Addio a 130 piccole città della Russia. “Stanno per sparire”

Almeno 130 piccole città della Russia stanno per sparire, ma non c’entra nulla la guerra (quanto meno non come causa principale). Il conflitto con l’Ucraina ha piuttosto dato il colpo finale al calo demografico russo, accentuando anche la tendenza comune in tutti i Paesi industrializzati di abbandono delle aree rurali. Secondo una ricerca dell’Accademia presidenziale russa dell’economia nazionale e della pubblica amministrazione (Ranepa) si attende una mobilitazione di circa 3,4 milioni di persone, pronte ad abbandonare piccole cittadine carenti di servizi e risorse per fluire nelle grandi città.

Un problema più grande

Già allo stato attuale delle cose, la popolazione in Russia è distribuita in modo piuttosto disomogeneo, con un buon 75% della cittadinanza situato in aree urbane e concentrate nei siti maggiori, partendo da Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk ed Ekaterinburg. A ciò si aggiunge la diminuzione complessiva della popolazione, un problema che la Federazione si trascina da decenni, prima che fosse aggravato dalla pandemia e dalla guerra. Al contempo, è diminuita anche l’aspettativa di vita per i cittadini russi, come peraltro la natalità. Insomma, i dati demografici russi non sono ottimali ma il Cremlino non può davvero intervenire efficacemente finché tutti gli sforzi economici sono concentrati sulla Difesa.

È un classico circolo vizioso, perché il declino economico russo non fa altro che spingere ulteriormente i giovani verso mete nuove, anche solo le grandi città, alla ricerca di opportunità migliori. Le migrazioni verso l’estero rallentano ulteriormente la crescita del Paese, potendo pure compromettere lo sforzo bellico, ma anche il progressivo abbandono delle piccole città fa i suoi danni. La perdita di tradizioni, usi e costumi locali e parti centrali dell’identità nazionale è particolarmente preoccupante per Mosca, che infatti ha avviato un progetto di recupero delle aree rurali nonostante le difficoltà, ovviamente molto a lungo termine.