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Questa Regione cerca autisti. Premio iniziale da €3.000 e patente pagata. Come candidarsi?

Laura Pellegrini

24 Aprile 2026 - 16:15

FNM Autoservizi cerca nuovi autisti di autobus in Lombardia: l’azienda offre un premio di €3.000 ai giovani e il conseguimento gratuito della patente.

Questa Regione cerca autisti. Premio iniziale da €3.000 e patente pagata. Come candidarsi?

In Italia mancano numerose figure professionali in settori strategici: in una recente indagine della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici servizi, si evidenziavano carenze di lavoratori specializzati nel settore della ristorazione e dei trasporti. La Lombardia, quindi, corre ai ripari e offre un percorso di formazione per i giovani che desiderano avviare una carriera nel settore del trasporto pubblico.

Il Gruppo FNM infatti ha avviato una campagna di reclutamento di nuovi autisti rivolta in particolare ai giovani che permetterebbe di conseguire le patenti abilitanti alla guida dei mezzi gratuitamente, con costi a carico dell’azienda, e di ottenere un premio iniziale di €3.000 euro. L’iniziativa mira a formare una nuova generazione di conducenti, offrendo un contratto a tempo indeterminato e un percorso di crescita professionale accessibile a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, partendo anche solo dalla patente B.

Ecco quali sono i requisiti e come candidarsi all’offerta di FNM Autoservizi per diventare conducente di autobus per le linee di Como e Varese.

La Lombardia cerca nuovi autisti: l’offerta di FNM Autoservizi

Il Gruppo FNM ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro rivolto a tutti i giovani che cercano una carriera professionale nel settore dei trasporti e che sono orientati alla stabilizzazione nel ruolo di autista. Non occorre alcuna esperienza pregressa, in quanto la società per azioni lombarda ha intenzione di riaprire la Accademy per formare nuovi autisti da inserire nella sua flotta di 166 mezzi in servizio nelle province di Brescia, Como e Varese. L’offerta di assunzione, però, è relativa solo a Como e Varese.

Il corso di formazione si rivolge a ragazzi e ragazze alla ricerca di occupazione, pronti a intraprendere un percorso formativo volto all’acquisizione della patente D e Cqc per la guida dei mezzi aziendali. I costi di conseguimento dei titoli di guida saranno interamente a carico della società, che prevede una stabilizzazione dei candidati ritenuti idonei.

L’offerta è davvero allettante e prevede un contratto a tempo determinato part-time per coprire il primo periodo di formazione e successivamente un contratto indeterminato full time con un premio d’ingresso di €3.000 euro (ripartito in tre anni) per i candidati idonei al ruolo:

  • €1.000 alla stabilizzazione del rapporto di lavoro e al conseguimento della patente e idoneità;
  • €1.000 al 18esimo mese successivo alla stabilizzazione;
  • €1.000 al 36esimo mese dopo la stabilizzazione.

La formazione avrà inizio nel mese di settembre 2026 nelle sedi di Saronno e Tradate. Non sono richiesti particolari requisiti: potranno candidarsi anche i giovani che possiedono al patente di guida per l’automobile.

I requisiti per diventare autisti in Lombardia

La società per azioni di trasporto pubblico su gomma, che opera in varie province lombarde, ha definito una serie di requisiti essenziali per candidarsi come autista e partecipare all’Accademy in partenza a settembre.

I giovani interessati dovranno quindi:

  • aver compiuto almeno 21 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
  • aver conseguito la patente B (in corso di validità);
  • possedere l’idoneità fisica e psico-attitudinale;
  • possedere acutezza visiva complessiva 10/10 naturali o 12/10 con occhiali o lenti in base all’età, come previsto dal codice della strada;
  • casellario giudiziale senza precedenti e assenza di carichi pendenti;
  • essere disponibili al lavoro su turni e festivi.

Non è necessaria nessuna esperienza pregressa in quanto la formazione si svolgerà internamente a carico dell’azienda. Tra le soft skills necessarie, invece, ci sono affidabilità e flessibilità, puntualità e attitudine alle relazioni interpersonali. FNM chiede anche un certo interesse e una spiccata motivazione a svolgere il ruolo di autista, oltre a voglia di mettersi in gioco e imparare il mestiere.

Come candidarsi

Le candidature si possono inviare direttamente online sul sito ufficiale del Gruppo FNM, oppure rispondendo agli annunci pubblicati sulle principali piattaforme di ricerca del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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