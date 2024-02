La settimana che verrà in 6 punti. Cosa temono i mercati?

I mercati sull’orlo di una crisi? La risposta in 6 fattori chiave che possono sconvolgere le Borse la prossima settimana.

Mentre gli indici cinesi si prendono una pausa per le vacanze del Capodanno lunare, dati sull’inflazione statunitense, risultati macro cruciali nel Regno Unito, la riunione della banca centrale russa, le elezioni nella terza democrazia più grande del mondo e i movimenti del prezzo del petrolio in balia della tensione in Medio Oriente sono sotto i riflettori.

In 6 punti, ecco cosa può accadere ai mercati la prossima settimana e perché questi fattori sono osservati attentamente dagli investitori. Incertezza e volatilità dominano la scena finanziaria ed economica globale in questi primi mesi del 2024.

leggi anche Perché gli investitori in Europa prelevano 1 miliardo di euro al mese da questi fondi?

1. Petrolio in aumento? La guerra fa paura

Il petrolio ha registrato un guadagno settimanale mentre le prospettive di un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas svanivano e Israele si preparava ad attaccare il sud di Gaza, aumentando il premio di rischio geopolitico del greggio.

Il West Texas Intermediate si è attestato vicino ai 76 dollari al barile, consolidando un progresso settimanale del 6,3%. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha respinto un potenziale cessate il fuoco e ha previsto un’offensiva militare nel sud di Gaza, dove oltre 1 milione di persone hanno cercato rifugio. L’escalation militare ha introdotto nuovi rischi per i flussi di greggio in una regione che rappresenta circa un terzo della produzione petrolifera mondiale.

Le tensioni si sono acuite quando Netanyahu ha affermato di non vedere “altra soluzione se non la vittoria totale”. Nel frattempo, gli attacchi Houthi contro le navi mercantili si sono intensificati nel corso della settimana, inducendo le principali compagnie di navigazione ad avvertire che la situazione della sicurezza nel Mar Rosso continua a peggiorare.

Negli Stati Uniti, il premio della benzina rispetto al greggio è aumentato ai massimi da settembre, dopo che le scorte nazionali sono diminuite. I commercianti continuano a seguire gli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie russe, mentre venerdì è scoppiato un incendio in un altro sito russo. Gli attacchi hanno rafforzato i futures del diesel ai massimi da novembre e quelli del gasolio ai massimi da ottobre.

2. Inflazione Usa, dato cruciale per la Fed

L’attenzione di Wall Street e non solo è tutta focalizzata sui dati dell’inflazione di gennaio di martedì prossimo. Qualsiasi segnale che le pressioni sui prezzi stiano guadagnando nuovamente slancio potrebbe allontanare la prospettiva di tagli ai tassi di interesse.

Gli economisti intervistati da Reuters prevedono un aumento dei prezzi al consumo dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,3% di dicembre.

Per i trader che cercano di scommettere sui tempi di un primo taglio dei tassi negli Stati Uniti, un’economia sovraperformante - che potrebbe alimentare un tanto temuto rimbalzo inflazionistico - ha rappresentato un ostacolo.

Lo straordinario numero di posti di lavoro di gennaio è stato solo un segnale del fatto che l’economia americana sta superando le aspettative. La sua forza inaspettata ha alimentato la cautela della Federal Reserve, che ha gelato le aspettative di un taglio dei tassi a marzo, spingendo in alto i rendimenti del Tesoro e il dollaro.

3. Super dollaro?

Alla fine del 2023, gli osservatori del mercato erano certi che quest’anno la valuta statunitense sarebbe stata in calo con la previsione fino a sei tagli dei tassi della Fed nel 2024.

Tuttavia, il contesto attuale appare diverso: una crescita occupazionale, un fiorente settore dei servizi, un’inflazione in calo, un mercato azionario che avanza suggeriscono una politica monetaria meno accomodante delle attese.

