il suo rating del debito sovrano turco potrebbe essere ridotto a territorio spazzatura.

“L’outlook negativo riflette quelli che consideriamo essere un aumento dei rischi per l’economia con leva esterna della Turchia nei prossimi 12 mesi, dall’estrema volatilità della valuta e dall’aumento dell’inflazione, tra segnali politici contrastanti”, ha affermato l’agenzia.

Erdogan, strenuo oppositore degli alti tassi di interesse, ha dichiarato nelle ultime settimane che sta cercando di implementare un nuovo modello economico per la sua nazione di 84 milioni di persone.

Tagliando i tassi, sostiene, il Paese trarrà vantaggio da una valuta competitiva che darà impulso alle esportazioni, attirerà investimenti diretti esteri e creerà occupazione.

ll nuovo ministro delle finanze, Nureddin Nebati, ha detto ai rappresentanti delle imprese in una riunione a porte chiuse la scorsa settimana che non ci sarebbe stato nessun ritorno indietro su tale orientamento di politica monetaria.

Stando alle opinioni raccolte da Bloomberg, la Turchia è sulla strada di un pericoloso peggioramento economico.

“Per ripristinare la credibilità, la banca centrale dovrebbe rendere la politica dipendente dall’effettivo indice dei prezzi al consumo, portando il tasso ufficiale reale in territorio positivo (circa il 2%) e impegnandosi a mantenerlo in territorio positivo per il prossimo futuro”, ha affermato Henrik Gullberg, stratega presso Coex Partners. I futuri tagli dei tassi dovrebbero “materializzarsi solo sulla scia di una decelerazione dell’IPC”, ha dichiarato.

“Abbiamo visto mosse simili [della banca centrale] nel gennaio 2014, settembre 2018 e novembre 2020”, ha sottolineato Ibrahim Aksoy, capo economista con sede a Istanbul presso HSBC Asset Management Turkey. “Ma questa volta è diverso perché i tagli dei tassi sono giustificati per adattarsi alla narrativa della trasformazione economica”, ha aggiunto.

La Turchia potrebbe non avere tempo per affinare la sua politica monetaria. Il crollo della valuta sta già echeggiando nelle fabbriche, con frequenti variazioni di prezzo per gli acquisti chiave.

È probabile che questo distrugga la domanda, portando a una crescita economica più lenta. Peggio ancora, potrebbe portare a una recessione, ha affermato Richard Segal, analista di ricerca presso Ambrosia Capital, con sede a Londra.