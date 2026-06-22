Le 15 migliori città europee per una vacanza breve e senza stress secondo il Telegraph

Uno degli aspetti più stressanti di una vacanza è la paura di non riuscire a vedere tutte le attrazioni più importanti nel tempo a disposizione. Una sensazione molto frequente quando, ad esempio, si hanno 3 o 4 giorni per visitare metropoli sterminate come Parigi, Londra o Berlino.

Ma per fortuna esiste un modo per viaggiare tranquilli, senza stress e completare l’itinerario stabilito con estrema cura prima della partenza: scegliere la città giusta. Gli esperti del Telegraph hanno selezionato le 15 migliori in Europa per una vacanza comoda e in cui si riesce a vedere tutto in pochi giorni e senza impegnarsi in sforzi ai limiti delle capacità umane.

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Le outsider che sorprendono: da Copenaghen a Palma

Alla fine della classifica troviamo la splendida Copenaghen. La capitale danese è ad appena un quarto d’ora di metropolitana dall’aeroporto, è facilmente visitabile con una bici e ha un sistema di trasporti verso i principali luoghi d’interesse puntuale ed efficiente.

In 14esima piazza troviamo Dublino, capitale di un’Irlanda in fortissima crescita. Distante circa 30 minuti dall’aeroporto, la città ha un centro storico piccolo e facilmente visitabile a piedi che si estende fino al fiume Liffey tra pub, deliziosi vicoli e negozi.

Saliamo di una posizione e troviamo Monaco, in Germania. La città non è vicinissima all’aeroporto (circa 45 minuti), ma, una volta raggiunta la meta, il capoluogo della Baviera stupisce per la compattezza e pulizia del centro storico e per la bellezza della sua architettura. Il tutto senza dimenticare l’Oktoberfest, uno dei festival più antichi e amati del Vecchio Continente.

Tra le migliori città per una vacanza breve in Europa troviamo anche La Valletta, la piccola capitale di Malta. Facilissima da esplorare a piedi, è un vero e proprio scrigno di bellezze come il Palazzo del Gran Maestro, i Giardini Barrakka e la Concattedrale di San Giovanni.

Per chi ama il sole, lo shopping e il cibo una delle mete migliori è Palma di Maiorca. Con appena 5 euro di autobus si arriva dall’aeroporto al centro di una città famosa per il suo clima incredibile, per la tranquillità che si respira nelle strade e per attrazioni iconiche come il castello gotico di Bellver.

Da Vienna a Lisbona, il cuore della top 10

Apre la top 10 Vienna, una delle città più antiche e romantiche d’Europa. Ma soprattutto una delle più vivibili. Tra il centro e l’aeroporto ci sono appena 15 minuti e i punti di interesse principali sono tutti vicini tra loro sulla Ringstrasse. Facile innamorarsi di luoghi magici come il Teatro dell’Opera, il Palazzo Hofburg e il Castello del Belvedere.

In nona posizione il Telegraph piazza la deliziosa Lille, nella Francia settentrionale. Con la sua incredibile atmosfera romantica, Lille è uno dei “segreti” meglio nascosti d’Europa ed è perfetta per chi ama i ritmi lenti e le passeggiate all’aria aperta. Il tutto senza sottovalutare il patrimonio culturale conservato nel Palais des Beaux-Arts.

All’ottavo posto troviamo un’italiana, ovvero Torino. Con il suo centro percorribile in appena 45 minuti a piedi, il capoluogo piemontese è la città ideale per chi ha 2-3 giorni liberi a disposizione. Tra portici seicenteschi, musei di fama internazionale come quello Egizio e quello Nazionale del Cinema, l’imperdibile Mole Antonelliana e una vita notturna molto vivace, Torino è capace di accontentare molti pubblici diversi.

La metà più alta della classifica si apre con Bruxelles, città comoda da raggiungere e spesso sottovalutata a livello turistico. La sede del Parlamento Europeo, la Grande Place, il Museo Horta e La Quincaillerie, locale ricavato da un’antica ferramenta, però, sono pronti a far ricredere anche i più scettici.

Sesta posizione per Lisbona, ovvero una delle città più soleggiate del Vecchio Continente. Faticosa per chi ama muoversi a piedi, la capitale portoghese ha un ottimo sistema di trasporti e la comodità della Lisboa Card, un pass che da accesso a tram, metro e autobus e che comprende l’entrata alle 50 attrazioni più importanti.

Le migliori 5 città europee per una vacanza breve

La top 5 si apre con un grande classico delle vacanze brevi: Pisa, in Toscana. Il centro storico si raggiunge in appena 5 minuti dall’aeroporto e dentro le mura medievali che circondano la città ci sono moltissime attrazioni da ammirare. La Torre Pendente in Piazza dei Miracoli è la più iconica, ma meritano assolutamente una visita anche l’Orto Botanico Secolare, Piazza dei Cavalieri e il mercato alimentare dei Piazza delle Vettovaglie.

Quarta posizione per Zurigo, città simbolo dell’eleganza e della sobrietà svizzere. Il centro si raggiunge in 10 minuti con un delizioso treno che parte dall’aeroporto ed è ricco di perle da scoprire, tutte molto vicine tra loro. Uno dei modi migliori per non perdersi nulla è quello di investire sulla Zürich Card, che, con una spesa di poco più di 31 euro offre l’accesso gratuito ai trasporti pubblici e a 22 musei cittadini.

Medaglia di bronzo per la bellissima Malaga, città spagnola spesso messa in ombra da metropoli come Madrid, Valencia e Siviglia. La città in cui è nato Picasso è una delle migliori del Paese per una vacanza breve. I prezzi dei trasporti sono bassissimi, il clima è sempre mite e tra spiagge da sogno e luoghi di interesse storico-culturale c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Seconda in classifica, a sorpresa, è Roma, città che molti associano a spazi sterminati, caos e traffico fuori controllo. In realtà il centro della capitale italiana è estremamente compatto e facile da esplorare anche a piedi. In più, basta appena mezz’ora di treno per raggiungere le attrazioni principali. Ovvero il Pantheon, il Colosseo, i Musei Capitolini e il Foro Romano. Difficile trovare nel mondo una concentrazione così elevata di luoghi che hanno scritto la storia dell’umanità.

Vince la classifica delle città più comode d’Europa Girona, la “sorella minore” di Barcellona. Secondo gli esperti di turismo del Telegraph, Girona offre il miglior city break d’Europa grazie alla comodità ed efficienza dei trasporti, ai prezzi più bassi rispetto alla capitale della Catalogna e a un’offerta culturale che comprende antiche terme arabe, cattedrali gotiche e uno dei quartieri ebraici più suggestivi del Vecchio Continente.

Il tutto accompagnato dalla possibilità di passeggiare sulle tranquille rive del fiume Onyar e da quella di godersi una delle scene gastronomiche più interessanti e innovative di tutta la Spagna.