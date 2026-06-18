Le 10 città europee in cui gli immobili costano di più

Il Global Property Guide è uno dei punti di riferimento più importanti quando si parla di analisi delle oscillazioni dei mercati immobiliari internazionali.

L’ultimo report prodotto dall’organizzazione riguarda l’Europa e ha svelato dati interessanti. Il primo è che tra il 2015 e il 2024 il costo medio degli immobili nel Vecchio Continente è cresciuto di circa il 53%. Il secondo è la sorprendente concentrazione delle città con i prezzi delle case più alti.

4 delle prime 10 in classifica si trovano in Svizzera.

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10 - Stoccolma

Ad aprire la top 10 delle città con gli immobili più cari d’Europa troviamo la splendida Stoccolma, la capitale della Svezia.

Attualmente i prezzi delle case sono in media sugli 8.380 euro a metro quadro e sono cresciuti del 17% nell’ultimo biennio. Completamente diversa la situazione in altre importanti città svedesi: a Malmö i prezzi medi sono di 3.369 euro al m². A Göteborg di 4.428 euro.

9 - Copenaghen

Rimaniamo in Nord Europa e troviamo la città che ha registrato i maggiori rincari nell’ultimo biennio: Copenaghen.

Le case nella capitale danese costano circa 8.405 euro al m². Il 14,3% in più rispetto allo scorso anno. Completamente diversa la situazione nel resto del Paese. Ad Aarhus i prezzi sono scesi di oltre il 16% e si aggirano intorno ai 4.128 euro al metro quadrato mentre nelle altre città più importanti sono ampiamente sotto ai 3.000 euro.

8 - Oslo

Prezzi in salita anche a Oslo, ottava in classifica. Nella capitale norvegese gli appartamenti hanno un costo di circa 9.332 euro al m². Il 14% in più rispetto ai due anni precedenti.

Ma è tutta la Norvegia a essere in fase di forte rivalutazione: a Bergen, seconda città del Paese, i prezzi sono cresciuti del 22,4% in un anno e hanno raggiunto i 6.160 euro al metro quadro. A Trondheim la crescita ha superato il 12,8% e le case costano 5.275 euro al m².

7 - Amsterdam

Non stupisce trovare in questa classifica anche Amsterdam, città nota per una cronica mancanza di case accompagnata da una domanda internazionale di alloggi in continua crescita.

Una casa in città costa oggi 9.437 euro al metro quadro. Il 13% in più rispetto all’ultimo anno e il 20% in più rispetto a quello precedente.

6 - Parigi

La presenza in classifica di Parigi con i suoi 9.490 euro al m², non stupisce. La vera sorpresa è che il trend dei prezzi è in netto calo. Nell’arco dell’ultimo biennio i costi delle case sono scesi del 7,3% e l’auspicato rimbalzo successivo alle Olimpiadi non si è verificato.

5 - Berna

La top 5 si apre con la prima città svizzera in classifica, ovvero Berna.

Le case nella capitale federale costano 9.952 euro al metro quadrato con un piccolo calo dello 0,7% nell’ultimo anno.

4 - Città di Lussemburgo

Il Lussemburgo è il Paese più ricco del Vecchio Continente a livello di PIL medio pro capite e uno dei più ricchi del mondo.

Non stupiscono, quindi, la sua posizione ai piedi del podio con circa 10.941 euro al m² e la crescita dei prezzi del 6,9% registrata nelle ultime due annate.

3 - Lucerna

Il podio è tutto dominato dalla Svizzera e si apre con Lucerna, splendida città incastonata l’omonimo lago e le Alpi. I prezzi medi delle case, trainati verso l’alto dalla bellezza del luogo e dalla scarsa disponibilità, si aggirano intorno ai 12.066 euro al m². In crescita del 7,3% in appena un anno.

2 - Ginevra

Ginevra è uno dei centri nevralgici dell’Europa e ospita circa 190 organizzazioni internazionali e intergovernative, tra cui l’ONU, l’OMS e la Croce Rossa.

È uno dei motivi per cui le case qui costano 16.819 euro al m², con un aumento del 3,4% in un anno.

1 - Zurigo

La città europea con le case più care in assoluto è ancora una volta Zurigo, sede di una delle principali borse europee e di quasi tutte le più importanti banche svizzere.

Qui i prezzi degli immobili si aggirano sui 18.229 euro al m² e il trend è in crescita. L’aumento complessivo dell’ultimo biennio è stato pari all’11,7%.