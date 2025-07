Le scorte non bastano e Nvidia ordina 300.000 chip dal competitor TSMC

Nvidia, leader globale nei processori per intelligenza artificiale, ha ordinato 300.000 nuovi chip H20 al gigante taiwanese TSMC per far fronte a una domanda cinese senza precedenti. Una decisione che sorprende sia per la portata della richiesta sia perché tradisce il piano iniziale dell’azienda, che prevedeva di gestire le consegne con le sole scorte disponibili.

L’origine della vicenda è da rintracciare nelle restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni in Cina dei chip più avanzati (come gli H100 e i nuovi Blackwell), nel tentativo di contenere lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale considerate sensibili sul piano della sicurezza nazionale. In risposta, Nvidia aveva creato specificatamente il modello H20, meno potente dei top di gamma ma in linea con i limiti imposti da Washington, per servire il mercato cinese. Tuttavia, ad aprile 2025, una stretta sulle licenze di esportazione ha nuovamente interrotto le vendite, costringendo Nvidia a fermare la produzione e comunicare ai clienti di attendersi scorte limitate.

Nelle scorse settimane, l’amministrazione statunitense ha concesso un parziale allentamento delle restrizioni, riaprendo la possibilità di esportare i chip H20 verso la Cina. Ed è stato in questo momento che Nvidia ha registrato una domanda in netta crescita e si è vista “costretta” a rifornirsi direttamente dal competitor del continente asiatico. Secondo le dichiarazioni di alcune fonti anonime riportate da Reuters, la maxi-commessa da 300.000 unità a TSMC si aggiunge a uno stock già consistente (fra 600.000 e 700.000 chip) accumulato nei mesi precedenti.