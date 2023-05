La ripresa economica in Europa ha un problema

Dalla lettura dei Pmi (preliminari) di maggio in Europa è emerso che la ripresa economica ha almeno un problema ancora da risolvere nel vecchio continente.

L’attività manifatturiera della zona euro, infatti, è diminuita questo mese al ritmo più veloce da quando la pandemia ha costretto alla chiusura le fabbriche tre anni fa, minacciando di indebolire lo slancio di un’economia guidata dai servizi.

In generale, i numeri dei Pmi svelati segnalano che è in corso un’espansione complessiva, anche se lasciano un punto interrogativo sul suo ritmo, mettendo potenzialmente in dubbio la capacità della zona euro di raggiungere la crescita dello 0,4% per trimestre mostrata nelle previsioni della Commissione europea pubblicate la scorsa settimana.

Pur senza allarmi, quindi, la ripresa dell’Europa presenta ancora ostacoli da superare: tutti i dati sulla crescita che vacilla.

La ripresa in Europa in numeri: c’è ancora un problema

La crescita delle imprese nell’Eurozona è rimasta resiliente, ma è rallentata leggermente e più di quanto previsto questo mese, poiché l’industria dei servizi dominante del blocco ha perso un po’ del suo splendore e la flessione nel settore manifatturiero si è approfondita.

Il flash Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), compilato da S&P Global e visto come un buon indicatore della salute economica generale, è sceso a 53,3 a maggio dal 54,1 di aprile.

Sebbene sia ancora comodamente al di sopra del segno 50 che separa la crescita dalla contrazione, era al di sotto di una stima Reuters a 53,5.

“È probabile che il Pil della zona euro sia cresciuto nel secondo trimestre grazie allo stato di salute del settore dei servizi. Tuttavia, il settore manifatturiero è un potente freno allo slancio dell’economia nel suo complesso”, ha affermato Cyrus de la Rubia, capo economista presso la Hamburg Commercial Bank.

Con i prezzi ancora in forte aumento e le famiglie indebitate che devono pagare maggiori costi di finanziamento, la crescita della domanda complessiva è diminuita drasticamente. L’indice delle nuove imprese è sceso a 50,4 da 52,5.

Inoltre, la domanda di manufatti ha visto un calo e il Pmi delle fabbriche è sceso a 44,6 da 45,8, il minimo da maggio 2020, quando la pandemia di coronavirus stava fermando il mondo. Il sondaggio Reuters aveva previsto una lettura di 46,0.

Un indice che misura la produzione, che alimenta il PMI composito, è sceso al minimo di sei mesi di 46,3 da 48,5.

Questi numeri si aggiungono alle crescenti preoccupazioni sui problemi di produzione della Germania, la più grande economia europea, che sono un freno crescente per la regione più ampia. L’Unione delle Camere di Commercio e Industria Tedesche ha indicato una crescita zero quest’anno, poiché le aziende non vedono prove di una ripresa davvero solida e duratura.

L’industria manifatturiera, quindi, sta faticando e questo è un allarme per il vecchio continente dove la politica dei rialzi tassi della Bce non è affatto finita. Le uniche buone notizie per il settore riguardano le catene di approvvigionamento, in gran parte ripristinate dal caos Covid e i prezzi dell’energia più bassi.

Non a caso, i prezzi degli input per le fabbriche sono diminuiti al ritmo più veloce in oltre sette anni, consentendo alle fabbriche di tagliare i prezzi per la prima volta da settembre 2020. L’indice dei prezzi alla produzione è sceso a 49,0 da 51,6.

Lo slancio (più debole) dei servizi e la trappola inflazione

Il Pmi per il settore dei servizi è sceso dal massimo di un anno di aprile di 56,2 a 55,9, battendo però la previsione del sondaggio Reuters per un calo più ripido a 55,6.

Nonostante il rallentamento della crescita delle nuove imprese, le aziende di servizi hanno aumentato l’organico a un ritmo sostenuto: l’indice di occupazione era a 55,0, anche se inferiore al massimo di 11 mesi di aprile di 55,6.

Tuttavia, i prezzi praticati da queste aziende sono aumentati più rapidamente e si prevede che la Bce aggiungerà altri 25 punti base al tasso sui depositi e a quello di interesse il ​​mese prossimo e a luglio.

“La Bce avrà un mal di testa con i dati sui prezzi Pmi. Questo perché i prezzi di vendita nel settore dei servizi sono effettivamente aumentati più rispetto al mese precedente. È proprio l’andamento dei prezzi in questo settore che la Bce sta guardando con occhio diffidente”, ha aggiunto de la Rubia.