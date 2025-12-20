Abbonati

Le 5 azioni grandi scommesse di Warren Buffett per il 2026

Laura Naka Antonelli

20 Dicembre 2025 - 21:23

Sono in tutto 5 le azioni che l’oracolo di Omaha si appresta a lasciare in eredità alla sua holding Berkshire Hathaway e anche a noi.

Le 5 azioni grandi scommesse di Warren Buffett per il 2026

L’addio dell’investitore leggendario Warren Buffett alla plancia di comando di Berkshire Hathaway lascerà indubbiamente un grande vuoto non solo nei piani alti della holding americana, ma nell’intero mondo della finanza.

Il gong della dipartita di Buffett dallo scranno più alto del colosso USA è suonato ormai da un pezzo. Ma l’oracolo di Omaha, che ha deciso di andare in pensione a 95 anni, lascerà in eredità un bel patrimonio a chi ha continuato a pendere dalle sue labbra per anni, se non decenni. Un patrimonio fatto di esperienza e di scelte ben oculate di portafoglio, che la sua Berkshire Hathaway continuerà a custodire, sotto la guida del suo successore Greg Abel.

Tra queste scelte, spiccano 5 azioni su cui Warren Buffett ha deciso di scommettere, guardando al 2026. I cavalli di razza che la conglomerata Berkshire Hathaway continuerà a cavalcare sono emersi dalla documentazione che il colosso USA ha depositato presso l’Autorità di Borsa americana, ovvero la SEC (Securities and Exchange Commission). [...]

Argomenti

# Warren Buffett
# Investimenti
# Intelligenza artificiale
# Berkshire Hathaway B

