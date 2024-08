Le banche europee e il dilemma dei tassi di interesse

Banche come HSBC e Intesa Sanpaolo hanno ottenuto buoni risultati grazie a una politica monetaria più restrittiva che ha potenziato i rendimenti. I dieci maggiori titoli dell’indice STOXX Europe 600 Banks genereranno quest’anno un rendimento medio del 13% sul capitale tangibile. Questo risultato era impensabile per gran parte del decennio passato, quando i tassi di interesse bassi o negativi mantenevano i rendimenti ben al di sotto del 10% generalmente richiesto dagli investitori bancari.

Nonostante le buone performance attuali, i prezzi delle azioni delle banche non stanno riflettendo la possibilità che questo buon rendimento duri a lungo. Le dieci banche trattano in media leggermente al di sotto del valore contabile tangibile previsto, suggerendo che i rendimenti a lungo termine scenderanno sotto il costo del capitale. In termini semplici, la festa dei profitti che ha sostenuto i capi delle banche come Charlie Nunn di Lloyds Banking Group e Andrea Orcel di UniCredit sarà di breve durata.

È facile essere scettici sulle banche europee: i soldi sono arrivati troppo facilmente l’anno scorso. Le banche europee sono state in grado di investire depositi a costo zero con un margine notevole. Anche il debito tedesco a due anni, considerato ultra-sicuro, ha reso quasi il 3% dall’inizio del 2023, mentre il denaro depositato presso la Banca Centrale Europea e la Banca d’Inghilterra ha pagato circa il 4% e il 5% rispettivamente, rispetto a nulla nel 2021. Il risultato è stato un’enorme quantità di reddito da interessi che ha aumentato i ricavi. Le dieci grandi banche probabilmente realizzeranno 213 miliardi di euro di reddito netto da interessi quest’anno, secondo Visible Alpha, ossia il 36% in più rispetto al 2021.

[...]