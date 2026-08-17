Le 5 azioni da comprare dopo gli utili secondo Goldman Sachs

Ci sono diverse azioni top da comprare a seguito della stagione degli utili, secondo la divisione di ricerca di Goldman Sachs.

Gli analisti del colosso di Wall Street ne hanno individuate in particolare cinque che, a loro avviso, avrebbero margini di rialzo consistenti.

Alcune di loro sono già presenti nella prestigiosa lista di Goldman Sachs, nota come “Conviction Buy list”. Si tratta di una lista che comprende tutti i titoli che la banca di investimenti ha identificato come top picks, dunque come scelte migliori, all’interno dell’universo dei titoli coperti con rating Buy.

Le 5 azioni in cui Goldman Sachs ripone la massima fiducia sono Stubhub, Loar Holdings, MasTec, Toast e Quanta Services.

StubHub

Così la divisione di ricerca di Goldman Sachs, nel reiterare la view positiva sulle azioni StubHub che, a suo avviso, vantano un consistente margine di rialzo.

“Guardando oltre le discussioni di breve termine e al di là di qualsiasi reazione di breve termine del titolo alle indicazioni fornite dal management, continuiamo a considerare StubHub (STUB) un titolo positivamente esposto alle opportunità offerte dal mercato, ampio e in crescita, dei biglietti per eventi. Confermiamo il rating Buy sulle azioni e il nostro target price a 12 mesi di 16 dollari”.

StubHub, piattaforma globale per la compravendita di biglietti per eventi e marketplace secondario di ticket - che consente dunque anche la rivendita di biglietti già acquistati - è quotata al NYSE con ticker STUB.

La tesi positiva di Goldman Sachs è legata soprattutto al potenziale di crescita del mercato globale del ticketing.

Loar Holdings

Noah Poponak, Managing Director of Equity Research di Goldman Sachs, ha riferito di continuare a puntare sulle azioni di Loar Holdings, azienda produttrice di componenti per il settore aerospaziale e della difesa, dopo la recente pubblicazione dei risultati.

“Le previsioni per il 2026 relative a ricavi, EBITDA ed EPS sono tutte superiori al consensus”, ha ricordato, mettendo in evidenza anche “una forte crescita nei diversi mercati finali, un potenziale significativo di acquisizione di nuovi contratti, opportunità di espansione dei margini, un’elevata conversione dell’utile in free cash flow e la possibilità di destinare capitale ad acquisizioni accretive”.

Le azioni Loar Holdings hanno messo a segno un rialzo del 14% da inizio anno e rimangono nella Conviction Buy List di Goldman Sachs.

Toast

Gli analisti guidati dall’analista di Goldman Sachs Will Nance hanno accolto positivamente i risultati solidi della società di fintech specializzata nei servizi per il settore della ristorazione.

Goldman Sachs ritiene inoltre che i timori di alcuni investitori relativi all’incremento della spesa per investimenti della società siano eccessivi.

“Crediamo che il management di TOST abbia saputo attenuare questo messaggio con commenti positivi sull’atteso aumento strutturale dei margini del business, guardando avanti”, si legge nella nota dedicata a Toast.

Nance ha indicato altri catalizzatori positivi, tra cui una maggiore visibilità sui costi di acquisizione dei clienti e il miglioramento degli abbonamenti alla piattaforma di marketing basata sull’intelligenza artificiale Toast IQ Grow.

“Considerando che le azioni stanno già scontando significativi investimenti legati alla crescita e margini depressi nel comparto hardware nel breve termine, riteniamo che il rapporto rischio-rendimento sia positivo e confermiamo il rating Buy”, ha osservato Goldman Sachs.

Il titolo Toast ha segnato un rally del 16% nel corso dell’ultimo mese.

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MasTec

Dopo una trimestrale dai risultati contrastanti, l’analista di Goldman Sachs Neil Mehta suggerisce di adottare la strategia Buy The Dip verso le azioni della società attiva nel mercato delle infrastrutture e di ingegneria in quanto, a suo avviso, MasTec resta ben posizionata per beneficiare del boom degli investimenti nella costruzione dei data center.

Così Mehta:

“Guardando al lungo periodo, ci aspettiamo che MTZ continui ad aggiudicarsi progetti chiave, in particolare nei segmenti dei gasdotti e delle infrastrutture, sostenendo l’espansione dei margini EBITDA e un CAGR dell’EPS di circa il 17% tra il 2025 e il 2030”.

La banca ha ridotto il target price da 508 a 409 dollari per azione, ma ha ribadito la propria convinzione sul titolo, sottolineando che anche gli investitori dovrebbero mantenerla: “Alla luce della continua attenzione di MTZ alla crescita dei margini, riteniamo che l’inclusione di grandi progetti, nel lungo periodo, sia nel comparto dei gasdotti sia in quello delle infrastrutture, rappresenti il principale driver dell’espansione dei margini EBITDA”

Il titolo è salito del 37% dall’inizio del 2026.

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Quanta Services

Quanta Services è una società di servizi infrastrutturali quotata, così come le altre, sul NYSE.

Non si tratta di una utility che vende direttamente elettricità ma di un’azienda che progetta, costruisce e conserva le infrastrutture necessarie per la produzione e la distribuzione di energia.

È particolarmente interessante nel contesto dell’AI e dei data center, perché la crescita dei data center aumenta enormemente la domanda di elettricità e, di conseguenza, gli investimenti in reti elettriche e infrastrutture di trasmissione e distribuzione.

Goldman Sachs la considera infatti una delle società che possono beneficiare maggiormente del power demand theme, ovvero dell’aumento strutturale della domanda di energia.

Di conseguenza, i suoi analisti hanno scritto di considerare il titolo (ticker PWR) tra “i principali beneficiari del tema della crescente domanda di energia, stimando un CAGR dell’EPS di circa il 19,5% tra il 2026 e il 2030, grazie alla crescita continua sia del business Electric sia di quello Underground & Infrastructure”.