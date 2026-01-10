La storia di questa azienda italiana di scarpe è incredibile. Nasce 89 anni fa per salvare delle vite

Dietro uno dei marchi più riconoscibili del mondo delle scarpe e dell’outdoor si nasconde una storia tragica. È il caso di Vibram, un’azienda italiana diventata leader globale nel settore delle calzature grazie a un’idea semplice quanto rivoluzionaria: migliorare la sicurezza degli alpinisti per evitare che certi drammi si ripetano.

La storia di Vibram inizia negli anni Trenta con Vitale Bramani, alpinista e imprenditore milanese. Nel 1935 Bramani partecipa a una spedizione sulle Alpi che si conclude nel peggiore dei modi: sei compagni di cordata perdono la vita durante la discesa a causa dell’inadeguatezza delle calzature dell’epoca. Le scarpe da montagna montavano ancora chiodi metallici, un materiale poco affidabile su ghiaccio e roccia.

Da quel momento Bramani matura una convinzione destinata a segnare la storia dell’alpinismo. Per scalare in sicurezza serve una suola completamente nuova. Non si tratta solo di innovazione tecnica, ma di una vera e propria risposta a un’urgenza per la sopravvivenza umana ad alta quota.

La nascita di Vibram e la rivoluzione della suola Carrarmato

Nel 1937 nasce così Vibram, nome ottenuto dalla contrazione di Vitale Bramani. L’idea alla base del progetto è utilizzare la gomma vulcanizzata, fino ad allora impiegata in altri settori industriali, per realizzare una suola resistente, aderente e affidabile. Il risultato è la leggendaria suola Carrarmato, così chiamata per i suo disegno “a tasselli”, simile ai cingoli di un carro armato.

Il prototipo viene testato direttamente in montagna e dimostra subito una tenuta superiore rispetto alle soluzioni precedenti. È una svolta epocale. La Carrarmato diventa rapidamente uno standard per le calzature da montagna, segnando l’inizio dell’ascesa dell’azienda.

Il successo globale del marchio

Il definitivo salto di qualità arriva nel 1954, quando una spedizione italiana conquista per la prima volta la vetta del K2, la seconda montagna più alta del mondo, indossando scarponi dotati di suole Vibram. L’impresa ha un’enorme risonanza mediatica e consacra il marchio come sinonimo di affidabilità estrema. Da quel momento, la crescita è costante.

Nel dopoguerra l’azienda avvia la produzione industriale e stabilisce il proprio cuore produttivo ad Albizzate, in provincia di Varese. Il logo giallo ottagonale diventa sempre più riconoscibile e accompagna l’espansione del marchio oltre i confini italiani.

Con il passare dei decenni, Vibram amplia poi il suo raggio d’azione. Dall’alpinismo si passa al trekking, al trail running, alle scarpe da lavoro e persino al mondo della moda, dimostrando una grande capacità di adattamento ai nuovi mercati. Emblematica, ad esempio, è l’introduzione del popolarissimo modello Vibram FiveFingers, una calzatura minimalista che imita la forma del piede nudo.

Un’azienda italiana con lo sguardo rivolto al futuro

Oggi Vibram è presente in oltre 120 Paesi e collabora con centinaia di iconici brand internazionali, come Nike, Woolrich, Lotto e Diadora.

Nonostante le dimensioni globali, l’azienda ha mantenuto un forte legame con l’Italia e con la filosofia che l’ha fatta nascere: migliorare le prestazioni senza dimenticare mai la sicurezza.

A distanza di 89 anni, un’idea nata come risposta a una tragedia è diventata una delle storie industriali italiane più sorprendenti, dimostrano come, a volte, le grandi innovazioni nascano proprio dalla volontà di non accettare più certi limiti.