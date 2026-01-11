La storia di Bridgit Mendler, da star della Disney a competitor di Musk

Per oltre un decennio Bridgit Mendler è stata un volto familiare della televisione per ragazzi, simbolo della stagione d’oro delle sitcom di Disney Channel. Oggi, però, il suo percorso professionale racconta tutt’altra storia.

L’adolescente acqua e sapone di casa Disney è diventata un’imprenditrice che opera nel settore delle comunicazioni spaziali e guida una startup tecnologica attiva nello stesso ecosistema industriale di giganti come SpaceX di Elon Musk.

Nata nel 1992, Mendler ha raggiunto la notorietà internazionale interpretando Teddy Duncan nella serie “Good Luck Charlie”. Nel frattempo, ha anche costruito una carriera musicale di successo: il suo album “Hello My Name Is…” e il singolo “Ready or Not” le hanno garantito risultati commerciali rilevanti e certificazioni di platino.

Il suo percorso, almeno in apparenza, sembrava destinato a consolidarsi nel mondo dell’intrattenimento come già accaduto alle celebri colleghe Miley Cyrus e Selena Gomez. E invece, dietro l’immagine della giovane pop star, stava prendendo forma un’idea molto diversa.

Con il passare degli anni, Mendler ha iniziato a mettere profondamente in discussione il suo futuro artistico. Il successo non bastava più e, come raccontato dall’imprenditrice in diverse interviste, il desiderio di cambiare il mondo ha progressivamente sostituito l’ambizione di restare sotto i riflettori. Una scelta non comune, soprattutto per chi aveva già raggiunto la fama globale.

Dagli schermi Disney allo Spazio

Il primo passo è stato l’investimento nello studio. Dopo la laurea in antropologia alla University of Southern California, Mendler ha intrapreso un percorso accademico sempre più orientato verso tecnologia e innovazione. Nel 2018 fa il suo ingresso al MIT Media Lab, uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo nel campo delle tecnologie emergenti, dove comincia a lavorare sul rapporto tra comunicazione, sistemi digitali e impatto sociale.

Il tassello successivo è arrivato con l’immatricolazione alla prestigiosa Università Harvard. Nel 2024 Mendler ha concluso il suo percorso accademico con una laurea in giurisprudenza, specializzandosi in diritto delle telecomunicazioni e regolamentazione spaziale. Una formazione atipica, ma strategica, che si sarebbe rivelata fondamentale per il suo futuro progetto imprenditoriale.

Northwood Space e la sfida delle comunicazioni satellitari

Sempre nel 2024, Mendler ha fondato Northwood Space insieme al marito Griffin Cleverly, ingegnere aerospaziale e oggi Chief Technology Officer (CTO) dell’azienda. L’ambiziosa startup punta a risolvere uno dei problemi più spinosi dell’economia spaziale contemporanea: la gestione dei flussi di dati tra satelliti e stazioni a terra.

Con l’aumento esponenziale delle costellazioni satellitari in orbita bassa, la quantità di informazioni generate supera spesso la capacità delle infrastrutture terrestri tradizionali. Northwood vuole colmare questo divario sviluppando antenne di nuova generazione, più potenti, modulari e facilmente trasportabili.

L’idea è nata durante la pandemia, quando Mendler e Cleverly hanno avviato le prime sperimentazioni in modo artigianale. I primi prototipi, realizzati con materiali comuni, sono riusciti comunque a ricevere segnali dallo spazio. Da quell’approccio iniziale è poi nata una startup che attualmente ha già raccolto oltre 30 milioni di dollari in finanziamenti.

Pur non occupandosi di lanci spaziali o di satelliti propri, Northwood Space opera nello stesso ecosistema di aziende come SpaceX. La differenza? Se Elon Musk e altri imprenditori si concentrano sull’hardware orbitale, Mendler lavora invece sull’infrastruttura invisibile – ma essenziale – che rende possibile l’utilizzo dei dati generati nello spazio.