Chi è Licia Ronzulli? Stipendio e biografia della fedelissima di Berlusconi

Quello di Licia Ronzulli probabilmente è un nome sconosciuto ai più ma, negli ambienti della politica, è una delle figure più importanti dello scacchiere nostrano tanto che, nel 2010, la rivista francese Le Figaro l’ha collocata al 3º posto nella classifica delle donne più influenti di quell’anno.

Del resto Licia Ronzulli dal 2016 è considerata la persona più vicina a Silvio Berlusconi, tanto che un quotidiano come La Repubblica di recente l’ha definita come la “gran ciambellana” alla corte del leader di Forza Italia.

Dopo essere stata eurodeputata dal 2009 al 2014, Ronzulli a seguito della vittoria nel collegio uninominale di Como in occasione delle elezioni politiche 2022, si appresta ora a svolgere la sua seconda legislatura consecutiva al Senato.

Per lei però ci potrebbe essere un posto anche nel nascente governo di centrodestra: Silvio Berlusconi la vorrebbe ministro dell’Istruzione o della Salute, ma a riguardo sembrerebbero esserci più di una perplessità da parte di Giorgia Meloni.

Vediamo allora chi è Licia Ronzulli, dando uno sguardo alla sua biografia e spulciando quello che è il suo stipendio da senatrice e a quanto ammontano i suoi guadagni stando alle ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

La biografia di Licia Ronzulli

Nome: Licia Ronzulli

Data di nascita: 14 settembre 1975

Luogo: Milano

Famiglia: separata con una figlia

Istruzione: laurea in Infermieristica

Lavoro: ex infermiera

Partito: Forza Italia

Ruolo: senatrice, in passato europarlamentare

Curiosità: è una grande tifosa del Milan

Lo stipendio e i guadagni

Licia Ronzulli in qualità di senatrice riceve un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. Al netto la cifra è di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Facendo un rapido calcolo e senza considerare le eventuali indennità di funzione, i componenti del Senato hanno diritto ogni mese a uno stipendio da 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro percepiti dai deputati.

Stando alla sua ultima dichiarazione dei redditi, quella 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta, Ronzulli ha dichiarato un reddito complessivo pari a 126.373 euro.

Licia Ronzulli Dichiarazione dei redditi 2022

Una somma questa ben superiore rispetto a quella della dichiarazione dei redditi 2018, che si riferisce al 2017 quando non era senatrice, con il reddito complessivo di Licia Ronzulli che ammontava a 26.681 euro.