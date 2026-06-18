Il nuovo servizio della Polizia di Stato Denunce Online è operativo, per il momento in via sperimentale. Si tratta di una grossa novità per tutti i cittadini residenti in Italia, che offre la possibilità di trasmettere in rete una pre-denuncia senza uscire di casa. Il tutto deve poi venire formalizzato entro le 48 ore successive presso un Ufficio della Polizia, dopo aver fissato un appuntamento tramite il sistema di prenotazione sul sito.

Il progetto è stato accolto positivamente, ma ora resta da capire in che modo funzionerà davvero e se riuscirà a portare vantaggi concreti ai cittadini. Se da un lato la proposta mira a ridurre i tempi burocratici e ad alleggerire le pratiche per una denuncia, dall’altro c’è chi teme che tutto questo non farà altro che trasferire il lavoro da uno sportello fisico a un PC, senza ridurre effettivamente le tempistiche necessarie.

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Come funziona il sevizio di denuncia online

Per il momento, il nuovo sistema di denunce online parte con la sperimentazione presso la Questura di Rieti, la Questura di Frosinone e i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora. Ad essere coinvolti sono anche il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio e le sezioni dipendenti di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio presso Frosinone, Orte, Roma, Ciampino, Roma Termini e Roma Tiburtina. Infine il Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e le sezioni di Frosinone e Rieti.

Ma come funziona nel dettaglio? La piattaforma dà la possibilità a qualsiasi cittadino di emettere una pre-denuncia direttamente tramite il portale dedicato per alcuni casi specifici. Ossia furto, truffa, frode informatica, diffamazione online, utilizzo indebito di carte e accesso abusivo a sistemi informatici.

E non solo, perché sarà possibile anche inviare una segnalazione in caso di smarrimento di un bene personale. In questo caso, la novità è già attiva in tutta Italia. Se perdi uno smartphone, un tablet, un PC, ma anche chiavi, denaro, documenti personali, bancomat o carte di credito, puoi segnalare sul portale senza doverti recare presso un Ufficio di Polizia.

Come effettuare una denuncia online

Per poter usufruire del servizio Denunce online della Polizia di Stato, la procedura è molto semplice. Per prima cosa bisogna andare sul sito del Ministero dell’Interno e poi fare clic su Servizi. Ti verrà chiesto di effettuare il login tramite SPID o CIE.

Fatto ciò, potrai selezionare se effettuare una segnalazione di smarrimento o avviare una pre-denuncia di reato. Dovrai dunque compilare un modulo con all’interno i tuoi dati anagrafici, la descrizione di quanto accaduto, il luogo, la data e l’elenco degli oggetti smarriti o rubati.

Confermando e inviando la pratica, il portale ti invierà una ricevuta con un codice identificativo. A questo punto, come detto, in caso di smarrimento di beni non è necessario recarsi fisicamente presso il commissariato. Per le denunce di reato, invece, è necessario recarsi in un Ufficio entro 48 ore per la formalizzazione e la firma.