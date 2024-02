La politica di Trump ostacola la soluzione di Biden: il fallimento del disegno di legge sull’immigrazione

“È un pessimo disegno di legge per la sua carriera”. Così Donald Trump ha commentato l’intesa sull’immigrazione guidata da James Lankford, senatore repubblicano dell’Oklahoma, preparata in cooperazione con Kyrsten Sinema, senatrice indipendente dell’Arizona, e Chris Murphy, senatore democratico del Connecticut.

Trump non aveva nemmeno letto la bozza del disegno di legge, ben 370 pagine di testo, ma aveva bocciato l’iniziativa perché vuole usare il caos al confine col Messico nella campagna elettorale. L’ex presidente vede l’immigrazione come punto debole di Joe Biden e non vuole parlare di soluzioni che potrebbero aiutare il suo probabile rivale alle presidenziali di quest’anno.

La bozza sull’immigrazione consisteva in realtà di un pacchetto di 118 miliardi di dollari che includeva anche fondi per l’Ucraina, Israele e alcuni Paesi dell’Asia. Per quanto riguarda il confine col Messico la misura includeva 20 miliardi da spendere per i controlli dei migranti. Si credeva che il mix avrebbe ottenuto abbastanza supporto bipartisan conquistando i 60 voti necessari per sottoporlo al voto del Senato. Dopodiché la misura sarebbe arrivata alla Camera e alla fine alla Casa Bianca per la firma di Biden. Nulla di ciò è avvenuto poiché gli attacchi di Trump hanno minato il percorso uccidendo l’intesa bipartisan. [...]