Quante volte avete tirato fuori dalla confezione un nuovo iPhone o un Samsung Galaxy e avete pensato: «È bellissimo, peccato coprirlo...»? E poi, puntualmente, avete infilato il telefono in una custodia in silicone trasparente che nel giro di sei mesi sarebbe ingiallita.

Quel momento di rimpianto estetico potrebbe presto diventare storia. Non perché cambieremo abitudini dall’oggi al domani, ma perché i produttori stanno sistematicamente eliminando le ragioni tecniche per cui la cover era necessaria.

Il vetro non è più il punto debole

Il salto generazionale nei materiali dello schermo è reale e misurabile. Il Gorilla Glass Armor 2, introdotto per la prima volta sul Samsung Galaxy S25 Ultra all’inizio del 2026, è il primo vetro ceramico anti-riflesso per dispositivi mobili: nei test di laboratorio di Corning sopravvive a cadute da 2,2 metri su superfici che simulano il cemento, mantenendo intatte sia la resistenza ai graffi che le proprietà ottiche.

Il Ceramic Shield di Apple, sviluppato con la stessa Corning, segue una strada parallela: combina la trasparenza del vetro con la durezza della ceramica, ed è stato migliorato di generazione in generazione su tutti gli iPhone Pro.

Il punto non è che questi schermi siano indistruttibili — non lo sono. È che il margine di rischio in condizioni di uso normale si è ridotto drasticamente rispetto a cinque anni fa, quando bastava un pavimento di piastrelle per trasformare lo schermo in un reticolo di crepe.

Il telaio in titanio: la svolta strutturale che in pochi hanno capito

Se il vetro ha fatto passi avanti, è nella struttura del corpo che la vera rivoluzione è avvenuta in silenzio. I telai in alluminio dei vecchi flagship si deformavano: bastava tenerli in tasca con le chiavi per trovare graffi, e una caduta angolare poteva piegare il corpo abbastanza da compromettere le guarnizioni impermeabili.

Il titanio — adottato prima da Apple su iPhone 15 Pro e poi da Samsung sull’S25 Ultra — ha una rigidità strutturale incomparabilmente superiore. Non si piega nei drop test laterali, non si graffia con gli oggetti comuni, e mantiene l’integrità del telaio anche dopo impatti che avrebbero segnato un corpo in alluminio. Come abbiamo già documentato analizzando i migliori smartphone in circolazione, il titanio non è un upgrade cosmetico: è un cambio di categoria materiale.

Le skin: la risposta del mercato a chi non vuole rinunciare a proteggersi

Chi vuole ancora una protezione minima senza coprire il design del telefono si sta spostando verso le skin adesive: pellicole sottili come carta che aderiscono alla scocca e allo schermo, proteggono dai graffi quotidiani, e non aggiungono un millimetro di spessore. Brand come dbrand hanno costruito un business globale su questo concetto, e i dati di ricerca mostrano una crescita costante di questo segmento proprio mentre le vendite di custodie tradizionali ristagnano.

Non è un mercato di nicchia per appassionati: è la risposta razionale di chi paga 1.200 euro per un device e non ha alcuna intenzione di nasconderne il design.

Un contro-argomento da non ignorare

C’è però un dato che invita alla prudenza. I drop test comparativi tra iPhone 17 Pro Max e Galaxy S25 Ultra mostrano che entrambi si rompono con cadute da un metro in condizioni sfavorevoli. Il titanio e il Gorilla Glass Armor 2 non sono una garanzia assoluta — sono un miglioramento significativo rispetto a prima, ma non azzerano il rischio.

La cover resterà rilevante per chi usa il telefono in ambienti estremi, chi è incline alle cadute, chi lavora in cantiere o all’aperto. E ovviamente per i dispositivi di fascia media, dove i materiali di qualità superiore non sono ancora la norma.

Il punto è che per i flagship premium, e per la fascia crescente di utenti che li acquista proprio per il loro design, la custodia sta diventando una scelta — non più un obbligo. Ed è una distinzione che il mercato inizia a recepire.

Quando sparirà davvero la cover?

Non domani. Ma la direzione è chiara: i produttori stanno investendo in materiali sempre più resistenti perché sanno che il consumatore premium vuole usare il telefono nudo. È un segnale di posizionamento oltre che di ingegneria.

Nel frattempo, se avete uno degli ultimi flagship e volete fare un esperimento, provate a verificare realmente di cosa è capace il vostro smartphone: potreste scoprire che la custodia che portate da anni non è poi così indispensabile come pensavate.