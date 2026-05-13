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Lidl ora accetta i buoni pasto, ecco quali

Patrizia Del Pidio

13 Maggio 2026 - 12:55

Lidl apre oltre 800 negozi alla spesa con i buoni pasto, ma quali saranno accettati? Vediamo la motivazione della scelta.

Lidl ora accetta i buoni pasto, ecco quali
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Dal 12 maggio Lidl accetta i buoni pasto in tutti i suoi 800 negozi italiani. Grazie agli accordi siglati tra l’azienda e i maggiori emettitori di buoni pasto 3,5 milioni di lavoratori che percepiscono il benefit aziendale potranno utilizzare i buoni cartacei ed elettronici per fare la spesa negli store di Lidl.

I buoni pasto, inizialmente, erano nati come un sostegno per i pasti consumati fuori casa, da diversi anni si sono trasformati in un aiuto concreto nell’affrontare la spesa alimentare.

In un contesto in cui l’utilizzo dei buoni pasto ha subito un’evoluzione importante, quindi, l’apertura di Lidl rappresenta una possibilità in più per le famiglie italiane.
Martin Brandenburger, ceo di Lidl Italia, ha dichiarato:

Dare la possibilità di utilizzare i buoni pasto in tutta la rete Lidl è una scelta che valorizza la capillarità dei nostri punti vendita e ci permette di essere ancora più vicini alla quotidianità dei nostri clienti. Trasformiamo un’esigenza sempre più diffusa in un servizio concreto, in linea con il nostro impegno a tutela del potere d’acquisto delle famiglie, consapevoli che il nostro ottimo rapporto qualità prezzo porti ancora più valore.

Da Lidl potranno essere utilizzati per pagare la spesa i buoni pasto emessi da 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini.

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I buoni pasto si utilizzano soprattutto per la spesa

Una ricerca sull’impatto dei buoni pasto promossa da Anseb evidenzia che nove beneficiari su dieci del beneficio li utilizzano per la spesa. Sicuramente poter spendere i buoni pasto presso gli store Lidl rappresenta una possibilità per i lavoratori visto che l’azienda per due anni consecutivi si è aggiudicata il prestigioso titolo “Insegna dell’anno” che premia le eccellenze nel settore del commercio.

Il riconoscimento si basa su un sondaggio che misura il gradimento dei consumatori a dimostrazione che sempre più italiani scelgono il punto vendita per la propria spesa quotidiana e proprio per questo la possibilità di utilizzare i buoni pasto, se da un lato permette di non perdere i clienti che ne beneficiano, dall’altro permette di continuare a fare una spesa di qualità e al giusto prezzo in uno store largamente apprezzato.

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A Roma i Carota Boys per Sinner

L’impegno di Lidl verso i consumatori non passa solo dalla convenienza, ma anche dal supporto alle eccellenze italiane, come dimostra l’iniziativa dedicata a Jannik Sinner a Roma. Fino al 13 maggio, a Roma in largo Maresciallo Diaz 20 ha aperto un’installazione della Lidl con un bar-fruttivendolo pop up e un gazebo destinato al “Carotavendolo”. Si tratta di uno spazio in cui la freschezza dei prodotti e il tifo per il tennista Jannik Sinner sono promossi dai Carota Boys, un gruppo di fan del tennista che è diventato virale nell’ultimo periodo.

Dalle 12 alle 20 del 13 maggio saranno distribuiti nel gazebo oltre 400 kg di frutta e verdura fresche con la possibilità, per chi lo desidera, di indossare una t-shirt arancione in edizione limitata nel “Carotavendolo” (in questo caso si riceve anche un gadget).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Buoni pasto
# Lidl

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