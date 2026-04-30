Altro che Sicilia e Sardegna. Ecco la meta di mare per risparmiare nell’estate 2026

Mancano meno di 2 mesi all’inizio “ufficiale” dell’estate 2026 e la maggior parte delle persone è già all’opera per scegliere la destinazione di mare migliore per qualità/prezzo.

È una sfida sempre più difficile, visti i rincari delle ultime stagioni e la crescita generalizzata del costo della vita, ma non impossibile.

Secondo le recenti ricerche dei portali specializzati in turismo, resiste nel nostro Paese un luogo in cui è possibile godersi il mare e usufruire di servizi di buona qualità a prezzi ancora alla portata di tutte le tasche: Rodi Garganico, una delle perle più belle e sottovalutate della Puglia.

Il Gargano è una delle migliori zone italiane per qualità/prezzo

Mentre una parte della Puglia si sta costruendo una reputazione internazionale come meta esclusiva per i vip di mezzo mondo, il Gargano va in controtendenza e si afferma come uno dei pochi territori rimasti in Italia dove è possibile godere di natura incontaminata, mare sempre pulito e sentieri escursionistici da urlo senza spendere una fortuna.

Una delle ragioni principali è il diverso modello di offerta turistica. Nei paesini dello “Sperone d’Italia” gli alberghi 5 stelle e i villaggi turistici sono quasi assenti. Al loro posto ci sono hotel a gestione familiare, piccoli appartamenti, molti campeggi e bed & breakfast.

Una formula che permette ai visitatori di risparmiare e al territorio di prosperare grazie a un turismo rispettoso delle peculiarità della zona senza essere invasivo o addirittura distruttivo.

Quanto costa una vacanza a Rodi Garganico

Anche tra i vari borghi del Gargano c’è una località che, secondo le ricerche degli addetti ai lavori, riesce a distinguersi a livello di convenienza: Rodi Garganico.

Il piccolo paesino in provincia di Foggia (poco più di 3.000 abitanti) è un luogo magico in cui i pernottamenti in alta stagione partono da circa 50-60 euro a notte nelle strutture più piccole e non superano quasi mai i 100 euro in quelle di medio livello.

Cifre incredibili se confrontate con quelle della maggior parte delle mete turistiche tricolori. A maggior ragione se pensiamo che una settimana in appartamento ha un costo medio compreso tra i 500 e i 600 euro a persona.

Come arrivare a Rodi Garganico

Rodi Garganico con i suoi paesaggi da sogno, le ampie e accessibili spiagge libere e il Parco Nazionale del Gargano a fare da sfondo, è la meta perfetta per una vacanza estiva al riparo dal caos dei turisti, dagli stabilimenti balneari iper-affollati e dalla vita notturna fuori controllo.

Un’oasi di pace molto facile da raggiungere.

Per chi si muove in macchina l’autostrada di riferimento è la A14 Bologna-Taranto fino all’uscita Poggio Reale. Da qui è sufficiente seguire le indicazioni per Rodi Garganico – Vieste e in pochi minuti di viaggio si arriva a destinazione.

Per chi preferisce il treno è necessario arrivare fino a Foggia o a San Severo per poi prendere un bus locale verso Rodi.

L’ultima possibilità è quella di prendere un aereo per Bari e poi scegliere uno dei numerosi bus navetta presenti nei mesi estivi. Il capoluogo dista da Rodi Garganico circa 115 km.