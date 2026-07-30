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500 euro a settimana ad agosto. Le 5 mete low cost per chi vuole prenotare all’ultimo minuto

Andrea Fabbri

30 Luglio 2026 - 07:35

In alcune mete europee è ancora possibile andare in vacanza ad agosto spendendo al massimo 500 euro, viaggio e hotel compresi

500 euro a settimana ad agosto. Le 5 mete low cost per chi vuole prenotare all’ultimo minuto
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Secondo una recente indagine Coldiretti/Ixè, circa 7 milioni di italiani hanno deciso di rinunciare alle vacanze all’estero in questa estate 2026. Due le motivazioni principali: la preoccupazione per l’instabilità internazionale e la mancanza di risorse economiche.

I prezzi di hotel e servizi sono ormai alle stelle, così come quelli dei carburanti e dei biglietti aerei. Ciò nonostante “resistono” ancora in Europa alcune mete low cost in cui è possibile spendere 500 euro a settimana per una vacanza ad agosto.

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Zagabria – Croazia

La Croazia è un Paese troppo spesso sottovalutato e ignorato a livello turistico. Una vera fortuna per chi vuole risparmiare. Nella prima metà di agosto è possibile visitare la capitale Zagabria spendendo meno di 50 euro a persona per il volo andata e ritorno e poco più di 300 euro per un alloggio di livello accettabile.

Una volta arrivati è facile innamorarsi. Zagabria è una splendida città fatta di storia antica, vecchi mercati, bellezze architettoniche e un’atmosfera unica. E per chi non vuole rinunciare al bagno ci sono il Lago Jarun e il Lago Bundek, ideali per gli sport acquatici e per i picnic in mezzo alla natura.

Skiathos – Grecia

Sembra incredibile ma anche in Grecia ci sono luoghi in cui rimane possibile spendere meno di 500 euro a settimana ad agosto. Uno di questi è Skiathos, isola in cui domina la pace grazie alla bassissima presenza di auto.

Per chi a una vacanza in questo periodo chiede mare e sabbia, Skiathos è un paradiso: ci sono la spiaggia di Koukounaries, incastonata nel verde, Banana Beach e Vromolimnos, ampie e vivaci e Lalaria, una piccola spiaggia di ciottoli bianchi raggiungibile soltanto via mare con splendide grotte marine da esplorare.

Tolosa – Francia

La Francia non è certo famosa per i suoi prezzi bassi. La deliziosa Tolosa, però, fa eccezione. Ad agosto è possibile acquistare un volo per la città a circa 80 euro andata e ritorno e trovare mini-appartamenti o piccoli hotel intorno ai 300 euro a settimana.

Saranno soldi spesi benissimo. Tolosa è una città a misura d’uomo ricca di splendidi monumenti storici, di verde e di punti di interesse culturale. E se il caldo fosse troppo opprimente, niente paura. A due passi ci sono il lago di Saint-Ferréol e quello di La Ramée, perfetti per un bagno rinfrescante e una giornata all’insegna degli sport acquatici.

Lago di Ohrid - Macedonia del Nord

Un’altra meta poco conosciuta ma decisamente da visitare è il Lago di Ohrid, in Macedonia del Nord. Patrimonio UNESCO e considerato uno dei più antichi della terra, questo specchio d’acqua ha una limpidezza davvero fuori dal comune e merita di essere ammirato almeno una volta nella vita.

Incredibili i prezzi. I voli si aggirano tra gli 80 e i 130 euro, quelli medi per gli alloggi tra i 25 e i 40 euro a notte a persona e quelli dei pasti completi tra 5 e 9 euro.

Tbilisi – Georgia

La Georgia è uno dei segreti meglio custoditi d’Europa. Tbilisi, in particolare, è una vera perla in cui convivono architettura post-sovietica, antiche chiese medievali, stazioni termali gratuite e un ritmo di vita decisamente rilassato.

In più la città si è affermata negli ultimi anni come una delle più vivaci del Vecchio Continente a livello enogastronomico. Le cifre restano ampiamente abbordabili: per il volo siamo su un range compreso tra 90 e 160 euro e per gli alloggi tra 20 e 40 euro a notte.

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