Il dollaro è ai massimi di tre mesi, lasciando indietro le valute concorrenti, le cui banche centrali sono pressate tra il rallentamento dell’inflazione e la debolezza della crescita.

Quest’anno, finora, nessuna valuta del G10 è in territorio positivo rispetto al dollaro. Gli investitori non mantengono ancora una posizione netta rialzista sul dollaro, suggerendo che, se il divario tra l’economia statunitense e il resto del mondo continua ad ampliarsi, il biglietto verde potrebbe ottenere un nuovo vento favorevole.

4. Nuovi dati dal Regno Unito

I dati sull’occupazione nel Regno Unito potrebbero far sì che la nazione resti indietro rispetto alle misure più accomodanti della Fed americana e della Banca centrale europea.

Le recenti revisioni di novembre hanno mostrato che il tasso di disoccupazione del Regno Unito era inferiore a quanto si pensasse in precedenza. Ciò, secondo i ricercatori di Pantheon Macroeconomics, significa che i dati sulla disoccupazione nel Regno Unito del 13 febbraio potrebbero essere inferiori alla stima del 4,3% della BoE.

I dati sull’inflazione britannica del 14 febbraio potrebbero complicare ulteriormente le prospettive della politica monetaria. La BoE stima che l’inflazione tornerà al target del 2% quest’anno, ma ha avvertito che potrebbe aumentare nuovamente nel terzo trimestre.

I mercati monetari hanno posticipato la tempistica del primo taglio dei tassi da parte della BoE a giugno e da maggio. Pantheon vede i tassi nel Regno Unito al 4,5% entro dicembre dall’attuale 5,25%, ma avverte che i rischi che il taglio iniziale venga posticipato stanno aumentando.

5. Elezioni in Indonesia

Nell’anno d’oro delle elezioni nel mondo, il prossimo Paese ad andare alle urne è l’Indonesia. Mercoledì gli indonesiani si recano alle urne per eleggere il prossimo leader della terza democrazia più grande del mondo, mentre Joko Widodo si prepara a dimettersi dalla carica di presidente dopo un decennio al potere.

Tre candidati sono in corsa per succedere a Jokowi e i sondaggi suggeriscono che il ministro della Difesa Prabowo Subianto è il candidato da battere.

Jokowi, che non può essere rieletto dopo due mandati, lascia dietro di sé un’eredità di politiche che hanno aiutato l’economia da trilioni di dollari del G20 a prosperare secondo un’analisi di Reuters, con massicci progetti infrastrutturali e programmi di assistenza sociale.

Eppure, non tutto fila liscio. Le modifiche alle regole che consentono al figlio di Jokowi di candidarsi con Prabowo hanno seminato malcontento nel governo e speculazioni secondo cui il ministro delle finanze ampiamente rispettato potrebbe dimettersi.

I mercati indonesiani, che hanno resistito agli aumenti dei tassi globali, sono scossi. Quest’anno la rupia è crollata di quasi il 2%.

leggi anche Dalle guerre ai migranti: le 3 minacce che possono mettere in ginocchio il mondo

6. Cosa farà la banca centrale russa?

Potrebbe essere il momento di prendersi una pausa per la banca centrale russa in occasione della riunione del 16 febbraio. I politici hanno aumentato i tassi di 850 punti base al 16% da luglio per contrastare l’inflazione alimentata dalla carenza di manodopera, dalla debolezza del rublo e dall’elevata spesa di bilancio.

Con il presidente Vladimir Putin in corsa per la rielezione a marzo, poco più di due anni dopo che l’invasione dell’Ucraina ha scatenato le sanzioni e separato la Russia dal tessuto finanziario globale, la banca centrale si trova ad affrontare l’arduo compito di ridurre l’inflazione senza aumentare i costi di finanziamento per consumatori e imprese.

È anche in disaccordo con il Cremlino sui vantaggi derivanti dall’estensione dei controlli sui capitali che hanno sostenuto il rublo da ottobre e si oppone a una spinta per un’estensione.