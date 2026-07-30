Lavoro dei sogni alle Seychelles con alloggio gratuito. Cercano guide per un’isola privata

Immagina di partire per un luogo paradisiaco proprio quando in Italia iniziano l’autunno e il freddo: ecco l’offerta di lavoro che potrebbe fare al caso tuo, anche se, come anticipiamo subito, non si tratta di un incarico entry level.

La proposta di assunzione arriva da Fregate Island Private, nell’arcipelago delle Seychelles, e si rivolge infatti a persone che hanno già maturato esperienza nel settore dell’ospitalità di lusso. Altro requisito indispensabile, manco a dirlo, è la conoscenza fluente della lingua inglese.

Nell’annuncio si parla di guide, ma in realtà si tratta di veri e propri host: professionisti esperti chiamati ad accogliere gli ospiti - facoltosi - dell’isola e ad assisterli durante il soggiorno, supportandoli nell’organizzazione e nello svolgimento delle diverse attività quotidiane.

Basta guardare qualche foto di Fregate Island per capire perché possiamo parlare di un vero e proprio “lavoro dei sogni”: come si legge nell’annuncio, infatti, si avrà l’opportunità di vivere e lavorare in una delle isole private più belle al mondo, risparmiando peraltro sui principali costi di permanenza, visto che vitto e alloggio sono compresi nell’offerta.

Chi è quindi alla ricerca di un impiego che possa coprire tutto il prossimo anno e non disdegna un’esperienza così lontano dall’Italia, anzi la desidera, farebbe bene a valutare con attenzione questa opportunità. Ecco tutto quello che serve sapere a riguardo.

Cosa prevede l’annuncio di lavoro

Come anticipato, in una delle isole private più esclusive delle Seychelles si cerca personale per un impiego a tempo pieno della durata di almeno un anno, con inizio previsto tra ottobre e novembre 2026. Le persone selezionate dovranno stare costantemente a contatto con gli ospiti del resort, una clientela presumibilmente molto esigente visto il livello della struttura, accompagnandoli e assistendoli durante l’intero soggiorno.

Più che semplici guide, quindi, i candidati saranno dei veri e propri host, chiamati ad accogliere gli ospiti al loro arrivo, organizzare le attività, preparare le ville e coordinarsi con i diversi reparti dell’isola, dalla ristorazione alla spa, passando per il porto turistico e il servizio di pulizia.

L’obiettivo è di anticipare le esigenze dei clienti e rendere ogni esperienza il più possibile personalizzata, proprio in virtù del fatto che si tratta di un servizio a cinque stelle.

Inoltre, a seconda delle competenze e delle proprie passioni si potrà contribuire all’organizzazione di attività come immersioni e snorkeling, vela, pesca, tennis, fitness, yoga, fotografia, osservazione della fauna selvatica, musica, laboratori artistici, attività per bambini oppure serate dedicate all’astronomia e all’osservazione delle stelle.

Come vedremo nella parte successiva, dedicata ai requisiti, non è necessario possedere tutte queste competenze: l’azienda cerca soprattutto persone socievoli, energiche e curiose, capaci di trasformare un talento o un interesse personale in un’esperienza da condividere con gli ospiti.

Chi può candidarsi

A questo punto, una volta chiarite le mansioni previste, è più semplice capire anche quali siano i requisiti richiesti. Si tratta infatti di un contesto luxury, dove il rapporto con il cliente è centrale e dove, di conseguenza, servono professionalità e una particolare attenzione ai dettagli.

Nel dettaglio, nell’annuncio viene espressamente indicato che possono candidarsi persone che abbiano maturato almeno 2 o 3 anni di esperienza nell’ospitalità di lusso; sono richieste eccellenti capacità comunicative e interpersonali, una personalità cordiale e sicura di sé, oltre alla capacità di gestire più attività contemporaneamente.

È inoltre indispensabile parlare fluentemente inglese, mentre la conoscenza di altre lingue, tra cui italiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e arabo, rappresenta un vantaggio.

Infine, come abbiamo già anticipato, particolare attenzione verrà riservata ai candidati che possiedono hobby o competenze da condividere con gli ospiti, occupandosi dell’organizzazione di varie attività a loro dedicate.

Cosa offre l’annuncio

Purtroppo, per quanto riguarda lo stipendio non vengono indicate cifre precise nell’annuncio (che trovi qui), ma viene promessa una retribuzione competitiva, commisurata all’esperienza del candidato e agli standard di un resort di lusso.

Non mancano però altri benefit particolarmente rilevanti, a partire dalle spese di viaggio: l’azienda prevede infatti il pagamento dei voli di andata e ritorno per le Seychelles, secondo quanto stabilito dalla propria politica interna.

Il vantaggio principale riguarda però soprattutto l’abbattimento dei costi di permanenza. Ai lavoratori, infatti, viene offerto un alloggio condiviso, ma con camera privata, oltre a tre pasti al giorno presso il ristorante della struttura. Sono inoltre compresi la divisa, il servizio di lavanderia, l’assicurazione medica e le ferie annuali.