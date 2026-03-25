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La Gran Bretagna raggiunge un record storico che potrebbe rivoluzionare il turismo mondiale

Andrea Fabbri

25 Marzo 2026 - 17:22

Re Carlo III ha appena inaugurato il sentiero costiero più lungo del pianeta. Scopriamo tutti i segreti del cammino dei record

La Gran Bretagna raggiunge un record storico che potrebbe rivoluzionare il turismo mondiale

Il 19 marzo 2026 è una data che passerà alla storia in Gran Bretagna e nei cuori degli amanti delle escursioni. È stato ufficialmente aperto il King Charles III England Coast Path, un cammino costiero che, con i suoi oltre 4.300 chilometri, diventa il più lungo al mondo, nonché uno dei percorsi più spettacolari d’Europa.

A inaugurare l’opera è stato Re Carlo III in persona che ha sottolineato l’importanza di un lavoro che renderà il paesaggio costiero più facile da raggiungere per milioni di persone e che rappresenta uno dei migliori esempi di come tutela ambientale e valorizzazione del territorio possano convivere.

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La storia del progetto

Il King Charles III England Coast Path è lungo oltre 4.300 km e collega tutte le coste dell’Inghilterra. Un lavoro durato 16 anni che aprirà per la prima volta al pubblico tratti ritenuti inaccessibili e che segna un importante cambio di passo nella fruizione dei paesaggi britannici.

L’idea di creare un cammino che “circondasse” il litorale inglese risale addirittura al 2009, anno in cui il Marine and Coastal Access Act affidò a Natural England il compito di completare l’opera. I lavori iniziarono l’anno successivo e nel 2012, in occasione dei Giochi Olimpici di Londra, venne inaugurato il primo tratto, quello di Weymouth.

A 16 anni di distanza il cerchio si è chiuso ed è stato aperto un cammino che va da Berwick-upon-Tweed, nei pressi del confine con la Scozia, fino a Land’s End nella Cornovaglia.

Il Coast Path è molto più che un comune percorso costiero, per quanto lunghissimo e suggestivo. Siamo invece davanti a un vero e proprio progetto infrastrutturale durato più di un decennio che ha aperto nuovi accessi, installato passerelle e creato collegamenti che miglioreranno l’esperienza dei turisti e che renderanno il mare un bene condiviso sia dai visitatori che dalle comunità locali.

I punti più belli del percorso

Il King Charles III England Coast Path è aperto al momento per l’80% ma si prevede di completarlo totalmente entro la fine dell’anno. Nelle parti non ancora terminate sono state predisposte deviazioni temporanee e percorsi alternativi.

Una volta finito, il cammino sarà composto da 8 diversi itinerari che si interrompono al confine col Galles, ripartono superato il Paese e arrivano fino a toccare il confine con la Scozia.

Se vogliamo vivere un’esperienza unica nella vita dobbiamo assolutamente visitarlo, anche se non siamo esperti di trekking e camminate. Il percorso tocca luoghi iconici della Gran Bretagna come le celebri scogliere di Dover, la Jurassic Coast, inserita tra i Patrimoni UNESCO, le spettacolari dune di Formby e spiagge come quella di Kynance.

Il tutto in assoluta sicurezza. Prima dell’inaugurazione è stato fatto un lavoro incredibile che ha portato alla creazione di circa 1.000 miglia di nuovi sentieri e alla messa in sicurezza con ponti, passerelle e nuova segnaletica, di 1.700 miglia di strade già esistenti.

Il consiglio, infine, è quello di visitarlo a tappe. Per arrivare dall’inizio alla fine andrebbero percorse circa 15 miglia al giorno. Camminando a ritmo abbastanza sostenuto siamo nell’ordine di 4-6 mesi ininterrotti.

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