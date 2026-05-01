Le 5 mete europee più economiche del 2026. Qui si dorme con appena €40 a notte

Negli ultimi anni i prezzi delle vacanze sono saliti esponenzialmente, complici l’aumento dei biglietti dei voli e una crescita della domanda per le strutture ricettive che ha reso molte mete inarrivabili.

Questo non significa che in giro per l’Europa siano sparite completamente le destinazioni di mare dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Soprattutto nella zona dei Balcani e del Mediterraneo Orientale.

Luoghi che hanno poco da invidiare alle mete più rinomate e in cui è ancora possibile spendere cifre vicine o poco superiori ai 40 euro a notte.

Neum – Bosnia de Erzegovina

Neum, con i suoi 20 km di costa, è l’unico sbocco sul mare di tutta la Bosnia ed Erzegovina ed è una delle mete di mare più sottovalutate di tutta Europa. Ci sono spiagge di ciottoli alternate a litorali sabbiosi, ottimi ed economici ristoranti di pesce e acque cristalline perfette per godersi una vacanza con la famiglia all’insegna del relax.

Il tutto con prezzi medi degli alloggi compresi tra i 35 e i 45 euro a notte.

Ulcinj – Montenegro

A meno di 300 km da Neum si trova un’altra perla tutta da scoprire: Ulcinj, in Montenegro. Famosa per la sua vita notturna vivace e per le molteplici culture che convivono in armonia, Ulcinj è la meta perfetta per gli amanti del mare grazie a spiagge come Velika Plaža, lunga 13 km, e Ada Bojana una sterminata distesa sabbiosa ideale per le famiglie.

Tutto da vedere anche il Lago di Scutari con il suo parco naturale, un paradiso escursionistico celebre per la presenza di specie come i fenicotteri rosa e gli aironi.

Anche qui i prezzi medi per una notte si aggirano sui 40 euro.

Faliraki - Rodi

Sembra incredibile ma anche la Grecia offre mete da urlo a costi decisamente abbordabili. La più economica in assoluto, secondo gli esperti del Daily Mail, è la spiaggia di Faliraki, a pochi chilometri dalla città di Rodi.

Nei pressi del litorale i prezzi medi per una notte in hotel sono di circa 41 euro e la zona è particolarmente ambita per il suo clima favorevole, con temperature sempre vicine ai 25 gradi e nessun rischio di precipitazioni estive.

Ottime notizie anche per i bambini e per i ragazzi. Falikari è famosa per ospitare uno dei parchi acquatici più grandi di tutta Europa.

Saranda – Albania

Negli ultimi 5 anni l’Albania si sta affermando come uno dei Paesi più in crescita nel campo del turismo grazie a prezzi ancora molto bassi, assenza di overtourism e bellezze naturalistiche tutte da scoprire.

Ne è un ottimo esempio Saranda, perla affacciata sul Mar Ionio che offre ai visitatori spiagge tranquille, mare cristallino e collegamenti efficienti verso siti storici incredibili come Butrinto, patrimonio UNESCO dal 1992.

Anche qui i prezzi medi delle strutture ricettive sono di 40-42 euro a notte a persona.

Sunny Beach – Bulgaria

Chiudiamo con una delle mete di mare più economiche di tutta Europa: Sunny Beach, in Bulgaria. Nota con il nome di “Ibiza dell’Est”, Sunny Beach è una delle località più vivaci del Paese grazie a servizi turistici particolarmente efficienti per i giovani e a un litorale di sabbia finissima di 8 km.

I prezzi per una notte in hotel? In alcuni casi anche inferiori ai 30 euro.