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Le 5 migliori app per risparmiare su benzina e diesel

Pasquale Conte

27 Luglio 2026 - 13:13

Con i prezzi di benzina e diesel ai massimi storici, il risparmio è d’obbligo. Ecco le 5 app gratuite per trovare il distributore più conveniente.

Le 5 migliori app per risparmiare su benzina e diesel
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Fare il pieno alla propria automobile non è mai stato così costoso. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno riportato il prezzo della benzina self service a una media superiore a 1,9 euro al litro su rete stradale, mentre il diesel ha superato i 2,08 euro al litro. Il 3 luglio 2026 è scaduto anche il taglio delle accise deciso dal Governo per contenere i rincari. Un pieno di gasolio da 50 litri costa ormai oltre 10 euro in più rispetto a inizio mese.

In uno scenario così preoccupante, ogni centesimo risparmiato al distributore può fare la differenza. In tuo aiuto ci sono le app gratuite disponibili per Android e iOS, studiate per indicarti le pompe di benzina più convenienti nella tua zona. Si tratta di un dettaglio non da poco perché, anche all’interno della stessa città, la differenza di prezzo tra un distributore e l’altro può arrivare a diversi centesimi al litro.

Ecco l’elenco completo delle 5 applicazioni da provare ora per avere la certezza di fare benzina o diesel risparmiando qualche euro nel conto finale.

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1. Prezzi Benzina

Prezzi Benzina è di gran lunga l’app più scaricata e conosciuta in Italia per il confronto dei prezzi dei carburanti. Il suo punto di forza sta nel database proprietario, un enorme contenitore di dati che include sia i distributori dei grandi marchi sia le pompe bianche, spesso più economiche.

Prezzi Benzina Prezzi Benzina Cos'è e come funziona

I prezzi vengono aggiornati manualmente dalla vasta community di utenti iscritti, ma ci sono anche i dati ufficiali dell’Osservaprezzi Carburanti del Mimit che fornisce informazioni integrate all’interno dell’app. La copertura non si limita più solo a benzina e diesel. All’interno dell’app, puoi consultare i costi di GPL e metano.

Tra le sue funzionalità più apprezzate c’è l’integrazione diretta con Google Maps, particolarmente utile per poter raggiungere il distributore scelto nel minor tempo possibile. E non solo, perché hai anche la possibilità di filtrare la ricerca per tipo di carburante e modalità self service o servito.

2. Fuel Flash

Fuel Flash è l’app più consigliata per chi guida spesso fuori dall’Italia. Oltre a mostrare in pochi secondi i prezzi di benzina e diesel nella propria zona, infatti, dà modo di monitorare in tempo reale i prezzi dei carburanti in altri Paesi.

Fuel Flash Fuel Flash Cos'è e come funziona

Tra questi figurano Germania, Austria, Lussemburgo, Francia, Portogallo e Spagna. Questo strumento può tornare utilissimo per chi ha in programma un viaggio all’estero, o anche solo per chi vive vicino al confine e fa rifornimento su entrambi i lati della frontiera.

L’interfaccia è minimalista, per far sì che chiunque possa utilizzarla e trovare informazioni nel minor tempo possibile. Il suo vero punto di forza è però il database, che copre oltre 60.000 stazioni di rifornimento nei Paesi coperti dal servizio. La trovi gratuitamente sia su Android sia su iOS.

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3. iFuel

iFuel è considerata una delle app più complete in assoluto per chi vuole risparmiare sul carburante. Si tratta di un software che permette di confrontare con un solo tap sullo schermo i prezzi di benzina, diesel, GPL, metano e carburanti alternativi come HVO e AdBlue. E non solo, perché localizza anche le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con dati ufficiali Mimit aggiornati ogni giorno.

iFuel iFuel Cos'è e come funziona

Tutti i distributori vengono mostrati all’interno di una mappa interattiva con un sistema studiato per rendere immediato individuare dell’opzione più conveniente.

Tra le funzioni extra più usate ci sono la pianificazione di viaggio e la possibilità di salvare i rifornimenti effettuati. Al termine del mese, ti verrà fornito un report mensile in formato CSV per tenere sotto controllo ogni spesa per l’auto. Non è richiesta alcuna registrazione, parliamo di un software gratuito per Android e per iOS. Con gli ultimi aggiornamenti, l’app ha incluso anche i carburanti speciali, come le benzine premium, così da poter coprire praticamente ogni tipo di rifornimento.

4. Fuelio

Nel 2024, Fuelio è stata premiata come una delle migliori app Android di tutto l’anno. Con il tempo, è stata messa a disposizione anche per iPhone. In cosa eccelle? Oltre a mostrare in tempo reale i prezzi dei carburanti nelle vicinanze, ti consente anche un monitoraggio dei consumi completo.

Fuelio Fuelio Cos'è e come funziona

Registrando i rifornimenti, l’app è capace di calcolare quanti litri di carburante si usano per chilometro e quanto è efficiente la propria auto. Ma anche quanto incidono le spese di manutenzione.

Si tratta dunque dello strumento ideale per capire con precisione quanto si spende davvero ogni mese per l’auto, individuando eventuali sprechi legati allo stile di guida o alla manutenzione del veicolo. Oltre che per trovare il distributore più economico.

È la più affidabile? Le recensioni su App Store e sul Play Store sono piuttosto positive. Su iOS il voto medio è di 4,4 su 5, mentre Android si ferma a 3 su 5 per via di segnalazioni degli utenti secondo cui la copertura non è sempre completa.

5. Osservaprezzi Carburanti

Nel 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha lanciato Osservaprezzi Carburanti, la nuova app ufficiale per monitorare i costi della benzina e del diesel in Italia e in tempo reale, disponibile gratuitamente per iOS e Android dal 20 luglio.

Si tratta dello strumento istituzionale che consente di individuare il distributore più vicino e confrontare i prezzi di benzina, diesel e altri carburanti sulla base dei dati comunicati direttamente dai gestori degli impianti al Ministero.

L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare la trasparenza del mercato e stimolare la sana concorrenza tra i distributori. Non offre ancora le funzionalità avanzate di app che esistono da più tempo come il monitoraggio dei consumi o la pianificazione di un viaggio, ma rimane un riferimento affidabile perché si basa sui dati ufficiali raccolti da Mimit.

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