Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La più grande azienda al mondo smonta la bolla AI. “State esagerando”

P. F.

25 Novembre 2025 - 10:12

La bolla AI non esiste. Ne è certo Jensen Huang, CEO di Nvidia, secondo cui l’attuale boom di investimenti nell’intelligenza artificiale è sostenuto da una domanda solida e in continua crescita.

La più grande azienda al mondo smonta la bolla AI. “State esagerando”

Seguici su

Da oltre un anno e mezzo il mercato si interroga su una possibile bolla dell’intelligenza artificiale. Nvidia, oggi la più grande azienda al mondo per capitalizzazione di mercato, sembrava aver messo a tacere la questione con i risultati esplosivi pubblicati questa settimana. Ma, almeno per ora, non è bastato a convincere tutti.

L’azienda ha registrato ricavi e utili in crescita di oltre il 60% su base annua, superando le aspettative di Wall Street. “Le vendite sono fuori scala”, ha dichiarato il CEO Jensen Huang. Per il quarto trimestre Nvidia prevede ricavi intorno ai 65 miliardi di dollari, un’altra stima superiore alle previsioni degli analisti.

Secondo Huang, questi numeri - insieme alla crescita degli altri grandi player dell’AI e agli investimenti da miliardi di dollari nelle infrastrutture informatiche - dimostrano che parlare di bolla è prematuro, se non fuorviante.

leggi anche

Dopo Elon Musk è Jensen Huang il nuovo amore tech di Trump
Dopo Elon Musk è Jensen Huang il nuovo amore tech di Trump

La versione di Nvidia: la bolla non c’è

Il CEO di Nvidia è stato chiaro: “Si parla molto di una bolla dell’AI. Dal nostro punto di vista vediamo qualcosa di molto diverso”. Il colosso statunitense dei chip sostiene che il boom di investimenti non sia frutto di speculazione, ma di una domanda concreta e crescente.

La CFO Colette Kress stima che la spesa globale per infrastrutture di intelligenza artificiale raggiungerà i 3.000-4.000 miliardi di dollari l’anno entro la fine del decennio. Già nel 2025, le Big Tech hanno messo sul piatto circa 400 miliardi solo per non restare indietro.

Questa dinamica si inserisce in un contesto in cui, indipendentemente dall’AI, Nvidia resta il primo fornitore dell’hardware che alimenta una quantità enorme di software “tradizionali”. La transizione dai processori CPU alle GPU sta avanzando, perché le GPU sono sempre più usate anche nelle elaborazioni scientifiche e ingegneristiche grazie alla loro capacità di gestire grandi quantità di calcoli in parallelo.

leggi anche

“Bolla AI non esploderà, si sgonfierà come nel 2000”. La previsione di Quintarelli, ideatore dello SPID, a Money.it
“Bolla AI non esploderà, si sgonfierà come nel 2000”. La previsione di Quintarelli, ideatore dello SPID, a Money.it

L’ecosistema si rafforza. L’esempio di Meta, Anthropic e Salesforce

Per sostenere la sua tesi, Nvidia cita anche i progressi dei partner: Meta vede più tempo trascorso su Facebook, Instagram e Threads grazie ai sistemi di raccomandazione AI, Anthropic si aspetta 7 miliardi di ricavi annuali e Salesforce dichiara di aver aumentato del 30% l’efficienza dei suoi team grazie al coding assistito dall’intelligenza artificiale.

Anche diversi analisti concordano. Secondo Wedbush, ci troviamo nel terzo anno di una “costruzione decennale” da cui nascerà la quarta rivoluzione industriale. Morningstar non vede segnali di rallentamento all’orizzonte e considera i timori sulla bolla come un’occasione per comprare titoli.

Perché il mercato resta scettico

Eppure, nonostante i risultati da record, la reazione del mercato è stata tiepida. Il titolo Nvidia ha inizialmente registrato un breve rialzo per poi tornare in rosso, chiudendo la settimana con un calo dell’1%. Un dato che suggerisce una certa prudenza da parte degli investitori.

La principale incognita riguarda la sostenibilità di questi livelli di spesa. Le Big Tech continueranno davvero a investire centinaia di miliardi l’anno? Il tema è diventato ancora più delicato dopo le recenti dichiarazioni della CFO di OpenAI, Sarah Friar, che ha suggerito un intervento pubblico per sostenere il debito accumulato dalle aziende impegnate a costruire infrastrutture AI.

A preoccupare il mercato, inoltre, è il rapporto di Nvidia con clienti strategici ma non profittevoli come OpenAI e Anthropic: se una parte dell’ecosistema dovesse crollare, gli effetti a catena potrebbero essere significativi.

Secondo alcuni analisti, l’ultimo report di Nvidia non ha dissipato del tutto le incertezze, ma le ha solo rinviate al prossimo trimestre. Serve convincere un pubblico più ampio - investitori, politici, aziende e partner dell’ecosistema AI - per dimostrare che il settore è destinato a un boom e non a un imminente crollo. Per fare ciò, Nvidia dovrà continuare a portare risultati trimestre dopo trimestre.

leggi anche

Intelligenza artificiale, le 5 startup che hanno raccolto più soldi nel 2025
Intelligenza artificiale, le 5 startup che hanno raccolto più soldi nel 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Meta Platforms (ex Facebook)
# Bolla speculativa
# Intelligenza artificiale
# NVIDIA
# OpenAI
# Jensen Huang
# Big Tech

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 28/11/2025 Sei favorevole all’educazione sessuale a scuola?
VOTA ORA

Selezionati per te

Lego ci riprova. La svolta green del più grande produttore di mattoncini (di plastica)

Trend e innovazione

Lego ci riprova. La svolta green del più grande produttore di mattoncini (di plastica)
Terre rare, ottime notizie per le aziende italiane

Trend e innovazione

Terre rare, ottime notizie per le aziende italiane

Correlato

Il dietrofront dei mercati di cui dovresti preoccuparti ora

Borsa USA

Il dietrofront dei mercati di cui dovresti preoccuparti ora