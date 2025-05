Lauree più pagate, la classifica delle università più redditizie

In un mondo del lavoro sempre più competitivo e dinamico, molti giovani si pongono una domanda cruciale: «Qual è il percorso universitario che mi garantirà migliori opportunità economiche?» La risposta non è semplice, ma alcune indicazioni arrivano dai dati raccolti ogni anno da istituti specializzati come l’Osservatorio JobPricing, che analizza retribuzioni e prospettive professionali dei laureati italiani.

Anche se la laurea non è obbligatoria per diventare ricchi o di successo, è spesso un trampolino di lancio fondamentale per accedere a posizioni ben retribuite e con prospettive di crescita. Tuttavia, non tutte le lauree sono uguali: alcune offrono un ritorno economico decisamente maggiore rispetto ad altre, sia per il settore in cui operano sia per il prestigio dell’ateneo di provenienza.

Ecco, allora, quali sono le lauree più pagate, o, meglio, più redditizie nel mondo del lavoro, in base agli ultimi dati disponibili.

Avere una laurea conta ancora per fare soldi? Mettiamo subito in chiaro che, di base, possedere una laurea certifica una speranza di retribuzione più elevata che non averla, magari fermandosi al diploma di scuola media superiore. Tra laureati e non laureati, d’altronde, c’è una differenza notevole per quanto riguarda le opportunità di guadagno: come rilevato dall’University Report 2024 realizzato da Job Pricing, infatti, se per la fascia d’età 25-34 c’è una differenza di appena il 9% tra la retribuzione media di un laureato e di un non laureato, salendo nella fascia d’età 45-54 si arriva a un distacco del 55%. Insomma, essere laureati alla lunga paga. Ma non solo alla lunga, dato che anche i dati complessivi parlano chiaro. Secondo Almalaurea, il tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea magistrale è del 90%, a conferma che, nonostante alcune eccezioni, la laurea rappresenta ancora oggi un investimento efficace per il futuro. Chi è in possesso di un titolo universitario guadagna in media circa il 38% in più rispetto a chi possiede solo il diploma di scuola superiore. E, come ovvio che sia, si guadagna in maniera differente anche in base al livello di titolo universitario che si possiede. Facendo un confronto tra i vari attestati di istruzione, ecco la fotografia dei guadagni medi in Italia. Livello di istruzione RAL media 2023 Scuola dell’obbligo 26.840 € Diploma di scuola professionale 27.927 € Diploma di media superiore 31.066 € Laurea triennale 31.658 € Master di I livello 44.170 € Laurea magistrale 43.616 € Master di II livello 50.791 € Naturalmente, il successo economico non dipende solo dal titolo di studio: anche esperienza, soft skills, networking e adattabilità sono fattori cruciali. Tuttavia, scegliere con consapevolezza il proprio percorso accademico può offrire un vantaggio concreto e determinante. leggi anche Le migliori università al mondo 2025, la classifica per disciplina

Lauree più pagate: la classifica degli indirizzi universitari più redditizi Secondo l’ultimo report di JobPricing, i laureati in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) continuano a essere tra i più pagati in Italia. Al contrario, le lauree in ambito umanistico, pedagogico o artistico tendono ad avere retribuzioni iniziali più basse, spesso sotto i 30.000 euro annui, e prospettive di crescita più lente, anche se non prive di soddisfazioni personali o di nicchia professionale. Sulla base di quello che è il livello retributivo garantito all’ingresso nel mondo del lavoro (fascia d’età 25-34 anni), la facoltà che premia maggiormente i propri dottori è Ingegneria gestionale, la capostipite di tutti gli indirizzi di Ingegneria in tal senso. Per i neo laureati di questo settore la RAL media prevista tocca 35.822 euro. Nei primi posti ne troviamo tanti di ingegneri: infatti, la classifica prosegue con Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, Ingegneria meccanica, navale, aeronautica e aerospaziale, Scienze matematiche e informatiche, Ingegneria chimica e dei materiali e Ingegneria nucleare. Tutte queste lauree prevedono una RAL annuale superiore ai 35 mila euro. Ecco la classifica completa stilata dal Job Pricing nell’University Report 2024. Posizione Area disciplinare RAL tra 25 e 34 anni 1 Ingegneria gestionale 35.822 € 2 Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni 35.462 € 3 Ingegneria Meccanica, Navale, Aeronautica e Aerospaziale 35.408 € 4 Scienze matematiche e informatiche 35.370 € 5 Ingegneria chimica e dei materiali 35.209 € 6 Ingegneria nucleare 35.099 € 7 Scienze economiche 34.892 € 8 Scienze statistiche 34.778 € 9 Scienze fisiche 33.948 € 10 Ingegneria civile e architettura 33.774 € 11 Scienze giuridiche 33.706 € 12 Scienze chimiche 33.442 € 13 Scienze biologiche 32.748 € 14 Scienze mediche 32.501 € 15 Scienze politiche e sociali 32.315 € 16 Scienze agrarie e veterinarie 31.991 € 17 Scienze della terra 31.356 € 18 Lingue e letterature straniere moderne 31.191 € 19 Scienze pedagogiche e psicologiche 30.545 € 20 Scienze storiche e filosofiche 30.487 € 21 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 29.756 € leggi anche Lauree e università migliori per trovare lavoro, la classifica