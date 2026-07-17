Libri scolastici, i siti migliori dove comprare usato e risparmiare

Ogni anno, l’acquisto dei libri scolastici rappresenta una delle spese più gravose per i bilanci delle famiglie italiane. Secondo l’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sul settore dell’editoria scolastica, in media una famiglia affronta una spesa di 580 euro per l’intero ciclo della scuola secondaria di primo grado e fino a 1.250 euro per la scuola secondaria di secondo grado. Questo esborso complessivo diventa ancora più pesante per i nuclei familiari con più di un figlio. Diventa quindi fondamentale trovare gli strumenti giusti per ammortizzare la spesa.

Fortunatamente, la digitalizzazione ha portato notevoli cambiamenti anche nel Back to School e, non a caso, la vera rivoluzione del risparmio passa proprio dal web. Grazie a piattaforme strutturate e strumenti di ricerca intelligenti, alleggerire la spesa per i testi scolastici è diventata un’operazione estremamente semplice.

Il «caro libri» si combatte online: perché si risparmia sul web

Comprare i libri scolastici online non è semplicemente una scorciatoia per evitare il caos dei negozi fisici ma, soprattutto negli ultimi anni, si è consolidata come una vera e propria scelta strategica da parte delle famiglie. I grandi e-commerce e le librerie digitali godono di una logistica e di un volume d’affari che consentono loro di applicare sconti costanti, promozioni dedicate e formule di fidelizzazione che i canali tradizionali faticano a replicare.

Inoltre, il web ha completamente sdoganato e reso sicuro il mercato dell’usato. Le principali piattaforme online sottopongono ogni testo a rigidi controlli di qualità e l’acquirente ha la garanzia di ricevere libri integri e perfettamente utilizzabili, ma a una frazione del prezzo di copertina originale.

Quali sono i siti di riferimento per l’acquisto di libri scolastici

Non possiamo non citare in questa Amazon, il gigante dell’e-commerce offre un servizio estremamente mirato per semplificare la ricerca a chi acquista. Grazie al portale di appoggio dedicato, non serve nemmeno cercare la lista dei libri della propria classe di riferimento. Basta indicare regione, provincia, istituto e classe di corso per veder comparire la lista dei testi approvata dai docenti. Su questi, tendenzialmente, viene applicato uno sconto variabile tra il 5% e il 10% sui libri nuovi. Gli acquirenti possono poi contare su spedizioni veloci e su una politica di reso eccezionalmente flessibile, pensata proprio per gestire eventuali cambi di sezione o variazioni dell’ultimo minuto a inizio anno scolastico.

Se l’obiettivo primario è massimizzare il risparmio grazie all’acquisto di libri di seconda mano, la prima scelta non può che essere Libraccio. La piattaforma (con numerose sedi fisiche in tutta Italia) gestisce un immenso database di libri usati, ciascuno verificato accuratamente per garantire che non ci siano pagine mancanti o esercizi già compilati a penna. L’acquisto di testi usati su Libraccio permette di dimezzare i costi, mentre a fronte dell’acquisto di testi nuovi vengono spesso erogati dei buoni sconto da reinvestire successivamente nell’acquisto di dizionari, articoli di cartoleria o altri volumi presenti nel catalogo.

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Nota di merito anche alla piattaforma Mondadori Store, dove è possibile usufruire di sconti immediati sui libri nuovi con la comodità di poter prenotare i testi online e ritirarli gratuitamente presso il punto vendita più vicino. Un notevole risparmio viene garantito anche da Coop Alleanza 3.0; sul portale della nota catena è possibile, infatti, scegliere libri nuovi scontati o libri usati con tagli di prezzo che arrivano fino al 60%. In entrambi i casi, i libri possono essere prenotati online per poi essere ritirati e pagati direttamente alla cassa del supermercato durante la spesa settimanale.

Come ottimizzare la spesa ed evitare errori

Nonostante la maggior parte dei portali consenta di collegarsi direttamente alla lista dei testi adottati dalla propria classe, in fase di acquisto è necessario prestare molta attenzione ai dettagli. Il primo elemento da controllare è il codice ISBN, ovvero la sequenza numerica di 13 cifre che identifica in modo univoco ogni libro. I docenti potrebbero infatti richiedere un’edizione specifica di un determinato testo e solo attraverso l’ISBN è possibile evitare acquisti errati o edizioni ormai obsolete.

Per ottimizzare il risparmio è bene poi muoversi per tempo. Se si vuole seguire la strada dei libri di seconda mano, va infatti considerato che questi possono esaurirsi molto rapidamente. Muoversi in anticipo e attivare i sistemi di notifica via e-mail sui siti specializzati permette di accaparrarsi i volumi migliori non appena tornano disponibili in magazzino.